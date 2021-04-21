VESA sahte DisplayHDR 2000 sertifikalarına karşı uyardı

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Elektronik görüntü teknolojileri alanında pazarın standartlarını belirleyen VESA’dan yeni monitör araştırması yapanlara önemli bir uyarı geldi.

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Sahte sertifikalara dikkat

Son dönemde Taobao’da Samsung Odyssey G9 ve ASUS EI491CRG9’un sayfalarında monitörlerin DisplayHDR 2000 sertifikasıyla geldiğine dair ifadeler yer alması kullanıcıların kafasını karıştırıyor. Üstelik Samsung’un sitesinde de böyle bir ifadeye yer verilmemiş.

VESA gelen şikayetler üzerinde kullanıcıları uyardı. Henüz DisplaryHDR 2000 standartının geliştirilmediğini ve dolayısıyla herhangi bir sertifikanın da bulunmadığının altını çizen organizasyon kendi sitelerinde listelenmediği sürece yeni standartların geçersiz olduğunu belirtmiş.

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Ayrıca Bkz. "ASUS’un madenci kartı ARGB aydınlatma ile geliyor"

Son olarak VESA’nın yakında DisplayHDR 2000 standartını detaylandırması beklenirken hali hazırda en ileri standart DisplayHDR 1400 olarak karşımıza çıkıyor.

https://www.techpowerup.com/281227/vesa-confirms-that-displayhdr-2000-is-not-a-real-certification

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