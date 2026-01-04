Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu: Peki haftaya ne var?

Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu
Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu, Bloons TD 6 olacak. Strateji türündeki Bloons TD 6, devasa bir 3D kule savunma oyunu. Oyunda, birçok kule, yükseltme, harita ve oyun modu bulunuyor ve kendi stratejinizi oluşturuyorsunuz. Ayrıca Steam'de 220 binden fazla kullanıdan "Son derece olumlu" derecesine sahip.
Bloons TD 6, 8 Ocak'tan 15 Ocak'a kadar ücretsiz olacak. Ayrıca bu tarihe kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan Total War: THREE KINGDOMS ve Wildgate'i kütüphanenize eklemeyi unutmayın.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: