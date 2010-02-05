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Asus G60j

Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden Asus, bu yıl 20 milyon dizüstü bilgisayar satmayı hedefliyor. Asus'un taşınabilir bilgisayarlardan sorumlu genel yöneticisi Shien-yueh Hsu açıklamasında 20 milyon noteboko satarak Toshiba ve Lenovo'yu geçmeyi ve dünaynın en büyük 5. notebook sağlayıcısı olmayı hedeflediklerini söyledi.

Hedefleri doğrultusunda 12 milyon geleneksel dizüstü bilisayar ve 8 milyon Eee PC satmayı hedefleyen Asus, USB 3.0 destekli yeni dizüstü bilgisayarlarının toplam satışın %30'unu oluşturmasını bekliyor. Bu arada USB 3.0 destekli dizüstü bilgisayarlarında, NEC tarafından geliştirilen kontrol yongasına yer veren Asus, Mayıs veya Haziran aylarına doğru ise bu durumu değiştirmeyi ve kendi iştiraklerinden biri olan ASMedia firmasının geliştirdiği yongalara geçmeyi planlıyor.