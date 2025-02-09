Arm, Qualcomm’a yönelik başlattığı hukuki mücadeleden vazgeçti

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Tam Boyutta Gör Yonga seti sektörünün iki devi Arm ve Qualcomm arasındaki hukuki savaş nihayet sona erdi. Arm, Qualcomm’un kritik mimari lisans anlaşmasını iptal etme girişiminden resmen vazgeçti. Bu karar, 2022 yılında başlayan ve sektörde büyük yankı uyandıran dava sürecinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Qualcomm, Arm tabanlı çip üretimine devam edecek

Qualcomm’un çarşamba günü yayımladığı son çeyrek finansal raporunda, Arm’ın 8 Ocak itibarıyla Qualcomm’un Mimari Lisans Anlaşması'nı (ALA) iptal etme çabasından geri adım attığı belirtildi. Qualcomm CEO’su Cristiano Amon da şirketin kazandığı bu hukuki zaferi doğrulayarak, firmanın Oryon temelli CPU'larını içeren performans lideri çipler geliştirmeye devam edeceğini vurguladı.

Bu gelişmeyle birlikte Qualcomm, Snapdragon X CPU serisi ve Snapdragon 8 Elite işlemcileri gibi Arm tabanlı çiplerini üretmeyi sürdürecek.

Davanın kökeni: Nuvia anlaşmazlığı

Tam Boyutta Gör Arm ve Qualcomm arasındaki gerilim, Qualcomm’un 2021 yılında Apple’ın eski mühendisleri tarafından kurulan çip tasarım şirketi Nuvia’yı satın almasıyla başladı. Nuvia, Arm ile özel bir lisans anlaşmasına sahipti ve Arm uyumlu CPU çekirdekleri tasarlıyordu. Qualcomm, Nuvia’nın tasarımlarını gelecekteki Snapdragon yonga setlerine entegre etmeyi planladı.

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Ancak Arm, bu durumun lisans ihlali olduğunu öne sürdü ve Qualcomm’un Nuvia’nın tasarımlarını kullanabilmesi için önceden onay alması gerektiğini savundu. 2022 yılında Arm, Qualcomm’a karşı dava açarak hem lisans anlaşmasının feshedilmesini hem de Nuvia’nın CPU tasarımlarının imha edilmesini talep etmişti.

Geçtiğimiz yıl görülen davada jüri büyük ölçüde Qualcomm lehine karar vermişti. Ancak bazı kritik noktalar üzerinde jüri üyeleri fikir birliğine varamadığı için davanın bazı bölümleri hâlâ belirsizliğini koruyor. Taraflar, yasal sürecin netleşmesi adına ek dilekçeler sundu ve yeni bir duruşma olasılığı gündemde kalmıştı.

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Arm, Qualcomm’a yönelik başlattığı hukuki mücadeleden vazgeçti