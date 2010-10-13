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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus, AMD tabanlı Eee PC 1215T modelini duyurdu

8 yıl
7,5b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Arka arkaya duyurduğu yeni modellerle netbook gamını genişletmeyi sürdüren Asus, AMD tabanlı Eee PC 1215T'yi Avrupa'da satışa sunuyor. 12.1-inç büyüklüğünde olan ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde LED backlit ekrana sahip olan netbook, AMD'nin 1.7GHz'de çalışan Athlon II Neo K125 işlemcisinden güç alıyor ve 2GB bellekle geliyor.

Depolama için 320GB kapasiteli depolama sürücüsüne yer verilen Eee PC 1215T ile birlikte 500GB'lık sanal depolama alanı da kullanıcılara sunuluyor. Ekran kartı olarak çipsete entegre ATi Mobility Radeon HD 4250 IGP'sine sahip olan ve bu sayede hem 3D grafik hem de 1080p video hızlandırabilen mini-bilgisayarın ağırlığı ise 1.46 gram.

Kablosuz iletişim için 802.11n WiFi ve Bluetooth 3.0 desteğine sahip olan netbook'ta, kart okuyucusu, 0.3MP kamera ve 7 saate kadar kullanım süresi tanıayn 5200 mAh kapasiteli pil gibi detaylara yer veriliyor. Windows 7 Professional 32-bit işletim sistemiyle gelen Eee PC 1215T, Siyah, Gümüş ve Kırmızı olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip.

Asus Eee PC 1215T, 449 Avro seviyesindeki fiyatı ve iki yıllık garanti ile kullanıcıların beğenisine sunuluyor.


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DH Misafiri 8 yıl
eşime 1215T (899 tl vatan bilgisayar win 7 home premium) kendime 1215P (736 tl teknosa win 7 starter edition) aldık. 1215T'nin performansı kesinlikle daha iyi ayrıca win7 versiyonunun farkı da fiyata yansımış. her iki bilgisayarda da eskiden kullandığım çift çekirdek işlemcili notebooklar seviyesinde aldığım performansı alıyorum. her ikisi de tavsiye edilir
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Batuist 8 yıl
sanırım asusun adama benzeyen ilk netbooku bu olsa gerek.. neyse yavaş yavaş onlarda yolunu bulur elbet..
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bodyman700 8 yıl
özellikler muhteşem ama o fiyat nedir yahu? hem amd hem pahalı biraz garip oluyor...
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F.@.T.İ.H 8 yıl
TR de şöyle 500tl ye düzgün bir amd netbook çıkarsınlar almayana meydan dayağı atarlar..
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