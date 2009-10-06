ARM 28nm SoC işlemcileri için GlobalFoundries ile iş birliğine gidiyor

AMD ve ATIC ortaklığında endüstrinin en büyük döküm firması olma amacıyla kurulan ve en son New York'ta dünyanın en gelişmiş yarıiletken fabrikası olacağı söylenen yeni üretim tesisinin temellerini atan GlobalFoundries, sektör devi firmalar ile yeni iş birliği anlaşmalarına devam ediyor. Bir süre önce STMicroelecktronics ile işbirliğine gittiği açıklanan firma, yine alanında en büyük yarıiletken firmalarından birisi olan ARM ile de güç birliğine gidiyor. ARM Cortex-A9 mimarisini temel alan yongada sistem (SoC) çözümlerini üretecek olan GlobalFoundries, 28nm fabrikasyon sürecini kullanacak.
En düşük kaçak değerleri için ARM tabanlı SoC çözümlerini High-K Metal Kapı (Gate First) teknolojisiyle üretecek olan GlobalFoundries'in özellikle düşük güç tüketimli mobil işlemci üretiminde ARM ile birlikte güç kazanması ve üretim teknolojilerini farklı kulvarlarda geliştirmesi bekleniyor. GlobalFoundries güncel yol haritasına göre 28nm düşük güçlü yonga üretimine ilk çeyrek 2011'de başlayacak.
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şuan benim gördüğüm işlemci olayını çok sıkı tutmuyorlar.ati firmasını satın alıp girmiş oldukları borcu ürettikleri ekran kartı satışları ile kendini ödemsini sağlamaya çalışıyolar.nitekimde başardılar diye tahmin ediyorum.
bu sıkıntıdan çıkıp düze çıktıklarında mütiş bir firma olucaklardır.çünkü rakiplerinin hiç birinde kendi kendine her amaca hizmet eden platform üretme gücü ve yeteneği yok.bunun kanıtı masa üstü pc lerde spider ve dragon dizüstü pc de puma çok iyi geleceğin sinyallerini veriyo.
en basit örnek olarak ben intel firmasında böyle bir platform göremiyorum.nvidia da aynı şekilde.ikiside sadece tek bir konuda uzman işlemci -ekran kartı.
saygılarımla
bu arada resimdeki adamlar "benim yonga seninkinden büyük" muhabbeti yapıyorlar sanırım :)
SoC dediği system on chip, yani içinde her bi haltı koymaya çalıştıkları microcontroller (ethernet MAC, USB, Decoderler, farklı bus arayüzleri, lcd controller, memory controller vs.vs.). mesela Texas Instruments in OMAP microcontroller ları gibi, ya da NXP (Philips) in LPC serisi microcontroller ları gibi, BroadCom un ADSL çipleri, onlar da ARM core.. lisanslayıp kendileri üretiyor ya da ürettiriyorlar. ARM firması hiç piyasaya satış yapmak için üretim yapmadı ya da yaptırmadı, bu haber de bir yanlış anlaşılma olduğunu düşünüyorum..
Şaka bir yana, fabrikadan gelir elde etmesi lazım AMD'nin. O zaman teknolojilerin çok daha hızlı gelişeceğine, haliyle sürekli takip etmek için de sürekli para harcayacağımız anlamına geliyor...
06.10.2009 Saat: 20:13
AMD sessiz sedasız geliyor fabrika üretime geçtiğinde AMD nin bütçesi ciddi biçimlerde artacak teknoloji olarak intele fark atacağına inanıyorum.
aynen katılıyorum amd bu fabrikaya cok büyük işler yapacak