ARM düşük güç tüketimli Cortex A5 işlemcisini tanıttı

Tam Boyutta Gör

Düşük güç tüketimli işlemcileriyle yarıiletken dünyasının lider isimlerinden birisi olan ARM, Cortex-A işlemci ailesine yeni bir model daha ekliyor. ARM'ın güç tüketimi en düşük çok çekirdekli işlemcisi olarak tanımlanan Cortex-A5'in kullanım ihtiyaçlarına bağlı olarka 1-4 çekirdek konfigürasyonuna olanak tanıdığı belirtiliyor. TrustZone güvenlik teknolojisi ve ilk defa Cortex-A8 uygulama işlemcisiyle lanse edilen NEON çoklu ortam motoru gibi özellikleri bünyesinde barındıran yeni işlemcinin Cortex-A8 ve Cortex-A9 modelleriyle tam uygulama uyumluluğuna sahip olduğu bildirildi.

Düşük güç tüketimine gereksinim duyan taşınabilir cihazlar, yeni nesil telefonlar ve endüstriyel kullanıma yönelik gömülü sistemlerde yer alması beklenen ARM Cortex-A5 işlemcisi için çalışmaların devam ettiği açıklandı. Genel lisanslamaya açık olan yeni işlemcinin yıl sonuna doğru sağlanmaya başlayacağı ve yeni işlemciyi temel alan ilk cihazların 2010 yılında lanse edileceği açıklandı.