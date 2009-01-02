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Asrock Soket AM3 destekli anakartlarını açıkladı

10 yıl
19b
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14
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asrock Soket AM3 destekli anakartlarını açıkladı
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AMD'nin Phenom II lansmanı öncesinde anakart üreticileri arasındaki yarış kızışıyor. İlk etapta Soket AM2+ formundaki Phenom II X4 920 ve 940 Black Edition işlemcilerini pazara sunulacak olsa da üreticiler şimdiden Soket AM3 desteğini gündeme almış durumda.

Bilindiği üzere AMD'nin Soket AM3 işlemcileri geriye dönük uyumluluk çerçevesinde Soket AM2 ve AM2+ anakartlarda da kullanılabilecek. Son olarak Asrock da BIOS güncellemesiyle Soket AM3 desteği kazanacak Soket AM2 ve AM2+ anakartlarını açıkladı.

İşte tam liste;

Asrock Soket AM3 destekli anakartlarını açıkladı
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uglipancan 10 yıl
yaw arkadaşlar burda nf 520 diyor ben bi üstü olan nf 560 ı aldım ama burada benimkinin adı yazmıyor acaba benimki desteklermi?
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B.A.R.I.Ş 10 yıl
BU NE LA
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yc#1 10 yıl
@zallas003
AMD çipsetler 55 nm üretim teknolojisine sahip oldukları için fazla ısınmıyor; dolayısıyla abartılı soğutuculara ihtiyaç yok.
Asrock'u üşenmeyip Nforce 3 çipsetli anakarta bile AM3 uyumlu BIOS yazdıkları için tebrik ediyorum. (Gerçi bu kadar eski boardlarla AM3 işlemciler ne kadar verimli kullanılır o da bir tartışma konusu)
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max975 10 yıl
bence fiyatı uygun olursa iyi satar
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tombombadil_07 10 yıl
@1man1ac
am3 tabanlı işlemciler am2+ anakartlarda da kullanılabilecek ama ram olarak ddr2 çalışacak. Ramde ise sanırım üreticilere kalmış am3 lerde ddr3 kullanmak ve maliyet açısından ddr2 kullanılmış olabilir. Am3 ler çift bellek kontrolcüsüne sahip
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fss1403 10 yıl
Gerçekten am3 ler ddr 3 olmayacakmıydı? Yeni chipsetlerle gelecek galiba bu destek beklemeye devam.
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kuruwa 10 yıl
dd2 1066 yazmakta sadece bu dd3 desteklı anakart değil yanılmıyorsum
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Hobar 10 yıl
Uyunluluk olması çok iyi ama bu am2, am3 olayı kafamı karıştırdı. elimde am2+ anakart var. buna am3 işlemci takabilecekmiyim. diyelimki phenom 920 aldım. anakartı değiştirdiğimde. aldığım phenomu yeni anakartımda kullanabilecekiyim? ya da am3 phenomları şimdiki anakartıma takabilecek miyim? soketler arası uyum bu kadar fazlaysa am2+ am3 farkı nerede o zaman?
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zallas003 10 yıl
hiç yakıştıramadım AM3 Destekli bir anakartın Bu Kadar Uyduruk Soğutucu Bloklarının Olmasına
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