ARM 28nm SoC işlemcileri için GlobalFoundries ile iş birliğine gidiyor

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AMD ve ATIC ortaklığında endüstrinin en büyük döküm firması olma amacıyla kurulan ve en son New York'ta dünyanın en gelişmiş yarıiletken fabrikası olacağı söylenen yeni üretim tesisinin temellerini atan GlobalFoundries, sektör devi firmalar ile yeni iş birliği anlaşmalarına devam ediyor. Bir süre önce STMicroelecktronics ile işbirliğine gittiği açıklanan firma, yine alanında en büyük yarıiletken firmalarından birisi olan ARM ile de güç birliğine gidiyor. ARM Cortex-A9 mimarisini temel alan yongada sistem (SoC) çözümlerini üretecek olan GlobalFoundries, 28nm fabrikasyon sürecini kullanacak.

En düşük kaçak değerleri için ARM tabanlı SoC çözümlerini High-K Metal Kapı (Gate First) teknolojisiyle üretecek olan GlobalFoundries'in özellikle düşük güç tüketimli mobil işlemci üretiminde ARM ile birlikte güç kazanması ve üretim teknolojilerini farklı kulvarlarda geliştirmesi bekleniyor. GlobalFoundries güncel yol haritasına göre 28nm düşük güçlü yonga üretimine ilk çeyrek 2011'de başlayacak.