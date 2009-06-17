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Arşivleriniz hep yanınızda: Kingston'dan dünyanın ilk 128GB'lık USB belleği

Kingston dünyanın ilk 128GB kapasiteli USB belleğini duyurdu.
10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sadece birkaç yıl öncesine kadar yüksek kapasiteli sabit disk kullanımı pek çok kullanıcının hayallerini süslerken bugün 2TB kapasiteli disklerden, PCIe ara birimini kullanan yeni nesil SSD'lerden ve hatta Terabyte'larca alan sunabilen ağ depolama sistemlerinden bahsedebiliyoruz. Başta ADSL olmak üzere genişbant internetin yaygınlaşmasıyla değişmeye başlayan kullanıcı alışkanlıkları, yüksek kapasiteli depolama sürücülerine olan ihtiyacı da beraberinde getirdi. Son kullanıcılar arasında hızla yaygınlaşan içerik arşivleme ve dosya paylaşımı gibi aktivitelerin artmasına kayıtsız kalmayan teknoloji firmaları, şaşırtıcı özelliklere sahip yeni ürünleriyle kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamayı ve bu sayede yüksek satış rakamlarına ulaşmayı hedefliyorlar.

Arşivleriniz hep yanınızda: Kingston'dan dünyanın ilk 128GB'lık USB belleği
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Yukarıda belirttiğimiz nedenlere bağlı olarak son birkaç yılda harici depolama sürücülerine olan ilginin ciddi şekilde arttığını söyleyebilmek mümkün. Kullanıcılar, farklı özelliklere veya kapasite seçeneklerine sahip olan 2.5-inç veya 3.5-inç harici sürücüleri bugün oldukça uygun fiyatlarla satın alabiliyorlar. Harici sürücülerin yanı sıra USB belleklere olan ilginin de ciddi şekilde arttığını hatta bellek üreticileri arasında ciddi bir rekabetin yaşandığına tanık olmaktayız. Harici depolama sürücülerinden farklı olarak teknik özelliklere ek olarak boyut ve tasarımın da öne çıktığı USB bellek pazarında yeni bir rekora daha imza atıldı. Bağımsız araştırma kuruluşları tarafından yapılan çalışmaları bellek dünyasının zirvesinde yer alan Kingston 128GB kapasiteli USB bellek hazırladı.

Arşivleriniz hep yanınızda: Kingston'dan dünyanın ilk 128GB'lık USB belleği
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Geçen yıl hem AMD hem de Nvidia'dan daha fazla gelir elde ettiği belirtilen Kingston, DataTraveler serisi altında hazırladığı 128GB'lık depolama kapasitesi sunan USB belleğini duyurdu. Kapasitesi açısından dünyada ilk olduğu belirtilen yeni bellek, donanım teknolojilerindeki hızlı ilerleyişin de önemli bir göstergesi. Zira yıllar öncesinde ancak hayal edilebilen 100GB üstü kapasiteleri bugün çakmak cebimizde veya anahtarlığımızda taşıyabilecek duruma gelmiş bulunuyoruz. DataTraveler 200 serisi altında hazırlanan yeni bellek, Windows Vista ile gelen ReadyBoost teknolojisini de destekliyor. İşletim sistemi uyumluluğu da dikkat çeken 128GB kapasiteli USB bellek, Microsoft yazılımlarının yanı sıra Linux ve Mac OS X ile de sorunsuzca çalışabiliyor.

Üretim maliyetleri nedeniyle en azından şimdilik sipariş üzerine hazırlanacağı söylenen 128GB kapasiteli Kingston Data Traveler 200'ün fiyatı ise "Dünya'da ilk defa" ibaresini taşıyan pek çok ürün gibi yüksek zira Amerika pazarı için istenen bedel 546$.


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acar54 10 yıl
bende 8 GB lık var öğrenciler projeksiyonda fark edince "wavv hocam.. " moduna giriyorlar....
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Tatar* 10 yıl
Bu ürünün tuzu fazla sulandırın
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acar54 10 yıl
bu ürünlerin usb bellek olarak değilde sanırım kasa içine hd olarak kullanmayı düşünüyorlar.ses, enerji konularındaki avantajlarından dolayı.bunun 1 TB ı ile 3,5" hd yi ebat açısından karşılaştırmayı deneyin.....
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mozdurak 10 yıl
2 gün önce 256gb'lık modeller tanıtıldı.
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erh 10 yıl
artık hard disk almaya gerek kalmadı
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Albay Hardal 10 yıl
taşınabilir hdd ler daha avantajlı görünüyor.
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AYIBOGAN 10 yıl
Kapasite ve boyut olarak çok iyi ama çok yüksek fiyat diğerlerinde olduğu gibi seneye alınabilir bi fiyata iner :)
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EXIST 10 yıl
fiyatt çook pahalı
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CoreXXX 10 yıl
2.5 inç hdd ler bundan büyük illa ben ufak isterim diyenlere 1.8 inç den harici hdd 160 gb bundan çok daha hesaplı ve performanslı
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CoreXXX 10 yıl
hey yavrum pc fiyatına usb bellek:) parasını geçtik hadi diyelim buna 100 gb veri atmak işkenceden beter olur sanırım
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heartfordarkness 10 yıl
Boyut küçüldükçe veri taşımadaki performans düştüğünden.Taşınılabilir disk li hddleri almak daha avantajlı
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pipoTTi 10 yıl
valla bende 4gb var gayet memnunum 550$ fiyat yuh gider 500gb 2.5" al daha iyi be.
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