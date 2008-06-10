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Asus GeForce GTX 280 Avrupa fiyat listelerinde görünmeye başladı

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
16,5b
1
97
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın önümüzdeki hafta içerisinde anons etmeye hazırlandığı GeForce GTX 200 serisi için artık geri sayım başladı. Lansman tarihinin yaklaşmasına paralel olarak üretici firmaların hazırladığı GeForce GTX 200 tabanlı ekran kartları listelerde yer almaya başladı. Donanım dünyasının lider isimlerinden biri olan Asus'un hazırladığı GeForce GTX 280 modeli Avrupa'da olması muhtemel fiyatı ile ön-siparişe hazır. İlk model olduğu için Nvidia'nın referans tasarımı ve standart teknik değerler ile gelmesi kuvvetle muhtemel olan Asus GeForce GTX 280, 65nm üretim teknolojisi ile hazırlanan GT200 gpu'sunu kullanıyor. 512-bit bellek veri yolu ve 1GDDR3 bellek ile donatılan kart üzerinde ayrıca 240 adet paralel işlem birimi yer alıyor ve DirectX 10 destekleniyor. Avrupa listelerine 575 Avro seviyesinden giriş yapan kart performansı kadar fiyato ile de hayli konuşulacak gibi görünüyor. Not: Bahsi geçen rakam ortaya çıkan ilk fiyat bilgilerinden biridir. GeForce GTX 280 modeli marksına ve modeline göre değişmekle birlikte ülkemizde muhtemelen 650-750$ aralığında satılacak gibi görünüyor. İlgili link; http://www.tdshop.fr/Negozio.asp?IdNegozio=1&Categoria=45&SottoCategoria=&CodProdotto=B994421
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mamad 11 yıl
Nvidia + Asus = Saçma fiyat!!!
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hellmare 11 yıl
Ohhhahahahaa hahahaha!!!!
O ne biçim bi fiyat.Yine uçuşlarda nvidia!!!!


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wholet 11 yıl
butun hevesim gitti simdi ama
yeni sistem yeni sistem bekle nvidia guzel yapcak bisiler dedik alsana manyaq bi guzellik
artık beklicez temmuz basına kadar almicam yeni sistem filan karar verdim
zaten temmuz basına kadar alamicaktım nese artık bisiler dusunucezx belki o paraya SLI yaparız
en onemlisi AXLE hadi bastır yavrum yap bi guzellik de alak sunlardan bi tane
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caissa 11 yıl
Avrupada 570 euro olan bi ürün türkiyede nasıl 650-700 dolar gibi bi fiyat olur anlamak zor....En az 1500 ytl olur bu kart bence ve saçmalıktan başka bişey değildir....
Bu kartı alacak adam bilgisayardan anlamıyo demektir....
Bazı arkadaşlar parasının hakkını verirse süper falan demiş, bu kart bu paraya isterse 1000 inç full detay oynatsın hakkını veremezzz.....

8800 gt ten en fazla %30 performanslı olacak bi karta 1500 ytl vverenlere hayırlı işler diliyorum.. 2 yıl sonra alırım belki 200 dolara
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dennjS 11 yıl
Herkes fiyattan yakınıyor.Haklısınızda.
Esas soru;
Bu verilen paranın hakkını vericek bir kart olucak mı?
Yani insan, ben bu parayı vermem derken aynı zamanda da ama verdiği performans dehşet diyip çelişkiye düşebilicek mi?
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cavador 11 yıl
fiyata bakın hele , eskilerin bi lafı vardır tam yeri gibi "şaşmışlar yalım"
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dIsAstEr 11 yıl
An itibariyle; € = 1.94 / 574.94€ = 1116YTL

Hey maşallah
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sinanx 11 yıl
ÜLKEMİZDE ASGARİ ÜCRETİN 2 KATI BİŞEY DEMİYORUM
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omerf 11 yıl

Orjinalden alıntı: dIsAstEr

An itibariyle; € = 1.94 / 574.94€ = 1116YTL

Hey maşallah




+Vergi =1320 civari bişey eder herhalde..

Nerdeyse bedava..
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DarkPlayer00 11 yıl
Bir PS3 fiyatına ekran kartı
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