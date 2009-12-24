ASRock'dan Nvidia ION tabanlı yeni anakart: A330ION

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Farklı özelliklere sahip maliyet odaklı anakartlarıyla zaman zaman gündeme gelmeyi başaran ASRock gelecek te pazarın en güçlü oyuncularından birisi olabilir. Asus çatısı altında 2002 yılında faaliyetlerine başlayan firma, Tayvanlı donanım devinin yeniden yapılanma süreci kapsamında yine bir Asus iştiraki olan ancak Temmuz ayından itibaren daha bağımsız bir hüviyet kazanması beklenen Pegatron'un kontrolünde Asus, Gigabyte ve MSI gibi firmalara rakip olabilir. Geleceği hakkındaki gelişmelerle gündemde olan ASRock, Nvidia ION tabanlı yeni bir Mini-ITX anakart hazırladı.

A330ION adı verilen ve ağırlıklı olarak nettop sistemler olmak üzere medya bilgisayarlarını da hedef alan Mini-ITX anakarta, 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 1.6GHz'de çalışan çift çekirdekli Atom 330 işlemcisi güç veriyor. Üzerinde iki adet DIMM slotu bulunan ve 4GB'a kadar DDR3 1066MHz bellek desteği sunan Mini-ITX anakartın asıl önemli özelliği sahip olduğu çipsette gizli. ION platformu kapsamında GeForce 9400M yonga setini taşıyan anakart sahip olduğu entegre grafik birimi ile hem DirectX 10 hem de HD Video hızlandırma desteği sunuyor.

Entegre grafik yongasının performansını yeterli bulmayanlar için üzerinde bir adet PCIe 2.0 x16 slotu bulunan ve bu sayede harici ekran kartı kullanımına da olanak tanıyan anakart, katı kapasitörleriyle de dikkat çekmeyi başarıyor. Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI ara birimlerine sahip olan Mini-ITX anakartın diğer özellikleri arasında 8 kanal yüksek tanımlı ses ve Gigabit Ethernet givi özelliklere de yer veriliyor. ASRock OC Tuner yazılımı ile hız aşırtma olanağı da tanıyan düşük güç tüketimli A330ION, dört adet SATA ve iki adet eSATA/USB portu ile birlikte geliyor.