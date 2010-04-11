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ASRock'ın 870 çipsetli yeni anakartı göründü: 870 Extreme3

9 yıl
12,9b
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12
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin ay sonunda duyuracağı yeni yonga setleri için ASRock, anakart modellerini sergilemeye devam ediyor.  Bir süre önce 880G çipsetli 880G Extreme3 modelini gösteren ASRock, 870 Extreme3 modelinin üzerindeki örtüyü de kaldırdı. 770 yonga setinin yerine konumlandırılacak 870 yonga setini kullanan anakart, Soket AM3 formundaki AMD işlemcilere destek sunuyor ve dört kanal DIMM slotu üzerinden çift kanal DDR3 bellek kullandırabiliyor.
Siyah renkli baskılı devre tasarımına ve katı kapasitörlere sahip olan ASRock 870 Extreme3'e, güney köprüsü olarak SB850 yongası eşlik ediyor. Isıl güç tasarımı 140 Watt'a kadar olan işlemcilere destek sunan ve  bu açıdan 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcileriyle uyum problemi yaşatmayacğaı belirtilen anakart, UCC özelliği ile, destek veren işlemcilerde çekirdek ve/veya bellek  aşırtma uygulamalarına da olanak tanıyor.
Üzerinde iki adet PCIe x16 slotu bulunan ve 870 yonga setini kullanıyor olmasına rağmen Crossfire kurulumuna olanak tanıyacağı da düşünülen anakartta ek olarak iki adet PCIe x1 ve iki adet te PCI slotuna da yer veriliyor.  SB850 köprüsü sayesinde doğal SATA-III desteği sunan 870 Extreme3, NEC tarafından sağlanan kontrolcü sayesinde USB 3.0 desteğini de beraberinde getiriyor. Profesyonel kullanıcılar için kart üstü güç, reset  ve clear cmos butonlarına sahip olan anakart 8 kanal yüksek tanımlı ses, Gigabit Ethernet ve FireWire portu gibi detayları da bünyesinde barındırıyor. 
870 yonga setini kullanan anakartlar arasında en donanımlılardan biri olacağı düşünülen 870 Extreme3'ün ay sonuna doğru satışa sunulması beklenirken, son kullanıcı satış fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor. 

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Tolgá 9 yıl
bu anakart iş yapar dişli rakipleri olmaz ise
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gunescan 9 yıl
Ama gerçekten de PCI slotlarının yerlerü güzel ve mantıklı olmuş crossfire yapılması durumunda sadece 1 tane PCI slotu kapanıyor gerisi kullanıma açık...
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gunescan 9 yıl
Ama gerçekten de PCI slotlarının yerlerü güzel ve mantıklı olmuş crossfire yapılması durumunda sadece 1 tane PCI slotu kapanıyor gerisi kullanıma açık...
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Night Wish 9 yıl
Isı borularıda olsaymış çok daha iyi olurmuş.En azından mosfetlerden kuzey köprüsüne bi ısı borusu kullanabilirlermiş
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showstopper41 9 yıl
Night Wish

Isı borularıda olsaymış çok daha iyi olurmuş.En azından mosfetlerden kuzey köprüsüne bi ısı borusu kullanabilirlermiş

O dediğini ben çok aradım 770 ve 780G çipsetlerinde ama yapmıyorlar. 890GX ve 890FX e koyacaklar daha iyi soğutucu, ısı borusu, 8 fazlı güç tasarımı vs. Arada gerekli/gereksiz diğer özelliklere de para ödettiriyorlar.
En göze batan örnek Asus un Wifi saçmalığını 790FX lere koymasıdır. Kim evinde 5 metrelik alan için kablosuz ethernet kullanır ki.



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1963bursa 9 yıl
Bu kulvar da f/p'de ilgileneceğim anakartlar ECS A890GXM-AU, MSI 890FXA-GD70'dir. Özellikle ECS'den çok umutluyum.
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No Way Out 9 yıl
F/P ürünü olabilir aynı;

GIGABYTE 770 SATA3 USB3 gibi.
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renklem 9 yıl
Sırf şu 890 chipsetler yüzünden işlemciyi satışa koydum. sırf 7xx chipsetlerin stoklarını eritmek için bu kadar geç çıkartılıyor. bütün çalışmalar tamamlandı ürünler paketlendi her tarafta 890fx'lerin boy boy resimleri..
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