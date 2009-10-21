ARM düşük güç tüketimli Cortex A5 işlemcisini tanıttı

Düşük güç tüketimli işlemcileriyle yarıiletken dünyasının lider isimlerinden birisi olan ARM, Cortex-A işlemci ailesine yeni bir model daha ekliyor. ARM'ın güç tüketimi en düşük çok çekirdekli işlemcisi olarak tanımlanan Cortex-A5'in kullanım ihtiyaçlarına bağlı olarka 1-4 çekirdek konfigürasyonuna olanak tanıdığı belirtiliyor. TrustZone güvenlik teknolojisi ve ilk defa Cortex-A8 uygulama işlemcisiyle lanse edilen NEON çoklu ortam motoru gibi özellikleri bünyesinde barındıran yeni işlemcinin Cortex-A8 ve Cortex-A9 modelleriyle tam uygulama uyumluluğuna sahip olduğu bildirildi.
Düşük güç tüketimine gereksinim duyan taşınabilir cihazlar, yeni nesil telefonlar ve endüstriyel kullanıma yönelik gömülü sistemlerde yer alması beklenen ARM Cortex-A5 işlemcisi için çalışmaların devam ettiği açıklandı. Genel lisanslamaya açık olan yeni işlemcinin yıl sonuna doğru sağlanmaya başlayacağı ve yeni işlemciyi temel alan ilk cihazların 2010 yılında lanse edileceği açıklandı.
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