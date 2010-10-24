ASRock, AMD'nin Soket 939 işlemcileri için hazırladığı yeni anakartını satışa sundu

Farklı anakart tasarımlarıyla sık sık gündeme gelen ASRock, AMD'nin Soket 939 işlemcileri için hazırladığı yeni anakartını kullanıma sunuyor. 939A790GMH model adını taşıyan Micro-ATX formundaki yeni anakart, AMD'nin Athlon64, Athlon FX ve Athlon X2 işlemcilerine destek sunuyor. Katı kapasitörlerle donatılan anakart, AMD'nin 790GX yonga setini kullanıyor ve dört adet DIMM slotu ile çift kanal DDR-400 bellek desteği sunuyor. Kullandığı yonga seti itibariyle DirectX 10.1 destekli Radeon HD 3200 entegtre grafik birimini beraberinde getiren ve bu sayede hem 3D hem de HD video hızlandırabilen 939A790GMH, uyumlu ekran kartlarıyla Hybrid Crossfire X kurulumuna da olanak tanıyor. Harici ekran kartı kullanmak isteyenleriçin bir adet PCIe x16 slotuyla birlikte iki adet PCI ve bir adet PCIe x1 slotuna sahip olan pasif soğutmalı anakart, görüntü aktarımı için DVI, D-Sub ve HDMI konnektörlerini kullanıyor.

Diğer özellikleri arasında 7.1 kanal yüksek tanımlı ses ve Gigabit Ethernet gibi detaylara yer verilen anakart, OC Tuner ve OC DNA gibi ASRock'a özgü hız aşırtma teknolojilerini de bünyesinde barındırıyor. AIWI adı verilen özellik ile iPhone ve iPod Touch'ın gamepad olarak kullanılmasına imkan tanıyan ASRock 939A790GMH, Avrupa'da 60 Avro civarındaki etiket fiyatıyla kullanıma sunuldu.