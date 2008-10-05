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Asus Atom tabanlı N serisi üç yeni dizüstü bilgisayarını kullanıma sundu

10 yıl
12,1b
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18
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Eee PC serisiyle başlayan Atom macerasını bir süre önce genişletmeye karar veren ve N serisi yeni dizüstü bilgisayarlarını duyuran Asus, seri dahilinde hazırladığı üç yeni ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayarını kullanıma sundu. Yurt dışında satışına başlanan yeni dizsütü bilgisayarların şimdilik üç farklı konfigürasyonu satın alınabiliyor.

Kullanıma sunulan 10.2" ekranlı ve N10E-A1, N10J-A1, N10J-A2 kod adlı yeni modellerin tamamı Intel'in 1.6GHz'de görev yapan Atom N270 işlemcisini temel alıyor. WXGA çözünürlğünde ekrana sahip olan yeni dizüstü bilgisayarların genel özellikleri ise şu şekilde. ASUS'un N10E-A1 modeli 1GB DDR2 sistem belleği ile geliyor. Depolama için 160GB'lık sabit disk kullanan sistemde ayrıca 802.11b/g kabslosuz ağ desteğine de sahip. İşletim sistemi olarak Windows XP'nin tercih edildiği sistemde 3 hücreli pil kullanılıyor ve dizüstü bilgisayar 599.99$'lık yurt dışı etiket fiyatı üzerinden kullanıcılar ile buluşuyor.

N10J-A1 modeli ise hemen üstte detaylarını verdiğimiz modele göre bazı farklılıklar içeriyor. 2GB sistem belleğine sahip olan Atom tabanlı dizüstü bilgisayarın grafik operasyonlarından ise 256MB dahili belleği bulunan DirectX 10 destekli GeForce 9300M sorumlu. 160GB'lık disk ve Windows Vista Home Premium işletim sistemiyle gelen dizüstü bilgisayarın diğer özellikleri arasında 802.11n WLAN ve 6-hücreli pil bulunuyor ve sistem 699.99$'lık etiket fiyatı üzerinden satılıyor.

Asus'un kullanıma sunulan N serisi ilk üç dizüstü bilgisayar modelinin en iddialısı diyebileceğimiz N10J-A2 kod adlı model ise N10J-A1'den farklı olarak 160GB yerine 320GB'lık disk kullanıyor ve Windows Vista Business işletim sistemiyle geliyor. İki temel farklılığın yarattığı fiyat farkı ise 100$. Bu arada her üç ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayarın da 1.3MP'lik entgre internet kamerasına sahip olduğunu N10J-A1 ve N10J-A2 modellerinde ise ek olarak parmak izi okuyucu ve Bluetooth özelliklerine yer verildiğini de belirtelim.


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righteous@ 10 yıl
fiyatlar iyice coştu,sözde ucuz mobiliteyle çıkmıştı bu ürünler ilk başta...şahsen bu fiyatları, bunlara vermektense, 12 ekranlı gerçek bir laptop olmak daha mantıklı olur,keza aradaki fiyat farkıda kapanmış durumda artık...
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_-_ 10 yıl
700 dolara optik okuyucusuz laptop mu olurmuş ya ??? İyice abarttı bu asus. Optik okuyucu da koyabilse içine fiyatlar mükemmel olur ama
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