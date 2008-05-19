Asus GeForce 9600GSO Ultimate modelini hazırladı

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Bellek veri yolu 128-bit'e düşürülen GeForce 9600GSO Magic modelini geçtiğimiz günlerde duyuran Asus'dan GeForce 9600GSO tabanlı yeni bir ekran kartı daha geliyor. Firmanın GeForce 9600GSO Ultimate kod adlı yeni modeli arttırılmış yüksek saat hızları ile dikkat çekmeyi başarıyor. 192-bit bellek veri yoluna sahip olan ayrıca 384MB GDDR3 bellek ile donatılan ekran kartı Asus'un belirttiğine göre standart bir GeForce 9600GSO'dan %23 daha hızlı çalışıyor. Fabrika çıkışı hız aşırtılmış olarak gelen ekran kartının grafik işlemcisi 680MHz'de, shader birimleri 1700MHz'de, bellekler ise 1800MHz'de görev yapıyor. Glaciator kod adlı özel soğutucu ile desteklenen kart bu sayede daha sessiz ve serin çalışırken çift slot bir yapıya bürünüyor. Tam adı EN9600GSO ULTIMATE/HTDP/384M olan ekran kartı türünün en hızlı modellerinden biri olmayı başarırken fiyatı hakkında net bir bilgi bulunmuyor.