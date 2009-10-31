Asus ARM tabanlı ilk Smartbook bilgisayarını 2010'da lanse edecek

Tam Boyutta Gör

Eee PC serisi ile netbook dünyasının kapılarını aralayan ve maliyet odaklı mini-bilgisayarların son kullanıcılar arasında yaygınlaşmasına öncülük eden Asus, ARM tabanlı platform çözümleri hazırlayan Qualcomm ve Freescale tarafından ortaya atılan Smartbook konseptine ilgi duyan isimler arasında yer alıyor. Haziran ayında gerçekleştirilen Computex 2009 fuarında Qualcomm'un Snapdragon platformunu temel alan Eee PC modelini tanıtan Tayvan merkezli firma, tepe yöneticisi Jerry Shen'in yaptığı açıklamaya göre yeni smartbook modelini önümüzdeki yılın ilk aylarında kullanıma sunmayı planlıyor.

Tanıtımı yapılan Eee PC modeli gibi piyasaya sürülecek versiyonun da Snapdragon platformunu temel alması beklenirken, Nvidia Tegra platformunun da ihtimaller dahilinde olduğu belirtiliyor. ARM mimarisinden ötürü olağan Windows sürümleriyle uyumlu olmayacak (Windows CE hariç) ultra-kompakt formdaki mini-bilgisayarın Google Android OS ile gelmesi bekleniyor.

Asus'un 185$'ın altında bir fiyatla lanse etmesi beklenilen smartbook modelini Ocak ayında düzenlenecek Tüketici Elektroniği 2010 fuarında tanıtması bekleniyor.