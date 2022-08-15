Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple garanti sorgulama nasıl yapılır? 4 yolla iPhone garanti süresi öğrenme

    Apple ürünlerinizin garanti kapsamında olup olmadığını farklı yollardan öğrenebilirsiniz. Apple garanti sorgulama rehberinde, iPhone'unuzun garanti süresini nasıl öğreneceğinizi anlatıyoruz.
    Oy Ver

    iPhone garanti sorgulama
    Tam Boyutta Gör

    Her iPhone, iPad, Apple Watch ve Mac, bildiğiniz üzere üretim hatalarına ve donanım arızalarına karşı Türkiye’de 2 yıl, yurt dışında 1 yıl garanti ile geliyor. Örneğin; iPhone garanti desteği, insanların yüksek fiyatlar ödemesinin başlıca nedenlerinden biri. Diyelim ki, bir aksilik başınıza geldi ve Apple’ın telefonunuzu ücretsiz olarak tamir edip etmeyeceğini veya onarımı için ne kadar harcayacağınızı merak ediyorsunuz. Bu yazıda iPhone’unuzun garanti durumunu kontrol etmenin yollarını anlatıyoruz.

    Ayarlar uygulaması ile iPhone garanti sorgulama

    1. Ayarlar’ı açın ve Genel’e dokunun.
    2. Hakkında’ya dokunun.
    3. Satın alma tarihinize bağlı olarak, Sınırlı Garanti veya Kapsam Süresi Doldu yazısıyla karşılaşacaksınız.
    4. iPhone garanti kapsamındaysa garanti süresinin dolacağı tarihi göreceksiniz.

    iPhone garanti sorgulama ayarlar
    Tam Boyutta Gör

    Apple seri no sorgulama ile iPhone garanti süresi öğrenme

    Bu yöntem, iPhone, iPad, Mac, AirPods gibi tüm Apple cihazları için geçerli. Tek yapmanız gereken cihazın seri numarasını almak Apple'ın resmi garanti kontrolü sayfasına yapıştırmak.

    1. Ayarlar - Genel - Hakkında’ya gidin.
    2. Seri numarasına uzun basın ve kopyalayın.
    3. Apple servis ve destek kapsamı sitesini açın.
    4. Seri numarası ve güvenlik kodunu girip Devam’a tıklayın.
    5. iPhone’un garantisinin devam edip etmediğini görebilirsiniz.

    apple seri no sorgulama
    Tam Boyutta Gör

    Apple Destek uygulaması ile iPhone garanti süresi sorgulama

    1. Apple Destek uygulamasını indirin, yüklüyse açın.
    2. iPhone’unuz ve bazı faydalı konuları göreceksiniz. Aygıt Ayrıntıları’na dokunun.
    3. Garanti Kapsamı Bilgileri altında, garanti detaylarını göreceksiniz.

    Apple Destek ile iPhone garanti sorgulama
    Tam Boyutta Gör

    Apple Kimliği ile garanti sorgulama

    1. Bilgisayarınız, tabletiniz veya telefonunuzdan mysupport.apple.com adresine gidin.
    2. Aygıtlarım altında iPhone’unuzu seçin.
    3. Garanti Kapsamı altında tüm garanti detaylarını göreceksiniz.

    Apple ID ile iPhone garanti sorgulama
    Tam Boyutta Gör

     Apple garanti sorgulama ekranında çıkan bilgiler ne anlama geliyor?

    • Aygıt detayları: Cihazınızın adı, modeli ve seri numarası gösterilir.
    • Satın alma tarihi: Satın alma tarihi, size garantinin ne zaman sona ereceği konusunda fikir verir. Apple Türkiye, iPhone için 2 yıl garanti sunar.
    • AppleCare ürünü için uygun: AppleCare+ satın alıp alamayacağınızı bilmenizi sağlar.
    • Satın alma tarihi geçerli: Bu, garanti hizmetlerinin alınmasına yardımcı olur.
    • Telefonla teknik destek: Apple’dan yeni cihaz satın aldığınızda 90 gün telefonla teknik destek alma hakkınız vardır.
    • Onarım ve servis kapsamı: Geçerli garantiniz olup olmadığını bilmenizi sağlar. Burada tahmini son kullanma tarihi önemli.

    Apple IMEI sorgulama nasıl yapılır?

    Apple mağazasından veya Apple Türkiye garantili satan yerlerden sorun çıkmaz ancak 2. el iPhone satın alırken IMEI sorgulama yapmanızda fayda var. e-Devlet üzerinden Apple IMEI sorgulama yapabiliyorsunuz; e-Devlet hesabınızın olması da gerekmiyor.

    Doğrudan IMEI sorgulama sayfasından IMEI noyu girdiğinizde, Türkiye cihazı mı yurt dışı cihazı mı, kayıp çalıntı mı öğrenebiliyorsunuz. IMEI no, Ayarlar’dan veya *#06# aramasıyla öğrenilebildiği gibi, eski yeni tüm iPhone’larda imei numarası SIM tepsisinde yazıyor. Eski modellerde arkada da yazıyor.

    Cihazınız garanti kapsamındaysa, birçok sorun ücretsiz olarak giderilebiliyor. Garantiniz devam ediyorsa, sorunu çözmek için Apple ile iletişime geçebilir veya bir randevu oluşturabilirsiniz.

    iPhone ekran değişimi
    Tam Boyutta Gör

    iPhone pil değişimi, ekran fiyatı kadar?

    iPhone'unuzun pil değişimi veya ekran yenileme için fiyat bilgisini doğrudan Apple'ın iPhone servisi ve onarımı sayfasından alabilirsiniz. Servis türü, ürün veya aksesuar, model seçimini yaptıktan sonra tahmini servis ücretini öğrenebilirsiniz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    TOGG şarj cihazlarının kurulumu başladı

    Profil resmi
    Liquist 5 gün önce

    ecek acak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 11 Pro+ 5G
    Redmi Note 11 Pro+ 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Nitro 5 AN515-55
    Acer Nitro 5 AN515-55
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız