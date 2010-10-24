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ASRock, AMD'nin Soket 939 işlemcileri için hazırladığı yeni anakartını satışa sundu

8 yıl
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Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ASRock, AMD'nin Soket 939 işlemcileri için hazırladığı yeni anakartını satışa sundu
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Farklı anakart tasarımlarıyla sık sık gündeme gelen ASRock, AMD'nin Soket 939 işlemcileri için hazırladığı yeni anakartını kullanıma sunuyor. 939A790GMH model adını taşıyan Micro-ATX formundaki yeni anakart, AMD'nin Athlon64, Athlon FX ve Athlon X2 işlemcilerine destek sunuyor. Katı kapasitörlerle donatılan anakart, AMD'nin 790GX yonga setini kullanıyor ve dört adet DIMM slotu ile çift kanal DDR-400 bellek desteği sunuyor. Kullandığı yonga seti itibariyle DirectX 10.1 destekli Radeon HD 3200 entegtre grafik birimini beraberinde getiren ve bu sayede hem 3D hem de HD video hızlandırabilen 939A790GMH, uyumlu ekran kartlarıyla Hybrid Crossfire X kurulumuna da olanak tanıyor. Harici ekran kartı kullanmak isteyenleriçin bir adet PCIe x16 slotuyla birlikte iki adet PCI ve bir adet PCIe x1 slotuna sahip olan pasif soğutmalı anakart, görüntü aktarımı için DVI, D-Sub ve HDMI konnektörlerini kullanıyor.

Diğer özellikleri arasında 7.1 kanal yüksek tanımlı ses ve Gigabit Ethernet gibi detaylara yer verilen anakart, OC Tuner ve OC DNA gibi ASRock'a özgü hız aşırtma teknolojilerini de bünyesinde barındırıyor. AIWI adı verilen özellik ile iPhone ve iPod Touch'ın gamepad olarak kullanılmasına imkan tanıyan ASRock 939A790GMH, Avrupa'da 60 Avro civarındaki etiket fiyatıyla kullanıma sunuldu.

ASRock, AMD'nin Soket 939 işlemcileri için hazırladığı yeni anakartını satışa sundu
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DG Chester 8 yıl
DDR-400 kaldımı ya :D :D
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vidoko 8 yıl
bence güzel bir gelişme ihtiyacıolan mutlaka çıkacaktır
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hacı.basat 8 yıl
Alem adamlar, bu modelin tek cazibesi MicroATX olması, büyük kasalardan gına gelen müşterilerin çoğu MiniITX kullanmaya başladılar, şu anakartı MiniITX yapsaydınız da, aynen şu 60 avro fiyatını da koysaydınız, peynir ekmek gibi sataydı, şu haliyle kime hitap etmiş kestirmek zor.
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YasinAltunoglu 8 yıl
3 ay öncesine kadar deli gibi 939 PIN anakart aradım bulamadım. Şimdi sıfırı piyasaya çıkmış.. allahalla yaa...
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sdbz 8 yıl
İnanın riya görüyorum sandım.
Sistemim 5 yıllık ve s939 yapısını kullanıyorum. Anakart arıyordum ki, hahah işte bu diyorum.
Ama 50 dolardan bir kuruş fazla vermem ha!
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selahattın ısık 8 yıl
maymun muzu bol bulunca ya yer ya da ............
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Batuist 8 yıl
piyasada ne kadar bu eski işlemcilerden kaldı ki bu işlemcilere destek veren kartlar çıkıyor ?? belkide elinde bu işlemcilerden olanlara bu işlemcileri ve eski ramlerini HTPC olarak kullanabilecekleri bir format yaratmışta olabilirler.
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Mutlu Dal 8 yıl
bunların işi gücü yokmu ?
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ContEmpor4ry 8 yıl
Bir an AM4 çıkışlı sandım :D
Ram frekansı kaça kadar destekliyor yazmıyor ! DDR3 2000mhz ?2000 mhz +
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yeşil-beyaz 8 yıl
-AltaiR-

Bir an AM4 çıkışlı sandım :D



Ram frekansı kaça kadar destekliyor yazmıyor ! DDR3 2000mhz ?2000 mhz +

ddr 400 diyor ddr3 ten bahsediyorsun
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