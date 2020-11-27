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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ekran kartlarına madenci hücumu; kabus geri mi dönüyor?

    Kripto para dünyasının yeniden yükselişe geçmesi ile birlikte madencilik havuzlarında da hareketlilik başladı. En yeni ekran kartları madencilerin akınına uğruyor.
    2 sa.
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    kripto para
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Ekran kartlarına madenci hücumu; kabus geri mi dönüyor?
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    2017 yılının sonlarında kripto para dünyasının patlama yapması ile birlikte ekran kartı ürünlerine madenciler adeta hücum etmişti. Oyuncu dünyasını sıkıntıya sokan bu akın nedeniyle 2018 boyunca ekran kartları karaborsada satılmıştı.

    Madencilik yükseliyor

    2018 sonlarına doğru kripto para piyasasının dibe doğru yolculuğuna başlaması sonrasında bu kez madenciler geri çekilde oyuncu piyasasının yüzü güldü. Bugüne kadar da kripto madencilik tarafında pek hareketlilik yaşanmamıştı.

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    Ne var ki son haftalarda Bitcoin’in 20 bin dolar sınırını yeniden zorlamaya başlaması ümitleri yeşertti. Madenciler yeniden eski sistemlerine dönmeye veya yeni sistemler almaya başladı. Haliyle oyuncu dünyası zora girdi.

    Daha önce Radeon RX 5700 serisinde madenci talebi nedeniyle stok sıkıntıları yaşanmıştı. GeForce RTX 3000 serisinde de benzer bir durum mevcut. Piyasaya ilk çıkan partilerin büyük kısmının madencilere gittiği tahmin ediliyor.

    Ekran kartlarına madenci hücumu; kabus geri mi dönüyor?
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    RBC Capital Markets and Barrons tarafından yapılan analize göre doğrudan madencilere tedarik edilen RTX 3000 serisinin 175 milyon dolara yaklaştığı tahmin ediliyor. Yani Nvidia; yeni kartlarını piyasaya sürme döneminde pek çok kripto madencilik havuzuna doğrudan tedarik yaptı.

    Özellikle Ethereum 2.0 ile birlikte blok zincirinin daha verimli ve hızlı hale gelmesi beklenirken haliyle zincirde daha güçlü sistemlerin çalışması gerekiyor. RTX 3000 serisinin özellikle Ethereum madencileri tarafından tercih edildiği belirtiliyor.

    Kripto para dünyasında yaşanan bu hareketliliği Nvidia ve AMD’nin tahmin etmesi haliyle biraz zordu. Ayrıca pandemi nedeniyle üretimde de sıkıntılar yaşanıyordu. İşler böyle giderse oyuncu dünyası 2021 ortalarına kadar stok sıkıntısı yaşayabilir.



    https://wccftech.com/nvidia-allegedly-sold-175-million-worth-ampere-geforce-rtx-30-gpus-to-miners/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ugah6aiw

    herşeye uçan tabut diye iftira atmakta moda oldu...

    1 gün önce
    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    6 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    6 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    1 hafta önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Arisaka 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Yine kerizleri silkeleyecekler

    Bu işle ilgilenen adam zaten dipteyken de tepedeyken de sürekli bu işin içinde ama kenarda 3 kuruş parası olan adam aa yükseliyor falan diyip bu işe girince güzel tokatlıyorlar, iyi de oluyor
    Yine kerizleri silkeleyecekler [resim] Bu işle ilgilenen adam zaten dipteyken de tepedeyken de sürekli bu işin içinde ama kenarda 3 kuruş parası olan ad...
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    ultra sonic 1 sa. (düzenlendi) yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    kripto para madenciliği nasıl yapılır anlatabilecek olan var mı
    1 Yanıt Yanıtla
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    hehwudjsnqhahab 1 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) ultra sonic
    diego dur allahını seversen zaten ortalık karışık
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    QuexSeeL (Uğur UZUNER) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu madenci meselesi sel bastı meselesine dönmeye başladı. Sorun mu var, yeterli ürün mü üretmedin, zam mı yapacaksın derin nefes al ve de ki, madenciler yüzündeeen.
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    cengizhan72 (cengiz han) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Nvidia ve Amd sadece madencilere yönelik kartlar tasarlayamaz mısınız ?
    Oyuncular oyun derdinde,madenciler elmas derdinde...Astronomi artık yani.
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    Arisaka 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Yine kerizleri silkeleyecekler

    Bu işle ilgilenen adam zaten dipteyken de tepedeyken de sürekli bu işin içinde ama kenarda 3 kuruş parası olan adam aa yükseliyor falan diyip bu işe girince güzel tokatlıyorlar, iyi de oluyor
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    BayRote 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Zaten dolar kuru yeterince yüksek üstüne madenci combosuyla gpu değiştirmek hayal olur.
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    1BilimAdamı (Hakan Altay) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Darphanenin ekran kartı olduğu bir sistem ne kadar mantıklı?
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    zevron (Burası Dünya) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) 1BilimAdamı
    Darphane ekran kartı değil, matematik ve elektriğin birleşimi olarak bakarsak daha doğru olur. Şuan parayı basan sistemlerin kitap basımından ne farkı kalır yoksa? Ayrıca dünyadaki kağıda basılmış para tutarı, sistem içinde dolaşan parada çok ufak bir miktarı karşılıyor. Parasal sistemler zaten dijitale kaymıştı.
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