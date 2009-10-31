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ASRock Nvidia ION tabanlı iki yeni nettop sistem hazırladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ASRock Nvidia ION tabanlı iki yeni nettop sistem hazırladı
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Farklı özellikleriyle öne çıkan maliyet odaklı anakart modelleriyle sık sık gündeme gelen ASRock, bir süre önce satışa sunduğu Nvidia ION tabanlı nettop sistemi ION 330'u güncelledi. Firmanın ION 330HT-BD ve ION 330HT olarak isimlendirdiği yeni sistemleri mevcut modellerden ayıran temel farklılıklar Blu-ray sürücü (ION 330HT-BD için) ve DTS destekli 8 kanal ses yongası olarak gösterilebilir.

195 x 70 x 186 mm boyutlarında ve 1.7 Kg ağırlığındaki sisteme Intel'in 1.6GHz'de çalışan çift çekirdekli Atom 330 işlemcisi güç veriyor. ION platformu kapsamında Atom işlemciyle birlikte GeForce 9400M yonga setine sahip olan nettop sistemler, bu sayede hem DirectX 10 desteği sunuyorlar hem de PureVideo HD teknolojisi ile yüksek tanımlı (1080p) için donanımsal hızlandırma yeteneğini de getiriyorlar.

İlk jenerasyon ION 330 modeline göre WiFi desteğine de kavuşan ION 330HT ve ION 330HT-BD modellerinde ayrıca Gigabit Ethernet ile eSATA portu ile birlikte görüntü aktarımı için D-Sub, HDMI ara birimlerine de yer veriliyor. Windows işletim sisteminn MCE sürümleri için özel bir uzaktan kumandaya da sahip olan ION tabanlı yeni nettop sistemlerin önümüzdeki günlerde satışa sunulması bekleniyor.


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buraoca2 10 yıl
Hakikaten resim reklama benzemiş... Umarım fiyatları uygun olur ve ülkemize de gelir...
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_köle_ 10 yıl
dvd sürücü olan modeli 500tl yi geçmediği sürece problem yok 500tl üzeri için iki kere düşünülecek cihazlar
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hmedya 10 yıl
Bune reklammı sorun mu kardeş.
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SSH 10 yıl

hmedya

Bune reklammı sorun mu kardeş.


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