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Asus bu yıl 25 milyon anakart satmayı hedefliyor

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus bu yıl 25 milyon anakart satmayı hedefliyor
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Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden Asus, içinde bulunduğumuz 2010 yılında 25 milyon anakart satmayı hedefliyor. Firmanın açık platform operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı Chewei Lin açıklamasında, 21 milyon anakart sattıkları 2009 yılına göre satışlarda %20 artış ile 25 milyon anakart satmayı hedeflediklerini belirtti. İlk çeyrekte 5 milyon ve ikinci çeyrekte 6 milyon olmak üzere yılın ilk yarısında 11 milyon anakart satışı öngören Tayvan merkezli firma, yılın ikinci yarısında ise 14 milyon anakart satışı gerçekleştireceğini tahmin ediyor.

Açıklamasının devamında 2009 yılında %33 olan pazar paylarını 2014'te %50'ye çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Chewei Lin, Çin ve Brezilya gibi gelişmekte olan ülkelerin anakart pazarı için önemli fırsatlar sunduğunu belirtti. 2009 yılında Çin'de 20 milyon anakart satıldığını söyleyen Lin, bu anakartların %35'ini Asus'un sağladığını ve ülkedeki anakart pazarının bu yıl %6 büyümesini beklediklerini de sözlerine ekledi. Üçüncü çeyreğe kadar USB 3.0 destekli anakartların çoğalmayacağını belirten Lin, pazardaki aylık hacmin 2 milyon civarında olacağını, Asus'un ise %25 pazar payı ile aylık 500.000 adet USB 3.0 anakart satacağını söyledi.


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CoreXXX 9 yıl
büyük firma. rog serisi anakartlara hastayım özellikle.
tr dede en çok satan asus.
ama gigabytede kalite olarak asusudan aşağı kalmaz yani.
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MegaWolt38 9 yıl
asus yapar hacı, gerisi hikaye..
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talh4wk 9 yıl
haber için teşekkürler !
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Tolgá 9 yıl
böyle devam ederse rahat ulaşır
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StreamRolleR 9 yıl
RE3 den ümitliyim
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UXKN 9 yıl
ASUS yapar.
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DarkSidesOfMe 9 yıl
açıkçası bana biraz abartı geldi ancak olabilir denilebilir yani.
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KANUNI61 9 yıl
asus anakart pazarının %50 si adamları hedefi süper yaa
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madmaxzek 9 yıl
Rakama bak be amd 2 milyon gpu sattık diye havaya uçuyodu
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Mertcan. 9 yıl
Kendi gözümüzden bakarsak büyük bir hedef ama Asus için çok zor olmasa gerek :)
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