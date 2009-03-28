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Asus optik sürücülü Eee PC modelini kullanıma sunuyor

10 yıl
13,2b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus optik sürücülü Eee PC modelini kullanıma sunuyor
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Tayvan merkezli lider donanım üreticilerinden Asus, Eee PC serisi netbook modellerine bir yenisini daha ekliyor. Firmanın ilk defa geçtiğimiz Ocak ayında Las Vegas'da düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda tanıttığı DVD sürücülü Eee PC 1004DN modelini kullanıma sunmaua hazırlandığı bildiriliyor.

Teknik detaylarıyla dikkat çeken Eee PC 1004DN hem kendi serisinin hem de netbook dünyasının en iddialı modellerinden birisi olacak gibi görünüyor. Intel'in 1.66GHz'de çalışan Atom N280 işlemcisini ve HD video yetenekli IGP ile donatılan GN40 yonga setini temel alan sistemde DVD sürücü de bulunuyor.

İnce yapılı SuperMulti DVD sürücüsüne sahip olan Eee PC 1004DN'nin sistem belleği 1GB olarak belirlenmiş. Depolama için 160GB'lık sabit disk kullanan netbook modelinde, ayrıca 1.3MP kamera ve WiFi gibi özellikler bulunuyor ve işletim sistemi olarak Windows XP Home Edition ile birlikte geleceği belirtiliyor.

Özellikle optik sürücüsü ve yüksek tanımlı videoları oynatabilen entegre grafik işlemcili GN40 yonga seti ile öne çıkması beklenen Asus Eee PC 1004DN'nin önümüzdeki ay içerisinde 532$-591$ arası fiyat seviyesinden yurt dışında kullanıma sunulacağı belirtiliyor.


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DH Misafiri 9 yıl
arkadaslar turkiyede satısa sunulmadımı henuz optik sürücülü netbook??????????????
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Batuhan Kılıç 9 yıl
yanlış hatırlamıyorsam zaten var Türkiye de optik sürücülü netbook ama markası sony ve çok pahalı
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BaNgO 9 yıl
Okadar konuşuyorsunuz kolaysa Türkler yapsında görelim notebook'u gavur mallarını alıp kullanacaksınız başka şansınız yok Türkiye'de malesef böyle hem gavur malı hem de gavurun malı en pahalı bizim ülkede!!
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linuxuzman 10 yıl
Ne zaman işletim sistemini kendimiz seçtiğimiz, ekranında boşluk olmayan, nvidia ion ve dolby ses sistemi olan bir netbook çıkacak çok merak ediyorum. İlla yaparken bişeylerin eskik olmasını sağlıyorlar. Bıktım eşşek yükü notebook taşımakan.
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SMTRSLN 10 yıl
tabiki kimse bu paraları vermek zorunda değil ama bide dolu yanından bakın bardağa , seçenekler artıyor eeepc bazında ufku biraz daha geniş tutuyorlar , + ve - yönleri illaki olacaktır asusta bunun farkında ama buda satış psikolojisi daha iyisi daha pahalı muhabbeti
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sendemail 10 yıl
eee pc cıvıgı cıktı iyice..fiyatına bakın hele,kaldı ki ne gereği vardır elbet nettoplarda dvdnin ancak pili laçka eder dvd donanımı...hem su merak edılecek bır husustur ki neden su psp.lerde kullanılan mini optık okuyucuları ya da benzerini kullanmazlar...apple'a illa nettop yaptıracaklar,apple tasarlarsa da ondan sonra gorun hengameyi...tasavvur edeceğimiz üzere apple oyle bir tasarımla sahneye cıkar ki a3 kagıdı buyuklugunde bır nettopta su ısıtıcısı dahi koyarlar.(engadget sıtesınde mıydı nerede okuduydum hatırlamıyorum)apple ıcınde dahılı gps,64 ssd li nettop hazırlıyormus,umpc kıvamında olacak malın onscreen keyboardu olacakmıs.tek yuzey nettop iste,harıka değil mi?e apple'da fiyatını c segmenti araba seviyesinde tutar herhalde.lakin,haber için tesekkur etmekle beraber ,fıyatı dısında gayet hos mal olmus.ne guzel 250$*300$ sevıyesındeydı bu türler,asustan hıc kımse haberlerı seyretmez mı krız var krız!
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ssonerb 10 yıl
pahalı ama hoş duruyor.
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åziz 10 yıl
Selamlar

Teşekkürler @fx57

Eee Pc geniş yelpazesi ile bence bu işi götürüyor. Bu kasada dikktimi çeken parmak izi okuyucu konumlandırılması iyi olmuş
işlemciyi değiştirmeleri iyi olmuş.

dvd yazıcı mı bilmiyorum ama yazma işlemi olsa iyi olur
ekran 11" olabilir kenarlarında boşluk fazla sevmiyorum


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max975 10 yıl
fiyat o kadar çazip olmasada idare eder...
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