Asus N81Vg; GeForce GT 120M GPU'lu ilk dizüstü bilgisayar

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Donanım dünyasına yön veren isimlerden Tayvan merkezli Asus, dizüstü bilgisayar gamına yeni bir model daha ekledi. Firmanın N81Vg kod adını taşıyan yeni dizüstü bilgisayarı özellikle grafik işlem birimi ile öne çıkmayı başarıyor. Nvidia'nın GeForce GT 120M isimli mobil GPU'sunu kullanan ilk dizüstü bilgisayar olduğu belirtilen N81Vg, Intel platformunu temel alıyor ve tercih ya da bütçeye göre Core 2 Duo serisi çift çekirdekli mobil işlemcilerle konfigüre edilebiliyor. 160GB-500GB arası sabit disk seçenekleriyle kullanıma sunulacak taşınabilir bilgisayarın çift SO-DIMM DDR2 bellek slotuna sahip olduğu ve 4GB'a kadar bellek desteği sunduğu belirtiliyor.

14-inç LED backlit ekrana sahip olan dizüstü bilgisayarın anakartı PM45 Express yonga seti üzerine inşa edilmiş. 32x paralel işlem birimine sahip olan, 110 GigaFLOP'luk işlem gücü ile CUDA desteği sunan ve yüksek tanımlı medyalar için donanımsal hızlandırma yapabilen GeForce GT 120M'in ilk defa kullanıldığı sistem, Blu-ray oynatabilen kombo sürücü ile alınabiliyor. İşletim sistemi olarak Windows Vista Ultimate'in eşlik ettiği sistemin 6 hücreli pil ile birlikte 2.5 Kg ağırlığında olduğu belirtilmekte. Asus'un önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenen yeni dizüstü bilgisayarıyla ilgili henüz net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.