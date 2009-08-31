Asus P7P55D Premium; SATA-III destekli ilk anakart yolda!

8 Eylül'de lanse edilecek yeni nesil Core i5 ve Core i7 işlemcileriyle birlikte, P55 yonga setini taşıyan yeni anakartlar da resmen satışa sunulmuş olacak. Lynnfield kod adını taşıyan işlemciler için Intel'in soket değişikliğine giderek LGA1156 formuna geçiş yapması, işlemci güncellemesi düşünen kullanıcıların aynı zamanda P55 çipsetli yeni bir anakart satın almasını gerektirecek. LGA1366 formundaki Core i7 işlemci ailesine alternatif olarak hazırlanan ve geçiş maliyetleri daha düşük tutuluarak yüksek satış rakamlarına ulaşması hedeflenen Lynnfield jenerasyonu için Intel'in hedefleri oldukça büyük zira Nehalem mimarisinin yaygınlaştırılmasında yeni nesil işlemcilerin önemli rol oynayacağı belirtiliyor. Tabii Intel'in yeni nesil işlemciler için öngördüğü yüksek satış hedefi anakart üreticilerinin de iştahını kabartıyor çünkü belirttiğimiz gibi yeni işlemcilerle birlikte soket değişikliğine gidildiği için satılacak hemen her yeni işlemci aynı zamanda yeni bir anakart anlamına gelecek dolayısıyla sektörde yeni bir hareketlilik başlayacak.

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P7P55D Premium, Asus tarafından SATA-III destekli ilk anakart olarak pazara sunuluyor.

P55 çipsetli anakartlar için yüksek satış beklentisi anakart üreticileri arasındaki rekabete yeni bir boyut kazandıracak. Sektör devi isimler yeni nesil teknolojilerle donattıkları P55 anakartlarıyla sektörde liderliğe oynamaaı hedeflerken aynı zamanda teknoloji yarışında sektöre öncülük etmenin planlarını yapıyorlar. Üreticiler tarafında ilk defa Mart ayında yapılan CeBIT 2009, hemen ardından da Haziran ayında Tayvan'da düzenlenen Computex 2009 fuarlarında gösterilen P55 çipsetli anakartların en dikkat çekici özellikleri arasında kuşkusuz SATA-III (SATA 6Gbps) teknolojisi öne çıkıyordu. Günümüzde yaygın olarak kullanılan SATA-II teknolojisi ile kıyaslandığında bant-genişliğini iki kart arttıran dolayısıyla uyumlu sürücülerle birlikte daha hızlı veri transfer performansı vaat eden SATA-III teknolojisinin P55 anakartların öne çıkan özelliklerinden birisi olması bekleniyordu. Ancak Temmuz ayında yaşanan bir gelişme SATA-III teknolojisi için endüstrinin bir süre daha beklemesi gerektiğine işaret ediyordu.

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Anakart 32+3 fazlı Hybrid güç tasarımına sahip.

LGA1156 formundaki Intel işlemciler için geliştirilen P55 yonga seti doğal SATA-III desteği sunmuyor dolayısıyla P55 çipsetli anakartlarda SATA-III desteği için harici bir yonga kullanılması gerekiyor. İşte bu noktada Gigabyte, Asus ve MSI gibi isimler, ES aşamasında olan yani mühendislik çalışmaları devam eden P55 anakartlarında SATA-III desteğini Marvell tarafından hazırlanan 88SE912 kodlu kontrol yongası ile sunmayı planlıyorlardı. Ancak SATA-III destekli "statik" anakart örneklerinin tanıtılmasından kısa süre sonra önce bahsi geçen bu üreticiler P55 yonga setli ilk anakartlar için SATA-III desteğini rafa kaldırdıklarını açıklamış, bu duruma neden olarakta performans beklentilerinin karşılanamasını işaret etmişlerdi. Burada yaşanan sıkıntı, Marvell tarafından hazırlanan SATA-III yongasının sadece PCIe x1 veri yolunu kullanması idi zira uyumlu sürücü ile 600MB/sn hızında haberleşebilen yonganın P55 çipsetiyle irtibatı ise PCIe x1 ara birimi üzerinden sadece 250MB/sn olarak gerçekleşebiliyor.

