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Asus GeForce 9600GSO Ultimate modelini hazırladı

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
11,7b
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31
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bellek veri yolu 128-bit'e düşürülen GeForce 9600GSO Magic modelini geçtiğimiz günlerde duyuran Asus'dan GeForce 9600GSO tabanlı yeni bir ekran kartı daha geliyor. Firmanın GeForce 9600GSO Ultimate kod adlı yeni modeli arttırılmış yüksek saat hızları ile dikkat çekmeyi başarıyor. 192-bit bellek veri yoluna sahip olan ayrıca 384MB GDDR3 bellek ile donatılan ekran kartı Asus'un belirttiğine göre standart bir GeForce 9600GSO'dan %23 daha hızlı çalışıyor. Fabrika çıkışı hız aşırtılmış olarak gelen ekran kartının grafik işlemcisi 680MHz'de, shader birimleri 1700MHz'de, bellekler ise 1800MHz'de görev yapıyor. Glaciator kod adlı özel soğutucu ile desteklenen kart bu sayede daha sessiz ve serin çalışırken çift slot bir yapıya bürünüyor. Tam adı EN9600GSO ULTIMATE/HTDP/384M olan ekran kartı türünün en hızlı modellerinden biri olmayı başarırken fiyatı hakkında net bir bilgi bulunmuyor.
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DH Misafiri 9 yıl
bende Geforce 9600 Gso kuLLanıorum ama makina 2 saat açık kaLınca oyun oynadıgım oyunLar 2 kat daha hızLı işLerv yapıor yane bi counter oynadıgımda adamnormaL yürüyecekse 2 saat sonra oyuna girdigimde bi anda ucup gidior bunun nedeni n oLaßiLir ? bide formatta attıp sorun yine aynı :(:( cwp verirseniz sevinirim tşkLr ...
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freestyler7 11 yıl
Büyük bir yanlış aynı şeyleri ısıtıp ısıtıp önümüze getiriyorlar.Taze birşeyler istiyoruz
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ghost recon advanced 11 yıl
böyle bi saçmalık türkiyede olsa derimki tamam ya nedir bu 9600 muhabbeti sanki kapış kapış gidiyorda habire yapıyorlar
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AnseLmo82 11 yıl
asusun saçmalığı bi 9600 bide 3850 ye taktı adamlar
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cemceminho 11 yıl
sağol fx 57 yalnız fanın altındaki (PCB MADE İN CHİNA) yazısı dikkatimi çekti
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