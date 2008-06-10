Asus GeForce GTX 280 Avrupa fiyat listelerinde görünmeye başladı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Nvidia'nın önümüzdeki hafta içerisinde anons etmeye hazırlandığı GeForce GTX 200 serisi için artık geri sayım başladı. Lansman tarihinin yaklaşmasına paralel olarak üretici firmaların hazırladığı GeForce GTX 200 tabanlı ekran kartları listelerde yer almaya başladı. Donanım dünyasının lider isimlerinden biri olan Asus'un hazırladığı GeForce GTX 280 modeli Avrupa'da olması muhtemel fiyatı ile ön-siparişe hazır. İlk model olduğu için Nvidia'nın referans tasarımı ve standart teknik değerler ile gelmesi kuvvetle muhtemel olan Asus GeForce GTX 280, 65nm üretim teknolojisi ile hazırlanan GT200 gpu'sunu kullanıyor. 512-bit bellek veri yolu ve 1GDDR3 bellek ile donatılan kart üzerinde ayrıca 240 adet paralel işlem birimi yer alıyor ve DirectX 10 destekleniyor. Avrupa listelerine 575 Avro seviyesinden giriş yapan kart performansı kadar fiyato ile de hayli konuşulacak gibi görünüyor. Not: Bahsi geçen rakam ortaya çıkan ilk fiyat bilgilerinden biridir. GeForce GTX 280 modeli marksına ve modeline göre değişmekle birlikte ülkemizde muhtemelen 650-750$ aralığında satılacak gibi görünüyor. İlgili link; http://www.tdshop.fr/Negozio.asp?IdNegozio=1&Categoria=45&SottoCategoria=&CodProdotto=B994421
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
O ne biçim bi fiyat.Yine uçuşlarda nvidia!!!!
Bu kartı alacak adam bilgisayardan anlamıyo demektir....
Bazı arkadaşlar parasının hakkını verirse süper falan demiş, bu kart bu paraya isterse 1000 inç full detay oynatsın hakkını veremezzz.....
8800 gt ten en fazla %30 performanslı olacak bi karta 1500 ytl vverenlere hayırlı işler diliyorum.. 2 yıl sonra alırım belki 200 dolara
Esas soru;
Bu verilen paranın hakkını vericek bir kart olucak mı?
Yani insan, ben bu parayı vermem derken aynı zamanda da ama verdiği performans dehşet diyip çelişkiye düşebilicek mi?
Hey maşallah
+Vergi =1320 civari bişey eder herhalde..
Nerdeyse bedava..