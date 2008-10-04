Asus Eee PC S101 ile vites yükseltmeye hazırlanıyor

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Geçtiğimiz senenin son çeyreğinde kullanıma sunduğu Eee PC ile maliyet odaklı ultra-taşınabilir formdaki dizüstü bilgisayarların yaygınlaşmasına öncülük eden Asus, artan rekabet koşulları ve oluşan farklı beklentiler için Eee PC serisini yeni modeller ile genişletti ve genişletmeye de devam ediyor.

Firma ilk görüntüleri bir süre önce gün ışına çıkan Eee PC S101 modelini duyurdu. 264x180.5x18 ~ 25 mm boyutlarında ve yaklaşık 1 kg ağırlında olan yeni Eee PC modeli tasarımı ve donanımlarıyla mevcut seriye göre temel bazı farklılıklar içeriyor. Peki nedir bu farklılıklar.

Yeni modelin ilk dikkat çeken detayı yüksek kapasiteli SSD kullanıyor olması. Kullanıcılar tercihleri doğrultusunda Eee PC S101 modelini 16, 32 veya 64GB'lık SSD'ler ile satın alabiliyorlar. Öte yandan başta Kahverengi olmak üzere farklı renk alternatiflerine sahip olan dizüstü bilgisayar ile birlikte 20GB'lık "online" depolama alanı da sunuluyor.

Intel'in Atom platformunu kullanan ve 1.6GHz'de görev yapan tek çekirdekli işlemciyle donatılan sistem 10" boyutunda 1024x600 çözünürlüğünü destekleyen LED-backlit ekrana sahip.Kablosuz iletişim için WLAN ve Bluetooth 2.0 desteği ile gelen Eee PC S101, 1GB'lık sistme belleği ile geliyor.

0.3MP entegre internet kamerası, çok formatlı kart okuycusu ve stereo hoparlörleri bulunan Eee PC S101'in üç farklı modeli bulunuyor ve fiyatlar 699$ ile 799$ arasında değişiyor.

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