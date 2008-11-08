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Asus özel tasarımlı Radeon HD 4870 X2 modelini duyurdu

10 yıl
12,4b
1
40
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus özel tasarımlı Radeon HD 4870 X2 modelini duyurdu
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Palit ve Gainward'dan sonra donanım dünyasının önde gelen oyuncularından Asus, özel tasarımlı Radeon HD 4870 X2 modelini duyurdu. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV770XT gpu'sunun çiftine sahip olan ve 2x 256-bit bellek veri yolunu destekleyen kart üzerinde 1600x paralel işlem birim bulunuyor. 2GB GDDR5 bellek ile donatılan EAH4870X2 kod adlı yeni model özellikle soğutucusuyla dikkat çekmeyi başarıyor.

AMD-ATi'nin referans tasarımından ve Palit/Gainward'dın çift fanlı yeni modellerinden farklı olarak 3 fanlı özel bir soğutucu ile desteklenen yeni ekran kartının 24 dereceye kadar daha iyi serinletildiği ve fan sayısına rağmen gürültü seviyesinin 29dbA düzeyinde olduğu ifade ediliyor. Gelişmiş soğutma çözümüne rağmen kartın saat hızları ile oynanmamış zira GPU 750MHz, bellekler ise 3600MHz'de görev yapıyor.

DirectX 10.1 ve PCIe 2.0 desteğine sahip olan ekran kartı, destek veren anakartlar üzerinde Crossfire X kurulumlarını da gerçekleştirebiliyor. Çift DVI ve HDTV konnektörlerine sahip olan Asus'un çift grafik işlemcili yeni modeli yüksek performans meraklıları ve sıkı oyuncular için hazırlandı. Önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması beklenen kartın fiyatı hakkındaysa net bir bilgi bulunmuyor.


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St Batuhan 10 yıl
Görünüm aslında cok güzel hadi bakalım fiyat yine yüksek olucaktır
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SH4K3R 10 yıl
Uzay mekii gibi bir şey olmuş felaket!
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burak9006 10 yıl
Uygun fiyatlı olursa ve çift slot kaplarsa çok iş yapar bence.3 slot olursa CfX yapılması imkansız benim bordda.
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K0rkunc 10 yıl
3 fan sesi çekilmez ya buna bukadar uğraşcaklarına tıpkı 9800gtx+ taki gibi su soğutmalı yapsalar çok daha güzel olurmuş açıkçası 3 fan nedir ya
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mrxpsp3 10 yıl
4870 genel olarak çok ısındığından ve gürültülü çalıştığından ati standart soğutma sistemini Asus'un değiştirmesi çok iyi olmuş. Tabi birde anakartlarında olduğu gibi siyah renk tercih etmişler
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Anthony John Soprano 10 yıl
Şekil olarak cok saglam bi görünümü var eminim performansıda saglam olur ancak ses konusunda yorum yapmak yanlıs olur ama 3 fan olupta sessiz olması pek olası degil
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Fear Dot Com 10 yıl
sıvı soğutma rayatörü görmüştüm onunda üzerinde 3 tane fan vardı ama görüntüsü çok güzel uçmak istiyorum diyor
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__king_of_diez__ 10 yıl
Acıyorum bu nvidia ya :D önce gtx 260 sora gtx 280leri ellerinden gitti.
Bu kart karşı koyulamaz bişey olmuş bence
ati farkını belli etti
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By_Crosshair 10 yıl
Ben yamaç paraşütü yapıyorum yanımda bundan bi tane olsa aşağı inmem heralde
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
uçmuş asus ama bu soğurucuyu hakedior bu kart
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Númenóre 10 yıl
artık 700 dolardan baslar fıyatı
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01Mrt 10 yıl
acaba 3 slot mu kaplıyor bu... 3 slot 3 fan güzel olur... :D
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VMTX 10 yıl
asus gene konuşturmuş tabiri caizse.
asus tanda böyle şeyler beklernir yani.üç fan çok ses çıkarır gibime geliyo ama oc açısından mükemmel bir soğutma olur.
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Fettah34 10 yıl
Yav haberi okumadan mı yorum yapıyorsunuz anlamıyorumki.
Haberde standart soğutmaya göre 24 dereceye kadar daha iyi sğutuyor deniliyor.
Yani tam yükte 90 derece de çalışan kart 66 derece de çalışacak.
Hala yok fanlar Gpuların üzerine gelmiyorsa böyle olur, yok bilmem ne olur.

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Fx52 10 yıl

Orjinalden alıntı: VMTX

asus gene konuşturmuş tabiri caizse.
asus tanda böyle şeyler beklernir yani.üç fan çok ses çıkarır gibime geliyo ama oc açısından mükemmel bir soğutma olur.


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yc#1 10 yıl
Kanat taksan uçaçak mübarek !
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gyradel 10 yıl
Kasayı uçurmak için dizayn edilmiş herhalde. Daha neler görecez yau
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl
3 fan ses yapar gibime geliyor.

2 tane koysaymış 2'side her bir GPU'nun üstüne gelecek şekilde
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