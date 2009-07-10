Asus 785G yonga setli yeni anakartıyla HTPC'leri hedefliyor

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Anakart üretiminde sektöre yön veren isimlerden birisi olan Asus, AMD tarafından nhenüz resmi duyurusu yapılmayan 785G yonga setini temel alan, M4A785TD-M EVO kod adlı yeni anakartını tanıtıyor. Micro-ATX formunda hazırlanan ve özellikle medya bilgisayarlarını hedefleyen yeni anakart, Siyah baskılı devresi, katı kapasitörleri ve pasif soğutucusu ile dikkat çekecek gibi görünüyor. Soket AM3 işlemciler için hazırlanan ve DDR3 bellek teknolojisiyle uyumlu olan anakart 1800MHz'e kadar bellek desteği sunuyor.

Belirttiğimiz gibi AMD'nin 785G yonga seti üzerine inşa edilen M4A785TD-M EVO kod adlı yeni model, bu sayede Radeon HD 4200 entegre grafik işlem birimini de üzerinde barındırıyor. DirectX 10.1 desteği sunan ayrıca yüksek tanınmlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen entegre grafik özelliğine ek olarak Hybrid Crossfire teknolojisine de destek veriliyor ve bu sayede entegre grafik işlemcisinin uyumlu bir ekran kartıyla paralel çalışması ve daha yüksek performans elde edilmesi sağlanabiliyor.

Anakartın dikkat çekici bir diğer özelliği ise 2oz PCB tasarımına sahip olması. Daha önce Gigabyte'ın anakartlarında da gördüğümüz bu özellikte daha yüksek stabilite ve daha uzun ömürlü kullanım için baskılı devre katmanlarındaki Bakır oranı arttırılıyor. Express Gate özelliği ile ana işletim sistemine girmeden Linux tabanlı hızlı sistem uygulaması ile elektronil postaların hızlı bir şekilde kontrol edilebilmesi ve diğer temel çevrimiçi hizmetlerden faydalanılabilmesine olanak tanıyan yeni model, uzun özellik listesi ile adından bahsettirecek gibi görünüyor.

Daha yüksek entegre grafik performansı için 128MB'lık SidePort bellek kapasitesine sahip olan M4A785TD-M EVO'nun EPU teknolojisiyle güç tassarrufu ve enerji verimliliğinde de iddialı olması hedefleniyor. 8 kanal yüksek tanımlı ses ve Gigabit Ethernet gibi detaylarla donatılan anakart üzerinde bir adet eSATA vce 5x SATA-II portu yer alıyor. Ayrıca Q-Fan, CrashFree BIOS 3, AI NET2, MyLogo 2 ve EZ Flash 2 gibi Asus'a özgü önemli özellikleri de beraberinde getiren anakartın önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulması bekleniyor.

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