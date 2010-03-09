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Asus: iPad sadece daha büyük ekranlı iPhone

9 yıl
15,3b
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31
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus: iPad sadece daha büyük ekranlı iPhone
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Temsili görsel.

Amerika satışına 3 Nisan'da başlayacağı iPad için resmi tanıtım filmini Oscar ödül törenlerinde dünya ile paylaşan Apple, analistlere göre bu yıl 2 - 5 milyon adet civarında iPad satışı gerçekleştirecek. Hareketli geçmesi beklenen tablet bilgisayar pazarında Apple'ın en güçlü rakiplerinden biri de Tayvanlı donanım devi Asus olacak. Apple'ın koltuğuna göz diken Asus, Eee Pad markası altında farklı ihtiyaçlara yönelik çok sayıda tablet bilgisayar çözümü sunmayı ve sadece tek bir model (bağlantı özellikleri ve depolama kapasitesine göre aynı modelin farklı versiyonları da mevcut) planlayan Apple'a karşı rekabetçi olmayı hedefliyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Asus'dan sistem operasyonları grup başkan yardımcısı Eric Chen, iPad'i "daha büyük ekranlı iPhone" olarak tanımladı.

Apple ile kıyaslandığında Asus'un daha iyisini yapabileceğini çünkü çok cihazlı bir strateji takip edeceklerini belirten Eric Chen, "Benzer ürünlere sahip olacağız, çok sayıda proje" olduğunu dikkat çekti. Nvidia'nın Tegra 250 platformunu kullanan ve 7-inç ya da daha küçük boyutlu ekrana sahip tabletler üzerinde çalışan Asus'un, işletim sistemi olarak Android OS kullanması bekleniyor.


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tIrTIL 9 yıl
hocam biz simdi bu ipad i alinca steve jobs da bizi görecekmi, ev hali sonucta
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Centauri 9 yıl
Zaten büyük bir Iphone olması çok iyi.

Iphone kadar kullanışlı bir netbook veya tablet yok dünyada :) bi ara elimde Asus eee PC vardı, kesinlikle Iphone'u tercih ederim kendisine !

Ayrıca multitouch bir cihazdan bahsediyorsanız, etkileşim alanı EKRANIN TA KENDİSİYSE zaten ekranın büyük olması çok şey demekdir, çok önemli bir artıdır, aleti bambaşka bir cihaza çevirir.

Kısaca, Sadece büyük bi iphone olsa bile, dünyadaki hiçbir işe yaramayan binlerce tabletten daha iyi olurdu.

Ama sadece büyük bir iphone değil, çünkü işlemcisi çok daha hızlı, grafik yongası daha iyi, pili mükemmel.

HE bi de bu 'SIĞ' mantığa göre, mesela 17 inç ekranlı bi alienware, sadece büyük bi netbook. ikisi de aynı işletim sistemini kullanıyor, alienware in işlemcisi çok hızlı filan ama sonuçta büyüğü aynısının.

Asus böyle bir açıklama yaptıysa, direk yalan olmuştur. Çünkü tabletin nasıl olması gerektiğini bilmiyor demektir. Tabletin Ipad gibi olması gerektiğini bilmiyordur...

Böyle bir cihazda masaüstü işletim sistemi USB filan arayan safların safına katılmıştır :) Böyle saçma sapan gereksiz şeyleri ekler çöker ısınır pili 2 saatte biter, çöp yani
Apple'ın 50de 1i kadar filan satamaz. Görünüş olarak Ipad kopyası, ama kullanım olarak çöp, çünkü masaüstü işletim sistemi usb bilmemne olur bunda...
Elinizde turup casual olarak okuyacağıız bi cihaza USB bağlamaya çalışmak veya masaüstü işletmi sistemi kullanmak fan uğultuları arasında elinizde tutamayacak kadar ısındığında soğusun diye masanıza bırakmanız, sonra da pilinin bitmesi sonucu kendinizi prizin yanında bulmanız... Böyle olmalı tablet dimi?

Ha yok bu Microsoft Surface kopyası. Aynı bi masaya benziyo. Ipad e hiç benzemiyo. Gduman dalga mı geçiyosun? :D
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gduman 9 yıl
Artik cikacaklara ipad kopyasi olacak diyen arkadaslar bakin bakalim, microsoft surface ne zaman yapilmis cikmis. Sonra konusalim ney neyin kopyasi ;)
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Legend. 9 yıl
Apple ile kafa bile tutamaz.
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xense 9 yıl
bence beğenmeyen almasın. ürünü kötülemeye gerek yok.
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xense 9 yıl
ipad iphonun büyük ekranlısıymış??? düdük makarnası senin yaptığında ipad'in kopyası.... utanmadan cıkıp birde bunu söylemiş haaa? yuh yaaa. adamlar kimsenin aklında bile olmayan birşey yaptılar, inanılmaz ilgi topladılar şimdi netbook pazarınıda önemli ölçüde etkileyecek bir ürün. utanmadan adama bok at. ayıp yaw...
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K0rkunc 9 yıl
İpad alacak kisi ya çok zengindir yada aptaldir bence
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veteriner69 9 yıl
iPad'in eksikleri de çok:
1- Flash desteği yok.
2- USB portu yok
3- MacOS yerine dandik İphone OS işletim sistemi var, aynı anda sadece 1 program çalışabiliyor.
4- Kamera yok= görüntülü görüşme, skype vs yok
5 - Amerika da en ucuz 3G li modeli 629 $ + her ay 30$ (Türkiye'de 2 katı olur)
6- Sabit pili var
SONUÇ: Tablet PC den çok büyük ekranlı iPOD TOUCH bu.DEĞMEZ
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sahafiec 9 yıl
...
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Kuray 9 yıl
MacBook ile iPadi mi karsilastiriyorsunuz ?
iPod Touch+iWork+Buyuk Ekran = iPad

Ayrica ulkemiz acisindan dusunursek 30$ gibi bir fiyata SINIRSIZ İNTERNET verilmesi imkansiz. Ne bu fiyatlara , ne de sinirsiz verirler ;)

3G oturmus olsun,yuksek miktarda internet kullanimi olsun; o zaman qlmayi dusunurum
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zagor_tenay34 9 yıl
doğru söze ne denir?
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G-HuN 9 yıl

zagor_tenay34

doğru söze ne denir?



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dellino 9 yıl
Tegra 250 Kullanan bir ürün ile ekranı büyütülmüş I-Touch' u kıyaslamanın mantığını anlamadım.
Apple bu ürünü öyle bir pazarlar ki millet laptoplarını satıp iPad e geçer.
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CaSsErDoDo 9 yıl
asus çok saol biz hiç bilmiyorduk ama bir yanlışın var ipad daha iphonedaki bazı özelliklere sahip değil o yüzden touch deseydin daha makbul geçerdi:D
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onuraydinalp 9 yıl
ayrıca resimdeki asus bir laptop pc nin panelidir. temsili resimde ayrı bi itici olmuş.
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technical death metal 9 yıl
büyük ekranlı iphone olsa hadi neyse.. büyük ekranlı iTouch..
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