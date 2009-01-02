Asrock Soket AM3 destekli anakartlarını açıkladı

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AMD'nin Phenom II lansmanı öncesinde anakart üreticileri arasındaki yarış kızışıyor. İlk etapta Soket AM2+ formundaki Phenom II X4 920 ve 940 Black Edition işlemcilerini pazara sunulacak olsa da üreticiler şimdiden Soket AM3 desteğini gündeme almış durumda.

Bilindiği üzere AMD'nin Soket AM3 işlemcileri geriye dönük uyumluluk çerçevesinde Soket AM2 ve AM2+ anakartlarda da kullanılabilecek. Son olarak Asrock da BIOS güncellemesiyle Soket AM3 desteği kazanacak Soket AM2 ve AM2+ anakartlarını açıkladı.

İşte tam liste;

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