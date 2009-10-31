ASRock Nvidia ION tabanlı iki yeni nettop sistem hazırladı

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Farklı özellikleriyle öne çıkan maliyet odaklı anakart modelleriyle sık sık gündeme gelen ASRock, bir süre önce satışa sunduğu Nvidia ION tabanlı nettop sistemi ION 330'u güncelledi. Firmanın ION 330HT-BD ve ION 330HT olarak isimlendirdiği yeni sistemleri mevcut modellerden ayıran temel farklılıklar Blu-ray sürücü (ION 330HT-BD için) ve DTS destekli 8 kanal ses yongası olarak gösterilebilir.

195 x 70 x 186 mm boyutlarında ve 1.7 Kg ağırlığındaki sisteme Intel'in 1.6GHz'de çalışan çift çekirdekli Atom 330 işlemcisi güç veriyor. ION platformu kapsamında Atom işlemciyle birlikte GeForce 9400M yonga setine sahip olan nettop sistemler, bu sayede hem DirectX 10 desteği sunuyorlar hem de PureVideo HD teknolojisi ile yüksek tanımlı (1080p) için donanımsal hızlandırma yeteneğini de getiriyorlar.

İlk jenerasyon ION 330 modeline göre WiFi desteğine de kavuşan ION 330HT ve ION 330HT-BD modellerinde ayrıca Gigabit Ethernet ile eSATA portu ile birlikte görüntü aktarımı için D-Sub, HDMI ara birimlerine de yer veriliyor. Windows işletim sisteminn MCE sürümleri için özel bir uzaktan kumandaya da sahip olan ION tabanlı yeni nettop sistemlerin önümüzdeki günlerde satışa sunulması bekleniyor.