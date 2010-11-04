Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus, AMD tabanlı netbook modeli Eee PC 1015T'yi satışa sundu

8 yıl
10b
1
4
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Asus, AMD tabanlı netbook modeli Eee PC 1015T'yi satışa sundu
Tam Boyutta Gör

Dünyanın en büyük netbook üreticilerinden Asus, Eee PC ailesine AMD işlemcili yeni bir model daha ekliyor. Firma tarafından ilk detayları Computex 2010 fuarında açıklanan Eee PC 1015T modelinin Amerika'daki satışı başladı. AMD'nin 1.2GHz'de çalışan düşük güç tüketimli V105 işlemcisinden güç alan netbook, 1GB bellek ile geliyor.

Depolama için 250GB kapasiteli sabit diske yer verilen netbook, 1024x600 piksel çözünürlüğünü destekleyen LED-backlit tabanlı 10-inç ekrana sahip. Ekran kartı olarak çipsete entegre Radeon HD 4200 IGP'si ile hem DirectX 10.1 desteği sunan hem de HD videoları akıcı bir şekilde oynatabilen netbook, 802.11n WiFi desteği ve HDMI portu ile geliyor.

6 hücreli pil ve Windows 7 işletim sistemiyle sunulan Asus Eee PC 1015T'nin Amerika'da 349 dolar seviyesinden satın alınabiliyor.

Asus, AMD tabanlı netbook modeli Eee PC 1015T'yi satışa sundu
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 yıl
Bu Asus nasıl bir firma anlamıyorum. Sürekli aynı modeller sürekli aynı şeyler. Ne rami artırıyor ne de çözünürlüğü. 1020*600 1 GB ram bıkmadınmı be asus bıkmadınmı ya? Millete etiket değiştirip aynı netbook satmaktan bıkmadınmı ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rainbow6 8 yıl
icinde 4250 ekran karti var oldukca iyi intele rakip olur ama islemci hizi sanki biraz yavas gibi geldi 1.2 ghz bu islemci cift cekirdekli mi acaba? cunku diger amd netbooklar 1.7 ghz ayni fiyat ...birde pil suresi 6 saat olarak gecmis asus un pil omru verileri pek dogru olmiyor genelde 4 saat falan anca gider demektir buda :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
andar 8 yıl
10" lik segmentte bu fiyata HD video oynatabilen güzel bir ürün :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Emre4232 8 yıl
Arkadaşlar özelliklerine göre fiyatı yüksek değil mi ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl AirTies ile Türk mühendislerin geliştirdiği kablosuz video aktarım teknolojisini konuştuk 8 yıl Televizyonda devrime hazır olun! TTNET ile IPtivibu'yu konuştuk 8 yıl Haftanın en iyi 5 Android oyunu -7- 8 yıl Powercolor HD5770 ve HD5750 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Askerligimi bugun bitirdim
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim