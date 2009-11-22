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Asus EeeTop PC ET2203T'nin Avrupa satışına başlıyor

9 yıl
6,9b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus EeeTop PC ET2203T'nin Avrupa satışına başlıyor
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Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden Asus, Ağustos ayında duyurduğu EeeTop PC ET2203T isimli yeni panel bilgisayarını Avrupa'da satışa sunuyor. Hepsi bir arada formunda olan ve tasarım özellikleriyle dikkat çeken panel bilgisayarın, 548 x 450 x 48 mm boyutlarında ve 8.9 Kg ağırlığında olduğu açıklandı. 21.6-inç boyutundaki dokunmatik ekranıyla 1520 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekleyen sistem, Pentium DC T4300 veya Core 2 Duo (T6500/T6600) gibi işlemcilerle konfigüre edilebiliyor. 4GB'a kadar bellek desteği sunan ve ayrıca 500GB'a kadar sabit disk ile donatılabilen sistem, DirectX 10.1 destekli ATi Radeon HD 4570 ile geliyor ve bu sayede yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma desteği de sunuyor.

Tercihe bağlı olarak DVD veya Blu-ray sürücü ile satın alınabilen sistemin diğer özellikleri arasında WiFi, Gigabit Ethernet, 1.0 megapiksel entegre internet kamerası, 3 Watt gücünde iki adet entegre hoparlör ile kablosuz klavye ve fare setinin yer aldığını görüyoruz. İşletim sistemi olark Windows 7 Home Premium'un eşlik ettiği Asus EeeTop PC ET2203T, Avrupa'da 800 Avro seviyesinden başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Asus EeeTop PC ET2203T'nin Avrupa satışına başlıyor
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hellmare 9 yıl
Tam bir salon bilgisayarı olmuş.Birde kumanda ve tv kartı olsaymış süper olurmuş.
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syler23 9 yıl
mac gibi olmuş ama :D:D ama fiyatı 800 avro daha uygun yani alınabilir.. gerçş tr de kaç avro olacagına bakmak lazım
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