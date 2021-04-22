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    Arctic tüm soğutucularında garantiyi 6 yıla çıkardı: Önceki satın alımlar da dahil edildi

    Fiyatına göre etkileyici performansıyla öne çıkan Arctic çözümleri firmanın son duyurusuna göre artık daha da uzun süre garanti kapsamında olacak. Firma önceki satışlarını da gelişmeye dahil etmiş.
    22 Nisan 2021, 17:00 (31 dk.)
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    Soğutucular / Fanlar
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Arctic tüm soğutucularında garantiyi 6 yıla çıkardı: Önceki satın alımlar da dahil edildi

    Almanya merkezli Arctic özellikle de soğutucu konusunda fiyat-performans dengesi yüz güldüren çözümler sunuyor.

    Arctic'ten yüz güldüren adım

    Firma geçtiğimiz günlerde Liquid Freezer II serisi sıvı soğutmalarının garantisini genişlettiğini duyurmuştu. Arctic şimdi bir adım daha ileriye giderek tüm ürün soğutucu gamını 6 yıl garanti altında sunacak.

    Ayrıca Bkz. "VESA sahte DisplayHDR 2000 sertifikalarına karşı uyardı"

    Üstelik bu duyurudan önce bir Arctic çözümü satın alan kullanıcılar da yeni genişletilmiş garanti süresine dahil edilmiş. Bununla birlikte firma duyurusunda önemli bir nota daha yer vermiş. Arctic ses ve şarj çözümleri yeni genişletmeden etkilenmeyecek.



    https://www.techpowerup.com/281299/arctic-announces-minimum-6-year-warranty-for-all-products-extension-for-existing-owners
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