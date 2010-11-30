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Asus elektronik kitap okuyucusu Eee Reader DR900'ü satışa sunuyor

8 yıl
12,8b
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E-Kitap Okuyucu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus elektronik kitap okuyucusu Eee Reader DR900'ü satışa sunuyor
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Asus geçtiğimiz Haziran ayından bu yana merakla beklenen Eee Reader DR900 isimli elektronik kitap okuyucusunu önümüzdeki ay itibariyle Avrupa'da satışa sunmaya başlıyor. Amazon'un popüler Kindle modeline karşı hazırlanan 222 x 161 x 9.7 mm boyutlarındaki cihaz, 9-inç büyüklüğünde ve 1024 x 768 piksel çözünürlüğünde SiPix e-paper ekrana sahip.

Üzerinde 2GB depolama alanı sunulan Eee Reader DR900, daha fazla depolama alanına ihtiyaç duyanlar için microSD kart desteği de sunuyor. 802.11g WiFi ile gelen ve isteğe bağlı seçenek olarak 3G ile de alınabilen cihazda ayrıca microUSB portu ve 3.5mm kulaklık girişine de yer veriliyor. Tek şarj ile 4 güne kadar kullanım süresi sunan Eee Reader DR900'ün Avrupa fiyatı 319 Avro olacak.

Asus elektronik kitap okuyucusu Eee Reader DR900'ü satışa sunuyor
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homebird 8 yıl
"SiPix e-paper ekran"
Buda ne? İlk defa duyuyorum!
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apaty123 8 yıl
e-ink mi ekran ama dokunmatik ink deildir heralde
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