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Asus, Intel Atom işlemcili yeni Mini-ITX anakartını gösterdi

9 yıl
9,5b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus, Intel Atom işlemcili yeni Mini-ITX anakartını gösterdi
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Donanım dünyasının merakla beklediği, sektörün en önemli ve en büyük etkinliklerinden birisi olarak değerlendirilen Computex fuarının kapılarını açmasına artık sayılı günler kaldı. 2 Haziran'da başlayacak fuarın öne çıkan isimlerinin fuarın iddialı katılımcılarında birisi de Asus olacak. Çok sayıda yeni ürününü fuar ile birlikte lanse etmesi beklenen firmanın katılımcıların beğenisine sunacağı yeni çözümlerinden birisi de AT3GC-I kod adını taşıyan Intel Atom işlemcili yeni Mini-ITX anakart olacak.

Asus'un mini-sistemler ve nettop'lar için hazırladığı yeni anakarta 1.6GHz'de çalışan, çift çekirdekli Atom 330 işlemcisi güç veriyor. 945GC+ICH7 yonga setinin kullanıldığı anakart entegre grafik çözümü olaraksa DirectX 9 destekli GMA 950 ile geliyor. Bir adet DIMM slotu bulunan ve DDR2-533MHz bellek desteği sunan anakart üzerinde ayrıca iki adet SATA-II portuna yer verilmiş. Diğer özellikleri arasında Gigabit Ethernet ve 6 kanal ses desteği de bulunan AT3GC-I görüntü aktarımı içinse D-Sub konnektörünü kullanıyor.

İşlemci ile birlikte Kuzey ve Güney köprülerinin de soğutucu altına alındığı anakartın Computex'te tanıtılması beklenirken fiyatı ve lansman tarihi hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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sertacaygun 9 yıl
Gigabyte ile arasındaki fark : Daha iyi bir soğutucu... Cidden ASUS'un farkıdır bu...
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WinteR 9 yıl
Masaüstünde Atom ve mini itx üreticilerin de desteğiyle piyasada gezmeye başladı. Internet ve başlangıç için iyidir.
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CoreXXX 9 yıl
tam bir mini itx diye buna denir çok güzel model ve hepsine tek bir soğutucu hep düşündüğüm birşeydi ve bunu asus yapmış bu güzel, ancak hala dx9 destekli gma grafik kartı, bu kartla hd video oynatamazsınız, bu yüzden albenisini büyük ölçüde kaybediyor, nvidianın ion platformu yaygınlaşırsa bu kartlar 5 para etmez o yüzden asus bu konuda yanlış yaptı bence
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tanak 9 yıl
sogutucu tasarımı guzelmiş
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Momo-Oz 9 yıl
fiyatıda şçyle ucuz olsana 90 dolar filan bizde alsak artık download pcsi olarak ..
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Rusty 9 yıl
Şu platforma keşke mxm yuvalar falan ekleyip mxm in yaygınlaşmasını sağlasalardı keşke....
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01Mrt 9 yıl
Üreticilerin, Atomu bu kadar tercih etmesindeki sebebin altında nvidianın da dile getirdiği çok düşük olan fiyatı (25$ Set) olabilir mi acaba...Atom konusnda en mantıklı ürütemi zotac yapmış helal olsun, geri hep fasa fiso... Nvidia video hızlandırma olayını tüm formatlar (x264 gibi) için geliştirirse ION süper bir platform olur... :)
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NikeNeGerek 9 yıl
Yenilik nerede anlayamadım?
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