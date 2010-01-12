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Asus Core i7 işlemcili notebook'ta 12 saat pil ömrü vaat ediyor

9 yıl
50,3b
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18
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus Core i7 işlemcili notebook'ta 12 saat pil ömrü vaat ediyor
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Dizüstü bilgisayar segmentinde bu yıl ağırlığı netbook'lar yerine notebook'lara vereceği konuşulan Asus, 12 saat pil ömrü vaat eden performans sınıfı yeni bir dizüstü bilgisayar hazırlıyor. UL80JT adını taşıyan 14-inç boyutundaki dizüstü bilgisayarda, Intel'in 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Core i7 640UM işlemcisinin kullanılması bekleniyor. Çift çekirdekli yapıda olan ve Hyper-Threading desteği ile her çekirde için iki olmak üzere toplamda 4 izlek desteği sunan yeni işlemci, standart olarak 1.2GHz'de çalışıyor ve Turbo Boost teknolojisiyle çekirdek saat hızını 2.26GHz'e kadar çıkartabiliyor.

Intel'in Turbo Boost teknolojisiyle birlikte Asus, Turbo 33 adını verdiği yeni bir teknolojiyi de kullanıyor ve tahmin edebileceğiniz gibi bu teknoloji de saat hızlarını dinamik olarak kontrol edebiliyor. İşlemciye entegre olarak gelen grafik birimiyle birlikte Nvidia'nın GeForce 310 çözümüne de sahip olan sistem, bekleme durumunda veya yük geretirmeyen durumlarda işlemci saat hızını düşürüyor ve entegre grafik birimiyle çalışıyorken, performans gerektiren yük durumlarda işlemci frekansını yükselterek GeForce 310'u kullanmaya başlıyor ve bu sayede 12 saate varan pil ömrü de sağlanabildiği belirtiliyor.

Otomatik olarak kontrol edilen akıllı kaynak kullanım sistemiyle sahip olduğu donanımlara rağmen pek çok netbook'tanda daha uzun pil süresi sunacak gibi görünen Asus UL80JT, 1000 Avro seviyesinden başlayan fiyatlarla yıl sonuna doğru pazara sunulacak.


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*XhsyPhoiDeus* 9 yıl
herhalde kasanın yarısını batarya kaplar

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sotoxs 9 yıl
pil teknolojisi çok yavaş gelişiyor hatta gelişmiyor ilginç. borlu pilleri umarım bizim ülkemiz yaparda bizde 1 yerine birkaç bin lira kazanmaya başlarız.
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hellkit 9 yıl
Çok güzel bir laptop olacağa benziyor. özellikle 14 inç olması süper birde i7 ha
12 saat olmasında 8 saat olsun ne farkeder

tabi bide tc fiyatı ne olacak o var
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sertacaygun 9 yıl
DVD yazıcı ile netbook'lara iyi alternatif olur .
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sadtneverdie 9 yıl
IhtiyarDelikanli bilimadamı konuştu
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tuzunoglu 9 yıl

sadtneverdie

IhtiyarDelikanli bilimadamı konuştu


ahahaha
ihtiyar delikanlının yorumlarını sürekli takip ediyorum müthiş
özellikle bir kere "bas git samsung" demişti hala gülüyorum
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talatcaner 9 yıl
14-inç boyutunu,ideal ağırlık ile birleştirip gerçekten 12 saate varan pil ömrü sunabilirse benim için ideal bir ürün olabilir,tabii TC fiyatı uçuk olmazsa!
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ExECaLiBuR 9 yıl
X460'a rakip bir ürün. Birbirlerinin eksiklerini kapatan orta kara bi ürün gelmesi lazım.
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IhtiyarDelikanli 9 yıl
yalan 6 saat dayanmas
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Mechatronik 9 yıl

Daha yıla yeni başladık.
Yıl sonu piyasaya gircekmiş.


Ama bu ul serisi baya hoşuma gitti.
Diğer konuda arkadaş yazmıştı yanılmıyorsam pil ömrü normal bi kullanımda (net-müzik) 6-7 saat arasıydı.
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