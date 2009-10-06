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ARM 28nm SoC işlemcileri için GlobalFoundries ile iş birliğine gidiyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ARM 28nm SoC işlemcileri için GlobalFoundries ile iş birliğine gidiyor
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AMD ve ATIC ortaklığında endüstrinin en büyük döküm firması olma amacıyla kurulan ve en son New York'ta dünyanın en gelişmiş yarıiletken fabrikası olacağı söylenen yeni üretim tesisinin temellerini atan GlobalFoundries, sektör devi firmalar ile yeni iş birliği anlaşmalarına devam ediyor. Bir süre önce STMicroelecktronics ile işbirliğine gittiği açıklanan firma, yine alanında en büyük yarıiletken firmalarından birisi olan ARM ile de güç birliğine gidiyor. ARM Cortex-A9 mimarisini temel alan yongada sistem (SoC) çözümlerini üretecek olan GlobalFoundries, 28nm fabrikasyon sürecini kullanacak.

En düşük kaçak değerleri için ARM tabanlı SoC çözümlerini High-K Metal Kapı (Gate First) teknolojisiyle üretecek olan GlobalFoundries'in özellikle düşük güç tüketimli mobil işlemci üretiminde ARM ile birlikte güç kazanması ve üretim teknolojilerini farklı kulvarlarda geliştirmesi bekleniyor. GlobalFoundries güncel yol haritasına göre 28nm düşük güçlü yonga üretimine ilk çeyrek 2011'de başlayacak.


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VMTX 10 yıl
28nm olayı gerçekten çok güzel olur.amd aslında şimdiye kadar çoktan 32nm olayına geçiş yapardı ama ati yi satın alıp onu yutması onu çok kötü yaptı.bunun yanında ortaya çıkan ekonomik kriz ona ikinci darbeyi vurdu.sistemini oturtup kendine gelme etkileri ancak oluyo ve olucaktır.amd yinede sağlam bir firmaymış.onun yerine aynı şartlarda başka firma olsaydı muhtemelen batardı.
şuan benim gördüğüm işlemci olayını çok sıkı tutmuyorlar.ati firmasını satın alıp girmiş oldukları borcu ürettikleri ekran kartı satışları ile kendini ödemsini sağlamaya çalışıyolar.nitekimde başardılar diye tahmin ediyorum.

bu sıkıntıdan çıkıp düze çıktıklarında mütiş bir firma olucaklardır.çünkü rakiplerinin hiç birinde kendi kendine her amaca hizmet eden platform üretme gücü ve yeteneği yok.bunun kanıtı masa üstü pc lerde spider ve dragon dizüstü pc de puma çok iyi geleceğin sinyallerini veriyo.
en basit örnek olarak ben intel firmasında böyle bir platform göremiyorum.nvidia da aynı şekilde.ikiside sadece tek bir konuda uzman işlemci -ekran kartı.


saygılarımla
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gerbay 10 yıl
GlobalFoundries için hep "endüstrinin en büyük döküm firması olma amacıyla kurulan" şeklinde bir ifade geçtiğinde ben firmanın demir-çelik sanayiine gireceğini düşünüyorum nedense :)
bu arada resimdeki adamlar "benim yonga seninkinden büyük" muhabbeti yapıyorlar sanırım :)
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gerbay 10 yıl
@DEATH71
SoC dediği system on chip, yani içinde her bi haltı koymaya çalıştıkları microcontroller (ethernet MAC, USB, Decoderler, farklı bus arayüzleri, lcd controller, memory controller vs.vs.). mesela Texas Instruments in OMAP microcontroller ları gibi, ya da NXP (Philips) in LPC serisi microcontroller ları gibi, BroadCom un ADSL çipleri, onlar da ARM core.. lisanslayıp kendileri üretiyor ya da ürettiriyorlar. ARM firması hiç piyasaya satış yapmak için üretim yapmadı ya da yaptırmadı, bu haber de bir yanlış anlaşılma olduğunu düşünüyorum..
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sertacaygun 10 yıl
Resimdeki amcalar sanırsam yan yana getirip "Evet, tıpatım aynısı :D !" şeklinde karşılaştırma yapıyorlar wafer'ları...
Şaka bir yana, fabrikadan gelir elde etmesi lazım AMD'nin. O zaman teknolojilerin çok daha hızlı gelişeceğine, haliyle sürekli takip etmek için de sürekli para harcayacağımız anlamına geliyor...
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iscanthere 10 yıl
umarım amd i9lara yetişir ki gerçek rekabet ortamı oluşsun
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KANUNI61 10 yıl
SK1P60! RequeM
06.10.2009 Saat: 20:13
AMD sessiz sedasız geliyor fabrika üretime geçtiğinde AMD nin bütçesi ciddi biçimlerde artacak teknoloji olarak intele fark atacağına inanıyorum.
aynen katılıyorum amd bu fabrikaya cok büyük işler yapacak
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Zimmerit 10 yıl
AMD sessiz sedasız geliyor fabrika üretime geçtiğinde AMD nin bütçesi ciddi biçimlerde artacak teknoloji olarak intele fark atacağına inanıyorum.
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Tolgá 10 yıl
@gerbay haberde SoC işlemcileri diyor geliba sadece işlemcileri üretcekler
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gerbay 10 yıl
benim bildiğim kadarıyla ARM firması yonga üretmiyor ki, tasarım üretip lisans ve tasarım satıyor. ben bu haberi anlamadım, ARM firması artık kendisi de mi yonga ürettirecek? açıkçası sanmıyorum.. muhtemelen 28 nm tasarım süreçleri ile ilgili bir çalışmayı birlikte yapıyorlardır
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