Asus 15.6-inç ekranlı yeni dizüstü bilgisayarını satışa sunuyor

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Asus IceCool teknolojisiyle bilek dayama kısımlarında sıcaklık vücut sıcaklığının altında tutularak daha rahat kullanım ortamı sağlamayı hedefliyor.

Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden Tayvan merkezli Asus, dizüstü bilgisayar gamını yeni bir model ile genişletiyor. Firmanın 15.6-inç ekrana sahip olan, P50IJ-SO036X kod numaralı yeni dizüstü bilgisayarı Intel platformunu kullanıyor ve 2.0GHz'de çalışan çift çekirdekli Core 2 Duo T5870 işlemcisinden güç alıyor. 2GB bellek ve 250GB kapasiteli sabit disk ile gelen dizüstü bilgisayarda, DirectX 10 desteği sunan ayrıca yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yeteneğine sahip olan GMA X4500M HD entegre grafik birimine yer veriliyor.

1366 x 768 piksel çözünürlüğünde 15.6-inç LED backli ekrana sahip olan 2.7 Kg ağırlığındaki dizüstü bilgisayarda ayrıca 8x hızında kayıt yapabilen DVD yazıcı, çok formatlı kart okuyucusu ve 0.3MP çözünürlüğünde entegre internet kamerasına da yer veriliyor. Gigabit Ethernet WiFi ve yüksek ses kalitesi için Altec Lansing üretimi hoparlörlöer gibi detaylarla donatılan sisteme işletim sistemi olaraksa Windows 7 Professional 64-bit eşlik ediyor. Bir yıllık garanti ile gelen Asus P50IJ-SO036X'in yurt dışı satış fiyatı yaklaşık 590 Avro olarak belirlenmiş.

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