Arctic tüm soğutucularında garantiyi 6 yıla çıkardı: Önceki satın alımlar da dahil edildi

Almanya merkezli Arctic özellikle de soğutucu konusunda fiyat-performans dengesi yüz güldüren çözümler sunuyor.

Arctic'ten yüz güldüren adım

Firma geçtiğimiz günlerde Liquid Freezer II serisi sıvı soğutmalarının garantisini genişlettiğini duyurmuştu. Arctic şimdi bir adım daha ileriye giderek tüm ürün soğutucu gamını 6 yıl garanti altında sunacak.

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Üstelik bu duyurudan önce bir Arctic çözümü satın alan kullanıcılar da yeni genişletilmiş garanti süresine dahil edilmiş. Bununla birlikte firma duyurusunda önemli bir nota daha yer vermiş. Arctic ses ve şarj çözümleri yeni genişletmeden etkilenmeyecek.

https://www.techpowerup.com/281299/arctic-announces-minimum-6-year-warranty-for-all-products-extension-for-existing-owners

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