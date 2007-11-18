Asrock yine şaşırttı: AMD Phenom için AGP ve PCIe destekleyen ilk anakart

Bu yılın en çok konuşulan anakart üreticilerinden biri de hiç şüphe yok ki Asrock. Asus'un kardeş firması diyebileceğimiz Asrock, hazırladığı uygun fiyatlı, zengin ve enteresan özellikli anakartları ile kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Daha çok giriş seviyesinde çözümler sunan ve hem AMD hemde Intel'e yönelik anakartlar hazırlayan firmanın gelecek sene içerisinde orta ve üst seviyeye yönelik anakartlar hazırlama konusunda girişimleri olduğunu da biliyoruz. Pek çok konuda ilkleri gerçekleştiren Asrock, yine geleneği bozmadı ve AMD'nin Pazartesi günü resmen duyurması beklenilen yeni nesil Phenom işlemcileri için hem PCI Express hemde AGP desteği verebilen dünyanın ilk anakartını hazırladı; ALiveDual-eSATA2.

Asrock'dan beklenileceği üzere firmanın yeni anakartı bizi sürprizlerle karşılıyor. Nispeten eski sayılabilecek ve pek çok anakart üreticisinin uzun bir süre önce kullanmayı bıraktığı Nvidia'nın nForce 3 250 yonga setini kullanan Asrock'ın yeni anakartı ALiveDual-eSATA2 üzerinde güney köprüsü olarak PCIe desteğini de sağlayan Nvidia'nın M1695 yongası yer almakta. Bilindiği gibi, aslına bakılırsa nForce 3 250 yonga seti soket754 ve AGP platformuna destek veren bir yonga seti idi fakat Asrock mühendisleri yine boş durmamış ve ortaya uygun fiyatlı olması muhtemel, ilginç özellikler ile yüklü şaşırtıcı bir anakart çıkarmayı başarmışlar. AMD'nin yeni nesil Phenom işlemcilerine de destek verebilen anakartın özelliklerine gelin birlikte bakalım.

Asrock'ın yeni anakartı ALiveDual-eSATA2, AMD'nin yeni nesil Phenom X4 işlemcileri başta olmak üzere firmanın an itibariyle satılmakta olan tek ve çift çekirdekli mevcut Athlon64 işlemcileri ile de uyumlu olarak çalışabilmekte. Tabi Phenom işlemcilerine destek veren anakartın Hypertransport 3.0 desteğine sahip olmadığını ve üzerinde kullanılacak herhangi bir Phenom işlemcisinin HT 3.0 ile gelen yüksek bant genişliğinden faydalanamayacağını dolayısıyla da tam randıman veremyeceğini belirtmekte de yarar var. Nvidia'nın nForce 3 250 ve M1695 yonga seti paketinden oluşan anakart, 4 adet DIMM slotu üzerinden 8GB'a kadar DDR-2 800/667/533MHz bellek desteğini de kullanıcılarına sunabilmekte.

FSB 1000MHz (2.0 GT/s), Hyper-Transport ve Cool 'n' Quiet teknolojilerini destekleyen anakart Asrock'ın patentli teknolojisi olan ASRock AM2 Boost ile bellek performansında %12.5'luk artışı da vaat etmekte. 1 adet PCIe X16 slotuna sahip olan anakart üzerinde bir başka örneğini "yapsa yapsa yine Asrock yapardı" diyebileceğimiz üzere bir adet te AGP 8X slotu yer almakta. Dileyen kullanıcılar anakartı PCIe tabanlı herhangi bir ekran kartı ile dileyen kullanıcılarsa AGP uyumlu ekran kartları ile kullanabilecekler. Merak edenler için iki ayrı ekran kartının birarada paralel olarak çalıştırabilmesi gibi bir durum söz konusu değil. Kullanıcılar tercihlerini ya PCIe'den yada AGP'den yana kulanacaklar. Tabi elinde AGP ekran kartı olan ve yeni yatırım yapmak istemeyen kullanıcılar için Asrock'ın yeni anakartı AGP desteği iyi bir seçim olabilir.

Untied Overclocking ve Hybrid Booster adı verilen Asrock'a özgü teknolojiler ile donatılan yeni anakart, bu sayede overclock konusunda da yapabileceği bazı şeyler olduğunun ilk sinyallerini veriyor. PCIe ve AGP slotlarının yanı sıra 3 adet te geleneksel PCI slotunun üzerinde yer aldığı Asrock ALiveDual-eSATA2, toplam olarak 4 adet SATA-II ve 1 adet te e-SATA konnektörüne sahip ve anakart 7.1 kanal Windows Vista Premium logolu ses desteğine ile gigabit ethernet özelliklerine de vakıf. Tabi IDE portuna da sahip olan Asrock ALiveDual-eSATA2, RAID 0, RAID 1 ve JBOD gibi farklı RAID konfigürasyonları da destekliyor. Pasif soğutmaya sahip olan anakart sunduğu zengin özelllikler ve esnek genişleme imkanı sayesinde kullanıcılarını memnun edecek gibi gözüküyor.

Yine farklı kombinasyonları bir arada sunan özel ve bir o kadar da ilginç model hazırlayan Asrock'ın planları arasında sırada ne var merak etmiyor değiliz açıkçası...

http://my.ocworkbench.com/bbs/showthread.php?p=423350#post423350