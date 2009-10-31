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Asus ARM tabanlı ilk Smartbook bilgisayarını 2010'da lanse edecek

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus ARM tabanlı ilk Smartbook bilgisayarını 2010'da lanse edecek
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Eee PC serisi ile netbook dünyasının kapılarını aralayan ve maliyet odaklı mini-bilgisayarların son kullanıcılar arasında yaygınlaşmasına öncülük eden Asus, ARM tabanlı platform çözümleri hazırlayan Qualcomm ve Freescale tarafından ortaya atılan Smartbook konseptine ilgi duyan isimler arasında yer alıyor. Haziran ayında gerçekleştirilen Computex 2009 fuarında Qualcomm'un Snapdragon platformunu temel alan Eee PC modelini tanıtan Tayvan merkezli firma, tepe yöneticisi Jerry Shen'in yaptığı açıklamaya göre yeni smartbook modelini önümüzdeki yılın ilk aylarında kullanıma sunmayı planlıyor.

Tanıtımı yapılan Eee PC modeli gibi piyasaya sürülecek versiyonun da Snapdragon platformunu temel alması beklenirken, Nvidia Tegra platformunun da ihtimaller dahilinde olduğu belirtiliyor. ARM mimarisinden ötürü olağan Windows sürümleriyle uyumlu olmayacak (Windows CE hariç) ultra-kompakt formdaki mini-bilgisayarın Google Android OS ile gelmesi bekleniyor.

Asus'un 185$'ın altında bir fiyatla lanse etmesi beklenilen smartbook modelini Ocak ayında düzenlenecek Tüketici Elektroniği 2010 fuarında tanıtması bekleniyor.


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sdivleli 9 yıl
Nasıl bir yorumdur , arkadaş da ona değinmiş zaten wintel tekeli kırılıcak farklı arayışlar orataya çıkıcak şeklinde özetlemiş. Asus EEePC nin linux kullanan versiyonu pekala ilgi görüp xplisi kadar satmıştı. Uygun bir uyarlama ile bu cihazla çalışabilecek bir versiyon üretmek hiç problem olmasa gerek. Normal bir kullanıcı için gayet tercih edilebilecek üstelik ucuz olduğu için de kesinlikle çok göz önünde olacak bir ürün olur diye düşünüyorum.
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gerbay 9 yıl
arm tabanlı, wintel in konusu farklı, buna da ya linux kuracaksınız ya da windows ce, üzerinde hangi programı çalıştıracaksınız? windows programları çalımayacak zaten, linux programlarını da yeniden derlemeniz gerekecek. normal bir kullanıcı için çok tercih edilebilecek bir ürün değil.
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mav1li 9 yıl
Wintel tekelinin kırılması için çok önemli adımlar. :)
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