ASRock'ın 870 çipsetli yeni anakartı göründü: 870 Extreme3

AMD'nin ay sonunda duyuracağı yeni yonga setleri için ASRock, anakart modellerini sergilemeye devam ediyor. Bir süre önce 880G çipsetli 880G Extreme3 modelini gösteren ASRock, 870 Extreme3 modelinin üzerindeki örtüyü de kaldırdı. 770 yonga setinin yerine konumlandırılacak 870 yonga setini kullanan anakart, Soket AM3 formundaki AMD işlemcilere destek sunuyor ve dört kanal DIMM slotu üzerinden çift kanal DDR3 bellek kullandırabiliyor.

Siyah renkli baskılı devre tasarımına ve katı kapasitörlere sahip olan ASRock 870 Extreme3'e, güney köprüsü olarak SB850 yongası eşlik ediyor. Isıl güç tasarımı 140 Watt'a kadar olan işlemcilere destek sunan ve bu açıdan 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcileriyle uyum problemi yaşatmayacğaı belirtilen anakart, UCC özelliği ile, destek veren işlemcilerde çekirdek ve/veya bellek aşırtma uygulamalarına da olanak tanıyor.

Üzerinde iki adet PCIe x16 slotu bulunan ve 870 yonga setini kullanıyor olmasına rağmen Crossfire kurulumuna olanak tanıyacağı da düşünülen anakartta ek olarak iki adet PCIe x1 ve iki adet te PCI slotuna da yer veriliyor. SB850 köprüsü sayesinde doğal SATA-III desteği sunan 870 Extreme3, NEC tarafından sağlanan kontrolcü sayesinde USB 3.0 desteğini de beraberinde getiriyor. Profesyonel kullanıcılar için kart üstü güç, reset ve clear cmos butonlarına sahip olan anakart 8 kanal yüksek tanımlı ses, Gigabit Ethernet ve FireWire portu gibi detayları da bünyesinde barındırıyor.

870 yonga setini kullanan anakartlar arasında en donanımlılardan biri olacağı düşünülen 870 Extreme3'ün ay sonuna doğru satışa sunulması beklenirken, son kullanıcı satış fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.