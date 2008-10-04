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Asus Eee PC S101 ile vites yükseltmeye hazırlanıyor

10 yıl
8,3b
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6
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus Eee PC S101 ile vites yükseltmeye hazırlanıyor
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Geçtiğimiz senenin son çeyreğinde kullanıma sunduğu Eee PC ile maliyet odaklı ultra-taşınabilir formdaki dizüstü bilgisayarların yaygınlaşmasına öncülük eden Asus, artan rekabet koşulları ve oluşan farklı beklentiler için Eee PC serisini yeni modeller ile genişletti ve genişletmeye de devam ediyor.

Firma ilk görüntüleri bir süre önce gün ışına çıkan Eee PC S101 modelini duyurdu. 264x180.5x18 ~ 25 mm boyutlarında ve yaklaşık 1 kg ağırlında olan yeni Eee PC modeli tasarımı ve donanımlarıyla mevcut seriye göre temel bazı farklılıklar içeriyor. Peki nedir bu farklılıklar.

Yeni modelin ilk dikkat çeken detayı yüksek kapasiteli SSD kullanıyor olması. Kullanıcılar tercihleri doğrultusunda Eee PC S101 modelini 16, 32 veya 64GB'lık SSD'ler ile satın alabiliyorlar. Öte yandan başta Kahverengi olmak üzere farklı renk alternatiflerine sahip olan dizüstü bilgisayar ile birlikte 20GB'lık "online" depolama alanı da sunuluyor.

Intel'in Atom platformunu kullanan ve 1.6GHz'de görev yapan tek çekirdekli işlemciyle donatılan sistem 10" boyutunda 1024x600 çözünürlüğünü destekleyen LED-backlit ekrana sahip.Kablosuz iletişim için WLAN ve Bluetooth 2.0 desteği ile gelen Eee PC S101, 1GB'lık sistme belleği ile geliyor.

0.3MP entegre internet kamerası, çok formatlı kart okuycusu ve stereo hoparlörleri bulunan Eee PC S101'in üç farklı modeli bulunuyor ve fiyatlar 699$ ile 799$ arasında değişiyor.

Asus Eee PC S101 ile vites yükseltmeye hazırlanıyor
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selimkeskin 10 yıl
Macbook air gibi olmuş, karizma bir cihaz olacak. Özellikleri zayıf olabilir macbook air in kıstıklarına bakacak olursanız böyle kağıt gibi cihaz yapmak için başka çare yok gibi görünüyor. Bu incelikte, bu ebatta dünyada alternatifi yok (şimdilik). 1000 ytl civarında olursa belki alırım. Türkiye fiyatıyla 1500 ytl civarı isterler zannediyorum. Bekleyince göreceğiz. Bakalım diğer özellikler nasıl olacak.
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magicool 10 yıl
nedense hiç beyenmiyorum bu modeli


1000h cok daha sık geliyor
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_-_ 10 yıl
Batarya konusunda bir bilgi verilmemiş ama bu incelikteki makineye 6 hücreli pil koyulamaz. Sonuç olarak benim açımdan 1000h hala zirvede
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