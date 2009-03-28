Asus optik sürücülü Eee PC modelini kullanıma sunuyor

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Tayvan merkezli lider donanım üreticilerinden Asus, Eee PC serisi netbook modellerine bir yenisini daha ekliyor. Firmanın ilk defa geçtiğimiz Ocak ayında Las Vegas'da düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda tanıttığı DVD sürücülü Eee PC 1004DN modelini kullanıma sunmaua hazırlandığı bildiriliyor.

Teknik detaylarıyla dikkat çeken Eee PC 1004DN hem kendi serisinin hem de netbook dünyasının en iddialı modellerinden birisi olacak gibi görünüyor. Intel'in 1.66GHz'de çalışan Atom N280 işlemcisini ve HD video yetenekli IGP ile donatılan GN40 yonga setini temel alan sistemde DVD sürücü de bulunuyor.

İnce yapılı SuperMulti DVD sürücüsüne sahip olan Eee PC 1004DN'nin sistem belleği 1GB olarak belirlenmiş. Depolama için 160GB'lık sabit disk kullanan netbook modelinde, ayrıca 1.3MP kamera ve WiFi gibi özellikler bulunuyor ve işletim sistemi olarak Windows XP Home Edition ile birlikte geleceği belirtiliyor.

Özellikle optik sürücüsü ve yüksek tanımlı videoları oynatabilen entegre grafik işlemcili GN40 yonga seti ile öne çıkması beklenen Asus Eee PC 1004DN'nin önümüzdeki ay içerisinde 532$-591$ arası fiyat seviyesinden yurt dışında kullanıma sunulacağı belirtiliyor.

