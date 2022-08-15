Apple garanti sorgulama nasıl yapılır? 4 yolla iPhone garanti süresi öğrenme

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Her iPhone, iPad, Apple Watch ve Mac, bildiğiniz üzere üretim hatalarına ve donanım arızalarına karşı Türkiye’de 2 yıl, yurt dışında 1 yıl garanti ile geliyor. Örneğin; iPhone garanti desteği, insanların yüksek fiyatlar ödemesinin başlıca nedenlerinden biri. Diyelim ki, bir aksilik başınıza geldi ve Apple’ın telefonunuzu ücretsiz olarak tamir edip etmeyeceğini veya onarımı için ne kadar harcayacağınızı merak ediyorsunuz. Bu yazıda iPhone’unuzun garanti durumunu kontrol etmenin yollarını anlatıyoruz.

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Ayarlar uygulaması ile iPhone garanti sorgulama

Ayarlar’ı açın ve Genel’e dokunun. Hakkında’ya dokunun. Satın alma tarihinize bağlı olarak, Sınırlı Garanti veya Kapsam Süresi Doldu yazısıyla karşılaşacaksınız. iPhone garanti kapsamındaysa garanti süresinin dolacağı tarihi göreceksiniz.

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Apple seri no sorgulama ile iPhone garanti süresi öğrenme

Bu yöntem, iPhone, iPad, Mac, AirPods gibi tüm Apple cihazları için geçerli. Tek yapmanız gereken cihazın seri numarasını almak Apple'ın resmi garanti kontrolü sayfasına yapıştırmak.

Ayarlar - Genel - Hakkında’ya gidin. Seri numarasına uzun basın ve kopyalayın. Apple servis ve destek kapsamı sitesini açın. Seri numarası ve güvenlik kodunu girip Devam’a tıklayın. iPhone’un garantisinin devam edip etmediğini görebilirsiniz.

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Apple Destek uygulaması ile iPhone garanti süresi sorgulama

Apple Destek uygulamasını indirin, yüklüyse açın. iPhone’unuz ve bazı faydalı konuları göreceksiniz. Aygıt Ayrıntıları’na dokunun. Garanti Kapsamı Bilgileri altında, garanti detaylarını göreceksiniz.

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Apple Kimliği ile garanti sorgulama

Bilgisayarınız, tabletiniz veya telefonunuzdan mysupport.apple.com adresine gidin. Aygıtlarım altında iPhone’unuzu seçin. Garanti Kapsamı altında tüm garanti detaylarını göreceksiniz.

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Apple garanti sorgulama ekranında çıkan bilgiler ne anlama geliyor?

Aygıt detayları: Cihazınızın adı, modeli ve seri numarası gösterilir.

Cihazınızın adı, modeli ve seri numarası gösterilir. Satın alma tarihi : Satın alma tarihi, size garantinin ne zaman sona ereceği konusunda fikir verir. Apple Türkiye, iPhone için 2 yıl garanti sunar.

: Satın alma tarihi, size garantinin ne zaman sona ereceği konusunda fikir verir. Apple Türkiye, iPhone için 2 yıl garanti sunar. AppleCare ürünü için uygun : AppleCare+ satın alıp alamayacağınızı bilmenizi sağlar.

: AppleCare+ satın alıp alamayacağınızı bilmenizi sağlar. Satın alma tarihi geçerli : Bu, garanti hizmetlerinin alınmasına yardımcı olur.

: Bu, garanti hizmetlerinin alınmasına yardımcı olur. Telefonla teknik destek : Apple’dan yeni cihaz satın aldığınızda 90 gün telefonla teknik destek alma hakkınız vardır.

: Apple’dan yeni cihaz satın aldığınızda 90 gün telefonla teknik destek alma hakkınız vardır. Onarım ve servis kapsamı: Geçerli garantiniz olup olmadığını bilmenizi sağlar. Burada tahmini son kullanma tarihi önemli.

Apple IMEI sorgulama nasıl yapılır?

Apple mağazasından veya Apple Türkiye garantili satan yerlerden sorun çıkmaz ancak 2. el iPhone satın alırken IMEI sorgulama yapmanızda fayda var. e-Devlet üzerinden Apple IMEI sorgulama yapabiliyorsunuz; e-Devlet hesabınızın olması da gerekmiyor.

Doğrudan IMEI sorgulama sayfasından IMEI noyu girdiğinizde, Türkiye cihazı mı yurt dışı cihazı mı, kayıp çalıntı mı öğrenebiliyorsunuz. IMEI no, Ayarlar’dan veya *#06# aramasıyla öğrenilebildiği gibi, eski yeni tüm iPhone’larda imei numarası SIM tepsisinde yazıyor. Eski modellerde arkada da yazıyor.

Cihazınız garanti kapsamındaysa, birçok sorun ücretsiz olarak giderilebiliyor. Garantiniz devam ediyorsa, sorunu çözmek için Apple ile iletişime geçebilir veya bir randevu oluşturabilirsiniz.

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iPhone pil değişimi, ekran fiyatı kadar?

iPhone'unuzun pil değişimi veya ekran yenileme için fiyat bilgisini doğrudan Apple'ın iPhone servisi ve onarımı sayfasından alabilirsiniz. Servis türü, ürün veya aksesuar, model seçimini yaptıktan sonra tahmini servis ücretini öğrenebilirsiniz.

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iPhone garanti sorgulama nasıl yapılır?