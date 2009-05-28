Asus, Intel Atom işlemcili yeni Mini-ITX anakartını gösterdi

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Donanım dünyasının merakla beklediği, sektörün en önemli ve en büyük etkinliklerinden birisi olarak değerlendirilen Computex fuarının kapılarını açmasına artık sayılı günler kaldı. 2 Haziran'da başlayacak fuarın öne çıkan isimlerinin fuarın iddialı katılımcılarında birisi de Asus olacak. Çok sayıda yeni ürününü fuar ile birlikte lanse etmesi beklenen firmanın katılımcıların beğenisine sunacağı yeni çözümlerinden birisi de AT3GC-I kod adını taşıyan Intel Atom işlemcili yeni Mini-ITX anakart olacak.

Asus'un mini-sistemler ve nettop'lar için hazırladığı yeni anakarta 1.6GHz'de çalışan, çift çekirdekli Atom 330 işlemcisi güç veriyor. 945GC+ICH7 yonga setinin kullanıldığı anakart entegre grafik çözümü olaraksa DirectX 9 destekli GMA 950 ile geliyor. Bir adet DIMM slotu bulunan ve DDR2-533MHz bellek desteği sunan anakart üzerinde ayrıca iki adet SATA-II portuna yer verilmiş. Diğer özellikleri arasında Gigabit Ethernet ve 6 kanal ses desteği de bulunan AT3GC-I görüntü aktarımı içinse D-Sub konnektörünü kullanıyor.

İşlemci ile birlikte Kuzey ve Güney köprülerinin de soğutucu altına alındığı anakartın Computex'te tanıtılması beklenirken fiyatı ve lansman tarihi hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.