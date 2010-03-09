Asus: iPad sadece daha büyük ekranlı iPhone

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Amerika satışına 3 Nisan'da başlayacağı iPad için resmi tanıtım filmini Oscar ödül törenlerinde dünya ile paylaşan Apple, analistlere göre bu yıl 2 - 5 milyon adet civarında iPad satışı gerçekleştirecek. Hareketli geçmesi beklenen tablet bilgisayar pazarında Apple'ın en güçlü rakiplerinden biri de Tayvanlı donanım devi Asus olacak. Apple'ın koltuğuna göz diken Asus, Eee Pad markası altında farklı ihtiyaçlara yönelik çok sayıda tablet bilgisayar çözümü sunmayı ve sadece tek bir model (bağlantı özellikleri ve depolama kapasitesine göre aynı modelin farklı versiyonları da mevcut) planlayan Apple'a karşı rekabetçi olmayı hedefliyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Asus'dan sistem operasyonları grup başkan yardımcısı Eric Chen, iPad'i "daha büyük ekranlı iPhone" olarak tanımladı.

Apple ile kıyaslandığında Asus'un daha iyisini yapabileceğini çünkü çok cihazlı bir strateji takip edeceklerini belirten Eric Chen, "Benzer ürünlere sahip olacağız, çok sayıda proje" olduğunu dikkat çekti. Nvidia'nın Tegra 250 platformunu kullanan ve 7-inç ya da daha küçük boyutlu ekrana sahip tabletler üzerinde çalışan Asus'un, işletim sistemi olarak Android OS kullanması bekleniyor.