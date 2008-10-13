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Asus Eee markalı anakartlar hazırlayabilir

10 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından Asus, Eee markasını farklı ürün ve çözümler ile genişletebilir. Eee PC isimli netbook serisi ile sektöre merhaba diyen yeni markayı devam eden süreçte Eee BOX gibi masaüstü bilgisayarlar ile zenginleştiren Asus, gelen son haberlere göre Eee markalı anakart veya anakartlar hazırlayabilir. Bu konuda firmadan herhangi bir resmi açıklama gelmese de Asus'un özellikle hazırlayacağı yeni ve ekonomik anakartları ilgili marka altında konumlandırabileceği iddia ediliyor. Hatırlanacağı üzere Wind isimli netbooklarını pazara sunan MSI, Wind Board isimli ve Atom işlemcili anakartını da sektörün beğenisine sunmuştu.

Asus Eee markalı anakartlar hazırlayabilir
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MSI'ın Wind markalı anakartı


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SerdarSG 10 yıl
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Kumandan 10 yıl
hazırlasın tabi ne işi var, bence bir sakıncası yok




ilk yorumu ben yaptım
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ramdeon 10 yıl
AMD Phenom 9550 + JetWay 780G(Aynı boyutlardalar) + ATi 3450 ==> Piyasadaki en iyi çoklu ortam bilgsiayarı...
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