Asus Eee markalı anakartlar hazırlayabilir

Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından Asus, Eee markasını farklı ürün ve çözümler ile genişletebilir. Eee PC isimli netbook serisi ile sektöre merhaba diyen yeni markayı devam eden süreçte Eee BOX gibi masaüstü bilgisayarlar ile zenginleştiren Asus, gelen son haberlere göre Eee markalı anakart veya anakartlar hazırlayabilir. Bu konuda firmadan herhangi bir resmi açıklama gelmese de Asus'un özellikle hazırlayacağı yeni ve ekonomik anakartları ilgili marka altında konumlandırabileceği iddia ediliyor. Hatırlanacağı üzere Wind isimli netbooklarını pazara sunan MSI, Wind Board isimli ve Atom işlemcili anakartını da sektörün beğenisine sunmuştu.

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MSI'ın Wind markalı anakartı