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Asus GDDR2 bellekli GeForce 9600GT modelini kullanıma sunuyor

10 yıl
10,1b
1
20
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus GDDR2 bellekli GeForce 9600GT modelini kullanıma sunuyor
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Asus ekran kartı portföyünü genişletmeye devam ediyor. Firma GeForce 9600GT tabanlı yeni bir ekran kartı hazırladı. EN9600GT MG/HTDP/512MD2 kod adlı yeni model Nvidia'nın referans tasarımından farklı olarak GDDR3 yerine 512MB kapasiteli GDDR2 bellek kullanıyor.

Glaciator soğutucusu ve katı kapasitörleriyle dikkat çeken kartın standart modele göre daha serin çalıştığı belirtiliyor. Grafik işlemcisi 650MHz'de, paralel işlem birimleri 1625MHz'de ve bellekleri ise 800MHz'de görev yapan Asus'un yeni modeli, 256-bit bellek veri yolu desteği ve 64x paralel işlem birimine ek olarak PCIe 2.0 ve DirectX 10 desteği de sunuyor.

PureVideo HD teknolojisiyle Blu-ray ve HD DVD gibi yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen Asus'un GeForce 9600GT tabanlı yeni modeli çift kartlı kurulumlar için SLI desteği de sunuyor. Çift DVI ve HDTV konnektörleriyle gelen kartın fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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saidakkas 10 yıl
2 saniyede telefon kapatılan Vodafone reklamları gibi olmuş

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_Dominic_Toretto_ 10 yıl
GDDR3 modeli varken neden 2 gereği nedir ki
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