Arm, Qualcomm’a yönelik başlattığı hukuki mücadeleden vazgeçti

Qualcomm, Arm tabanlı çip üretimine devam edecek
Qualcomm’un çarşamba günü yayımladığı son çeyrek finansal raporunda, Arm’ın 8 Ocak itibarıyla Qualcomm’un Mimari Lisans Anlaşması'nı (ALA) iptal etme çabasından geri adım attığı belirtildi. Qualcomm CEO’su Cristiano Amon da şirketin kazandığı bu hukuki zaferi doğrulayarak, firmanın Oryon temelli CPU'larını içeren performans lideri çipler geliştirmeye devam edeceğini vurguladı.
Bu gelişmeyle birlikte Qualcomm, Snapdragon X CPU serisi ve Snapdragon 8 Elite işlemcileri gibi Arm tabanlı çiplerini üretmeyi sürdürecek.
Davanın kökeni: Nuvia anlaşmazlığı
Ancak Arm, bu durumun lisans ihlali olduğunu öne sürdü ve Qualcomm’un Nuvia’nın tasarımlarını kullanabilmesi için önceden onay alması gerektiğini savundu. 2022 yılında Arm, Qualcomm’a karşı dava açarak hem lisans anlaşmasının feshedilmesini hem de Nuvia’nın CPU tasarımlarının imha edilmesini talep etmişti.
Geçtiğimiz yıl görülen davada jüri büyük ölçüde Qualcomm lehine karar vermişti. Ancak bazı kritik noktalar üzerinde jüri üyeleri fikir birliğine varamadığı için davanın bazı bölümleri hâlâ belirsizliğini koruyor. Taraflar, yasal sürecin netleşmesi adına ek dilekçeler sundu ve yeni bir duruşma olasılığı gündemde kalmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .
Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.