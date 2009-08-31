Asus Eee PC serisi Windows 7 ile tanışıyor, ION tabanlı model geliyor

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Eee PC serisi ile netbook dünyasının zirvesindeki isimlerden birisi olan Tayvan merkezli Asus'un yol haritası da şekilleniyor. Gelen bilgilere göre firma, Ekim ayı içerisinde Windows 7 lansmanına paralel olarak Eee PC ailesinin yeni modellerini kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Gün ışığına çıkan bilgilere göre Asus, Eee PC 1005HA-M, 1005HA-P ve 1201N kod adlarına sahip üç yeni Eee PC modeli için hazırlıklarını sürdürüyor. İlk ikisi 10-inç diğeri ise 12-inç büyüklüğünde ekrana sahip olan yeni netbook modellerinin tamamına Microsoft'un Windows 7 işletim sistemi eşlik edecek.

Yeni modeller arasında en ekonomik çözüm 349$ olması beklenen yurt dışı satış fiyatı ile Eee PC 1005HA-Molacak. Windows 7 Starter işletim sistemiyle geleceği bildirilen yeni netbook modelinde 1.6GHz'de çalışan Atom N270 işlemcisinin kullanılacağı ayrıca 1GB bellek, 250GB sabit disk ve 6 hücreli pil gibi detaylara yer verileceği bildiriliyor. Bir üst model olan ve yurt dışı satış fiyatının 399$ olacağı belirtilen Eee PC 1005HA-P modelinde ise farklı olarak 1.66GHz'de çalışan Atom N280 işlemcisinin kullanılacağı bildirilirken yeni modellerin en dikkat çekeni 12-inç boyutundaki 1201N modeli olacak.

Nvidia ION platformunu kullanacağı bildirilen Eee PC 1201N modelinde Atom N270 işlemcisine, Nvidia GeForce 9400M yonga setine, 2GB bellek ve 250GB'lık sabit diske yer verileceği bildirilmekte. 1280 x 800 piksel ekran çözünürlüğüne sahip olduğu ve 6 hücreli pil ile donatılacağı bildirilen yeni netbook modelinin GeForce 9400M yonga seti sayesinde hem DirectX 10 hem de PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma desteği sunacağı bildiriliyor. Windows 7 Home Premium işletim sistemiyle gelecek netbook modelinin yurt dışı satış fiyatı ise 499$ olarak belirlenmiş.