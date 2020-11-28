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    ASRock en ince AMD mini bilgisayarını tanıttı

    ASRock Mars 4000U Mini adındaki mini PC modeli sadece 26mm yüksekliğe sahip. En ince AMD mini kasası olan Mars serisi oyun tarafında da kullanıcıları tatmin edecek.
    10 dk.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    ASRock en ince AMD mini bilgisayarını tanıttı
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    AMD’nin performansta iddialı Ryzen 4000 APU serisini tanıtmasından bu yana mini PC sektöründe de hareketlilik yaşanıyor. Pek çok yeni AMD mini kasası piyasaya çıkarken tasarım anlamında dikkat çekenler de var. ASRock Mars Mini buna son örnek.

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    ASRock Mars 4000U Mini neler sunuyor?

    ASRock Mars 4000U Mini olarak tanıtılan yeni mini PC serisinde Ryzen 4000U APU seçenekleri yer alıyor. 4 çekirdekten 8 çekirdeğe kadar ölçeklenebilen PC modelleri ayrıca enerji tüketimi yönünden de avantaj sağlayacak.

    Ayrıca Bkz. "Ekran kartlarına madenci hücumu; kabus geri mi dönüyor?"

    Oyun tarafında da tatmin edici performans sunan mini PC modelleri ayrıca 64GB’a kadar çift kanal DDR4 3200MHz bellek, Ultra M.2 SSD yuvası, 2.5 SATA 6Gb sürücü, bağlantı için M.2 yuvası, 0.7 litre kasa hacmi, toplamda 7 adet USB girişi, SD kart okuyucu, ses giriş-çıkışları gibi özellikler barındırıyor.

    ASRock Mars 4000U Mini serisinde en kompakt model sadece 26mm yükseklik değerine sahip. Bu da en ince AMD tabanlı mini PC ünvanını kazandırıyor. Bir adet fan ve ısı borusu ile soğutulan yeni serinin henüz fiyatı açıklanmadı.



    https://wccftech.com/asrock-amd-ryzen-4000u-renoir-apus-mars-mini-pcs-small-form-factor-design/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    antique

    ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)

    6 saat önce
    olağan_şüpheli

    Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.

    10 saat önce
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