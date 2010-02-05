Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus bu yıl 20 milyon dizüstü bilgisayar satmayı hedefliyor

9 yıl
5,6b
1
9
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Asus bu yıl 20 milyon dizüstü bilgisayar satmayı hedefliyor
Tam Boyutta Gör

Asus G60j

Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden Asus, bu yıl 20 milyon dizüstü bilgisayar satmayı hedefliyor. Asus'un taşınabilir bilgisayarlardan sorumlu genel yöneticisi Shien-yueh Hsu açıklamasında 20 milyon noteboko satarak Toshiba ve Lenovo'yu geçmeyi ve dünaynın en büyük 5. notebook sağlayıcısı olmayı hedeflediklerini söyledi.

Hedefleri doğrultusunda 12 milyon geleneksel dizüstü bilisayar ve 8 milyon Eee PC satmayı hedefleyen Asus, USB 3.0 destekli yeni dizüstü bilgisayarlarının toplam satışın %30'unu oluşturmasını bekliyor. Bu arada USB 3.0 destekli dizüstü bilgisayarlarında, NEC tarafından geliştirilen kontrol yongasına yer veren Asus, Mayıs veya Haziran aylarına doğru ise bu durumu değiştirmeyi ve kendi iştiraklerinden biri olan ASMedia firmasının geliştirdiği yongalara geçmeyi planlıyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kjhg 9 yıl
Ben 3 senedir Asus kullanıyorum ve kalitesinden şaşmam...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
unhappyboy 9 yıl
Türkiye'de 10 milyon pazar mı varki Tr de bu kadar satsın.
Bütün dünyadaki hedefleri 20M dir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hector256 9 yıl
20 milyon satmak istiyorsa fiyatları düşürsün biraz. Ben de Asus hayranıyım ama alamıyorum, çok pahalı!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1.1.1.1 9 yıl

unhappyboy
Türkiye'de 10 milyon pazar mı varki Tr de bu kadar satsın.
Bütün dünyadaki hedefleri 20M dir.

hayır dunyada kastetmiştim n61 i 2000 liraya satıyorlar acer i5 li sitemi 1600 e satıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1.1.1.1 9 yıl
tr de satamaz 10 milyon fılan bence
oda eeepc sayesınde olur yoksa hayatta satamaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tolgá 9 yıl
20 satabileceklerini sanmıyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mertcan. 9 yıl
Bence rahat satar , satamazsa da en azından 10-15 milyon satar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shanke 9 yıl
20 az gelir knka 30 yapalım :DDD
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl MSI R5750 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim