Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asrock X58 yonga setli yeni anakartını duyurdu; SuperComputer

10 yıl
10,6b
1
13
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Asrock X58 yonga setli yeni anakartını duyurdu; SuperComputer
Tam Boyutta Gör

Intel'in Nehalem tabanlı yeni nesil Core i7 işlemcileri için X58 yonga setli anakart hazırlayan isimlerden biri de Asrock. Firma ilk detay ve görsellerini bir süre önce paylaştığımız SuperComputer isimli yeni anakartını resmi olarak duyurdu. LGA1366 formundaki Core i7 920, 940 ve 965 Extreme Edition işlemcileriyle uyumlu olan anakart Nvidia ve ATi'nin çoklu ekran kartı teknolojileriyle de uyumlu.

Asrock'ın yeni anakartı Intel'in X58+ICH10R yonga setini kullanıyor. 6 adet DIMM slotuyla gelen anakart 24GB'a kadar 3 kanal DDR3 bellek desteği sunuyor. Hız aşırtma ile 2GHz'de çalışan DDR3 bellek kitlerinin kullanımına da olanak tanıyabilen anakart 2.5 kata varan oranda daha yüksek kullanım ömrü sunduğu belirtilen Japon üretimi katı kapasitörleriyle dayanıklılık ve hız aşırtma için yüksek stabilite sağlaması hedefleniyor.

Asrock'ın yeni anakartı üzerinde dört adet PCIe x16 slotu yer alıyor. Anakart AMD-ATi'nin Crossfire X, Nvidia'nın ise SLI ve Triple SLI teknolojilerine destek veriyor. Çift ekran kartı kurulumları için 16x+16x konfigürasyonuna olanak tanıyan SuperComputer, Nvidia'nın Tesla serisi profesyonel grafik çözümleriyle de uyumlu. Asrock'ın açıklamasına göre yeni anakart ile 3 adet Tesla ve 1x Quadro serisi grafik kartını kullanabilmek mümkün.

Pasif soğutma ile desteklenen anakart üzerinde PCIe x16 slotlarına ek olarak üç adet PCI slotu yer alıyor. Güç tasarrufu ve enerji verimliliği için Intelligent Energy Saver teknolojisiyle donatılan anakart ayrıca hız aşırtma için Smart BIOS ve OC Tuner teknolojileriyle birlikte geliyor. Farklı RAID konfigürasyonlarını destekleyen 6x SATA-II konnektörü ile donatılan anakart üzerinde ayrıca iki adet eSATA portuna yer verilmiş.

8 kanal yüksek tanımlı ses, 2x Gigabit Ethernet portuna sahip olan anakartın önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması beklenirken fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
aktuz 9 yıl
asrock avrupanın en çok satan boardudur. ama maalesef ülkemizde tüketici hakları gelişmediğinden markacılık türemiştir. garantisi olan bir ürünün soğutması varmış yokmuş azmış çokmuş diye sınıflandırılması anlamsızdır. sanki bazıları fabrikasyonda bazılarını çinliler elde yapıyor. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pandemic 10 yıl
X58 baya sıcak bir kuzey köprüsüne sahip, o soğutucu ancak o/c suz olarak kullanmaya izin verir... Fakat dizayn olarak güzel bir anakart. Ayrıca ddr3 e geçmek şu zamanda hiç akıl işi değil. Phenomlar II ler f/p artık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
StreamRolleR 10 yıl
kalitesiz olduğu heryerinden belli en dandik markalar bile x58 de soğutmaya önem veriyor utanmadan üstüne bide super computer yazmiş rezalet.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IhtiyarDelikanli 10 yıl
SLI ozellği olduğuna göre nforce bi yonga mutlaka olmalı. demek istediğim buydu X58 in intel yonga seti oldugunu bende biliyorum yoksa.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fx57 10 yıl

Orjinalden alıntı: IhtiyarDelikanli

SLI ozellği olduğuna göre nforce bi yonga mutlaka olmalı. demek istediğim buydu X58 in intel yonga seti oldugunu bende biliyorum yoksa.


Hayır nForce yonga olmasına gerek yok. Bunu daha önceki haberlerimizde de sık sık dile getirdik;
donanimhaber.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
00x men00 10 yıl
büyük ihtimalle ucuzdur ama x58 nasıl performans gösterir bilemem oc felan zor gözüküyo soğutucu yok kartta
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
diciotto 10 yıl
Dfi,gigabyte,asus gibi markaların özellikle soğutucu çözümleri ve anakartlarını gördükten sonra bu karta bakıldığında yanlışım yoksa kuzey köprüsündeki soğtucu çözümünde super computer yazması ilginç.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IhtiyarDelikanli 10 yıl
nforce yonga lı bir anakart için soğutma çok cılız kalmış
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fx57 10 yıl

Orjinalden alıntı: IhtiyarDelikanli

nforce yonga lı bir anakart için soğutma çok cılız kalmış


Haberin başığında, içeriğinde ve anakartın görselinin muhtelif yerlerinde X58 yonga setli olduğu belirtilmektedir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
max975 10 yıl
ucuzsa iş yapar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +290 12 Angry Men +203 Informed +154 madmahmutd +135 serdar_k +132 csh +110 aca-n +95 MS4343 +91 flowerhorn +89 KoşanBalık +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
10590 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
supercomputer, Anakart ve asrock
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim