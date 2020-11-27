Ekran kartlarına madenci hücumu; kabus geri mi dönüyor?

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2017 yılının sonlarında kripto para dünyasının patlama yapması ile birlikte ekran kartı ürünlerine madenciler adeta hücum etmişti. Oyuncu dünyasını sıkıntıya sokan bu akın nedeniyle 2018 boyunca ekran kartları karaborsada satılmıştı.

Madencilik yükseliyor

2018 sonlarına doğru kripto para piyasasının dibe doğru yolculuğuna başlaması sonrasında bu kez madenciler geri çekilde oyuncu piyasasının yüzü güldü. Bugüne kadar da kripto madencilik tarafında pek hareketlilik yaşanmamıştı.

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Ne var ki son haftalarda Bitcoin’in 20 bin dolar sınırını yeniden zorlamaya başlaması ümitleri yeşertti. Madenciler yeniden eski sistemlerine dönmeye veya yeni sistemler almaya başladı. Haliyle oyuncu dünyası zora girdi.

Daha önce Radeon RX 5700 serisinde madenci talebi nedeniyle stok sıkıntıları yaşanmıştı. GeForce RTX 3000 serisinde de benzer bir durum mevcut. Piyasaya ilk çıkan partilerin büyük kısmının madencilere gittiği tahmin ediliyor.

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RBC Capital Markets and Barrons tarafından yapılan analize göre doğrudan madencilere tedarik edilen RTX 3000 serisinin 175 milyon dolara yaklaştığı tahmin ediliyor. Yani Nvidia; yeni kartlarını piyasaya sürme döneminde pek çok kripto madencilik havuzuna doğrudan tedarik yaptı.

Özellikle Ethereum 2.0 ile birlikte blok zincirinin daha verimli ve hızlı hale gelmesi beklenirken haliyle zincirde daha güçlü sistemlerin çalışması gerekiyor. RTX 3000 serisinin özellikle Ethereum madencileri tarafından tercih edildiği belirtiliyor.

Kripto para dünyasında yaşanan bu hareketliliği Nvidia ve AMD’nin tahmin etmesi haliyle biraz zordu. Ayrıca pandemi nedeniyle üretimde de sıkıntılar yaşanıyordu. İşler böyle giderse oyuncu dünyası 2021 ortalarına kadar stok sıkıntısı yaşayabilir.

https://wccftech.com/nvidia-allegedly-sold-175-million-worth-ampere-geforce-rtx-30-gpus-to-miners/

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