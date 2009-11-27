ASRock'ın H55 çipsetli yeni anakartı görüntülendi: H55M Pro

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Intel'in 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı entegre grafik özellikli yeni nesil Westmere işlemcileri için anakart üreticilerinin yeni model çalışmaları sürüyor. Soket 939 formundaki AMD işlemciler için hazırladığı 785G çipsetli anakartıyla gündemde olan firmnın H55 çipsetli yeni anakartları gün ışığına çıkmaya başladı. P55 tabanlı çözümlerden farklı olarak Flexible Display Interface (FDI) ara birimine destek veren ve bu sayede Clarkdale kod adını taşıyan 32nm masaüstü işlemcilerin entegre grafik özelliklerinden faydalanabilen H55 çipseti için ASRock'ın detayları beliren ilk anakartı H55M Pro oldu.

Micro ATX formunda olan ve Siyah renkli baskılı devresi ile dikkat çeken yeni anakartın, 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan LGA1156 formundaki Intel işlemcilerin tamamıyla uyumlu olduğu belirtiliyor. Dört adet DIMM slotu üzerinden 2600MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunan ASRock H55M Pro, 4+1 fazlı güç tasarımıyla geliyor ve uzun ömürlü DuraCap kapasitörlerini kullanıyor. Çiften anakart,PCIe x16 slotu ile ATi Crossfire X teknolojisine destek veren anakart üzerinde ayrıca bir adet PCI ve bir adet te PCIe x1 slotlarına yer verildiğini görüyoruz.

32nm Intel işlemcilerdeki entegre grafik birimi için D-Sub, DVI ve HDMI 1.3a çıkışlarıyla donatılan anakart, depolama cihazları için beş adet SATA-II ve bir adet eSATA konnektörü ile donatılmış. Diğer özellikleri arasında 8 kanal yüksek tanımlı ses desteği ve Gigabit Ethernet gibi özelliklere yer verilen ASRock H55M Pro'nun Ocak ayında lanse edilmesi beklenirken, fiyatı ise henüz açıklanmadı.