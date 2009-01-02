Asrock Soket AM3 destekli anakartlarını açıkladı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
AMD'nin Phenom II lansmanı öncesinde anakart üreticileri arasındaki yarış kızışıyor. İlk etapta Soket AM2+ formundaki Phenom II X4 920 ve 940 Black Edition işlemcilerini pazara sunulacak olsa da üreticiler şimdiden Soket AM3 desteğini gündeme almış durumda.
Bilindiği üzere AMD'nin Soket AM3 işlemcileri geriye dönük uyumluluk çerçevesinde Soket AM2 ve AM2+ anakartlarda da kullanılabilecek. Son olarak Asrock da BIOS güncellemesiyle Soket AM3 desteği kazanacak Soket AM2 ve AM2+ anakartlarını açıkladı.
İşte tam liste;
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
AMD çipsetler 55 nm üretim teknolojisine sahip oldukları için fazla ısınmıyor; dolayısıyla abartılı soğutuculara ihtiyaç yok.
Asrock'u üşenmeyip Nforce 3 çipsetli anakarta bile AM3 uyumlu BIOS yazdıkları için tebrik ediyorum. (Gerçi bu kadar eski boardlarla AM3 işlemciler ne kadar verimli kullanılır o da bir tartışma konusu)
am3 tabanlı işlemciler am2+ anakartlarda da kullanılabilecek ama ram olarak ddr2 çalışacak. Ramde ise sanırım üreticilere kalmış am3 lerde ddr3 kullanmak ve maliyet açısından ddr2 kullanılmış olabilir. Am3 ler çift bellek kontrolcüsüne sahip