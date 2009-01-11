Asrock X58 yonga setli yeni anakartını duyurdu; SuperComputer

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Intel'in Nehalem tabanlı yeni nesil Core i7 işlemcileri için X58 yonga setli anakart hazırlayan isimlerden biri de Asrock. Firma ilk detay ve görsellerini bir süre önce paylaştığımız SuperComputer isimli yeni anakartını resmi olarak duyurdu. LGA1366 formundaki Core i7 920, 940 ve 965 Extreme Edition işlemcileriyle uyumlu olan anakart Nvidia ve ATi'nin çoklu ekran kartı teknolojileriyle de uyumlu.

Asrock'ın yeni anakartı Intel'in X58+ICH10R yonga setini kullanıyor. 6 adet DIMM slotuyla gelen anakart 24GB'a kadar 3 kanal DDR3 bellek desteği sunuyor. Hız aşırtma ile 2GHz'de çalışan DDR3 bellek kitlerinin kullanımına da olanak tanıyabilen anakart 2.5 kata varan oranda daha yüksek kullanım ömrü sunduğu belirtilen Japon üretimi katı kapasitörleriyle dayanıklılık ve hız aşırtma için yüksek stabilite sağlaması hedefleniyor.

Asrock'ın yeni anakartı üzerinde dört adet PCIe x16 slotu yer alıyor. Anakart AMD-ATi'nin Crossfire X, Nvidia'nın ise SLI ve Triple SLI teknolojilerine destek veriyor. Çift ekran kartı kurulumları için 16x+16x konfigürasyonuna olanak tanıyan SuperComputer, Nvidia'nın Tesla serisi profesyonel grafik çözümleriyle de uyumlu. Asrock'ın açıklamasına göre yeni anakart ile 3 adet Tesla ve 1x Quadro serisi grafik kartını kullanabilmek mümkün.

Pasif soğutma ile desteklenen anakart üzerinde PCIe x16 slotlarına ek olarak üç adet PCI slotu yer alıyor. Güç tasarrufu ve enerji verimliliği için Intelligent Energy Saver teknolojisiyle donatılan anakart ayrıca hız aşırtma için Smart BIOS ve OC Tuner teknolojileriyle birlikte geliyor. Farklı RAID konfigürasyonlarını destekleyen 6x SATA-II konnektörü ile donatılan anakart üzerinde ayrıca iki adet eSATA portuna yer verilmiş.

8 kanal yüksek tanımlı ses, 2x Gigabit Ethernet portuna sahip olan anakartın önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması beklenirken fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.