Asus, AMD tabanlı netbook modeli Eee PC 1015T'yi satışa sundu

Dünyanın en büyük netbook üreticilerinden Asus, Eee PC ailesine AMD işlemcili yeni bir model daha ekliyor. Firma tarafından ilk detayları Computex 2010 fuarında açıklanan Eee PC 1015T modelinin Amerika'daki satışı başladı. AMD'nin 1.2GHz'de çalışan düşük güç tüketimli V105 işlemcisinden güç alan netbook, 1GB bellek ile geliyor.

Depolama için 250GB kapasiteli sabit diske yer verilen netbook, 1024x600 piksel çözünürlüğünü destekleyen LED-backlit tabanlı 10-inç ekrana sahip. Ekran kartı olarak çipsete entegre Radeon HD 4200 IGP'si ile hem DirectX 10.1 desteği sunan hem de HD videoları akıcı bir şekilde oynatabilen netbook, 802.11n WiFi desteği ve HDMI portu ile geliyor.

6 hücreli pil ve Windows 7 işletim sistemiyle sunulan Asus Eee PC 1015T'nin Amerika'da 349 dolar seviyesinden satın alınabiliyor.