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Palit ve Gainward'dan sonra donanım dünyasının önde gelen oyuncularından Asus, özel tasarımlı Radeon HD 4870 X2 modelini duyurdu. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV770XT gpu'sunun çiftine sahip olan ve 2x 256-bit bellek veri yolunu destekleyen kart üzerinde 1600x paralel işlem birim bulunuyor. 2GB GDDR5 bellek ile donatılan EAH4870X2 kod adlı yeni model özellikle soğutucusuyla dikkat çekmeyi başarıyor.

AMD-ATi'nin referans tasarımından ve Palit/Gainward'dın çift fanlı yeni modellerinden farklı olarak 3 fanlı özel bir soğutucu ile desteklenen yeni ekran kartının 24 dereceye kadar daha iyi serinletildiği ve fan sayısına rağmen gürültü seviyesinin 29dbA düzeyinde olduğu ifade ediliyor. Gelişmiş soğutma çözümüne rağmen kartın saat hızları ile oynanmamış zira GPU 750MHz, bellekler ise 3600MHz'de görev yapıyor.

DirectX 10.1 ve PCIe 2.0 desteğine sahip olan ekran kartı, destek veren anakartlar üzerinde Crossfire X kurulumlarını da gerçekleştirebiliyor. Çift DVI ve HDTV konnektörlerine sahip olan Asus'un çift grafik işlemcili yeni modeli yüksek performans meraklıları ve sıkı oyuncular için hazırlandı. Önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması beklenen kartın fiyatı hakkındaysa net bir bilgi bulunmuyor.