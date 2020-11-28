ASRock en ince AMD mini bilgisayarını tanıttı

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AMD’nin performansta iddialı Ryzen 4000 APU serisini tanıtmasından bu yana mini PC sektöründe de hareketlilik yaşanıyor. Pek çok yeni AMD mini kasası piyasaya çıkarken tasarım anlamında dikkat çekenler de var. ASRock Mars Mini buna son örnek.

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ASRock Mars 4000U Mini neler sunuyor?

ASRock Mars 4000U Mini olarak tanıtılan yeni mini PC serisinde Ryzen 4000U APU seçenekleri yer alıyor. 4 çekirdekten 8 çekirdeğe kadar ölçeklenebilen PC modelleri ayrıca enerji tüketimi yönünden de avantaj sağlayacak.

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Oyun tarafında da tatmin edici performans sunan mini PC modelleri ayrıca 64GB’a kadar çift kanal DDR4 3200MHz bellek, Ultra M.2 SSD yuvası, 2.5 SATA 6Gb sürücü, bağlantı için M.2 yuvası, 0.7 litre kasa hacmi, toplamda 7 adet USB girişi, SD kart okuyucu, ses giriş-çıkışları gibi özellikler barındırıyor.

ASRock Mars 4000U Mini serisinde en kompakt model sadece 26mm yükseklik değerine sahip. Bu da en ince AMD tabanlı mini PC ünvanını kazandırıyor. Bir adet fan ve ısı borusu ile soğutulan yeni serinin henüz fiyatı açıklanmadı.

https://wccftech.com/asrock-amd-ryzen-4000u-renoir-apus-mars-mini-pcs-small-form-factor-design/

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