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    Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    VESA sahte DisplayHDR 2000 sertifikalarına karşı uyardı

    Geçtiğimiz ay detaylanan yeni Samsung Odyssey G9’un taobao’daki satıcı sayfasında yer alan DisplayHDR 2000 sertifikası kullanıcıların satın alım tercihlerini yanıltabilir.
    21 Nisan 2021, 08:30 (2 sa.)
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    Monitör
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    VESA sahte DisplayHDR 2000 sertifikalarına karşı uyardı
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    Elektronik görüntü teknolojileri alanında pazarın standartlarını belirleyen VESA’dan yeni monitör araştırması yapanlara önemli bir uyarı geldi.

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    Sahte sertifikalara dikkat

    Son dönemde Taobao’da Samsung Odyssey G9 ve ASUS EI491CRG9’un sayfalarında monitörlerin DisplayHDR 2000 sertifikasıyla geldiğine dair ifadeler yer alması kullanıcıların kafasını karıştırıyor. Üstelik Samsung’un sitesinde de böyle bir ifadeye yer verilmemiş.

    VESA gelen şikayetler üzerinde kullanıcıları uyardı. Henüz DisplaryHDR 2000 standartının geliştirilmediğini ve dolayısıyla herhangi bir sertifikanın da bulunmadığının altını çizen organizasyon kendi sitelerinde listelenmediği sürece yeni standartların geçersiz olduğunu belirtmiş.

    VESA sahte DisplayHDR 2000 sertifikalarına karşı uyardı
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    Ayrıca Bkz. "ASUS’un madenci kartı ARGB aydınlatma ile geliyor"

    Son olarak VESA’nın yakında DisplayHDR 2000 standartını detaylandırması beklenirken hali hazırda en ileri standart DisplayHDR 1400 olarak karşımıza çıkıyor.



    https://www.techpowerup.com/281227/vesa-confirms-that-displayhdr-2000-is-not-a-real-certification
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    V V4LKyR 14 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    En ileri standart, tabloya göre DisplayHDR 500 True Black. Parlaklıktan ziyade siyah piksel parlaklığı (lüminans) daha önemli bence.

    Zaten o da OLED ekranlar için.
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    smart1978 (X Y) 3 dk. ( Mesaj Silindi ) V4LKyR
    Dolby Vision derim ... Dinamik HDR derim :) ....
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