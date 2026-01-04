Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu: Peki haftaya ne var?

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Steam'e oranla halen uygun fiyat politikası ve ücretsiz oyunlarla ilgi çeken Epic Games Store, şu ana kadar çok sayıda kullanıcıyı platformuna çekmeyi başardı. Günümüzde ise, her hafta bir ya da iki farklı oyunu kullanıcılara ücretsiz olarak sunulduğunu görüyoruz. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu belli oldu.

Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu, Bloons TD 6 olacak. Strateji türündeki Bloons TD 6, devasa bir 3D kule savunma oyunu. Oyunda, birçok kule, yükseltme, harita ve oyun modu bulunuyor ve kendi stratejinizi oluşturuyorsunuz. Ayrıca Steam'de 220 binden fazla kullanıdan "Son derece olumlu" derecesine sahip.

Bloons TD 6, 8 Ocak'tan 15 Ocak'a kadar ücretsiz olacak. Ayrıca bu tarihe kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan Total War: THREE KINGDOMS ve Wildgate'i kütüphanenize eklemeyi unutmayın.