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P7P55D Premium'un SATA-III sırrı kullanılan PLX köprü yongasında gizli.

P55 yonga seti üzerinde birinci jenerasyon PCIe x1 ara birimiyle transfer hızının 250MB/sn olarak gerçekleşebilmesi, SATA-III teknolojisi ile vaat edilen 600MB/sn yüksek transfer hızı göz önüne alındığında ciddi bir darboğaz oluşturacaktı. İşte bu durumundan ötürü anakart üreticileri en azından ilk jenerasyon P55 modellerinde SATA-III desteği sunmama yolunu tercih etmişti. Ancak arka arkaya gelen haberler bu durumun değişeceğini ve her ne kadar henüz satışa sunulmuş SATA-III uyumlu herhangi bir depolama sürücüsü (HDD veya SSD) olmasa bile Eylül ayı ile SATA-III destekli bazı anakart modelleri satışa sunulmuş olacak. Bu konuda ilk duyuru ASRock'tan gelmiş ve firma P55 yonga setini taşıyan bazı anakartlarıyla birlikte SATA-III desteği için kutu içeriğine özel bir kart ekleyeceğini ve bu kart ile kullanıcıların SATA-III sürücüleri kullanabileceklerini açıklamıştı. Ancak bu konuda en dikkat çekici açıklama Asus'dan geldi ve firma yeni nesil anakartlarındaki SATA-III desteğine açıklık getirdi.

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Asus tarafından Londra'da düzenlenen bir etkinlikte P55 yonga setli modellerden oluşan P7P55 serisinin tamamında SATA-III desteğinin sunulacağı açıklandı. Açıklanan resmi bilgilere göre Asus, SATA-III desteğini iki method ile sağlayacak ki bunlardan ilki ASRock gibi harici bir kart ile diğeri ise anakart üzerinde kullanılacak yeni bir entegre köprü ile. Aslında her iki çözüm de aynı noktada buluşuyor zira Asus, Marvell 88SE912 yongasının yaşadığı darboğaz sorununu alabilmek için son kullanıcılar tarafından daha çok ATi Radeon 4870 X2 modelinde kullanılan köprü yonga ile tanınan PLX firmasının geliştirdiği özel bir köprü yongayı kullanıyor. İşte bu yongaü Asus P7P55 serisinin amiral gemisi olması beklenen P7P55D Premium modelinde anakarta entegre olarak sunulurken, farklı fiyat segmentleri için hazırlanan alt modellerde ise tercihe bağlı opsiyonel seçenek olarak harici bir kart ile sunulacak. Şimdi gelin hep birlikte köprü yonganın detaylarına ve Asus P7P55D Premium'a yakından bakalım.

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P7P55D Premium modelinin detaylarına geçmeden önce Asus mühendislerinin SATA-III çözümünü masaya yatırmakta fayda var. SATA-III desteği için, darboğaz sorunu yaşayan Marvell 88SE912 yongasını kullanmaya devam eden Asus, PLX 8613 yongası ile SATA-III teknolojisine tam destek sunmaya hazırlanıyor. P55 çipseti ve Marvell 88SE yongası arasında köprü işlevi göre PLX 8613 yongası, destek veren SATA-III sürücülerle 600MB/sn transfer hızını destekleyen Marvell 88SE yongası 500MB/sn'lik transfe hızı ile haberleşebiliyor ve bu bilgiler PCIe x4 ara birimi üzerinden P55 çipsetini gönderilebiliyor. Bu noktada Asus PLX köprüsü ile bağlantı hızı 500MB/sn olarak gerçekleşse bile SATA-III teknolojisi için tam destek sunduğunu zira 600MB/sn'lik hızın teorik bir değer olduğunu ve SATA-IIII sürücüler için yeterli hızın sunulacağını belirtiyor. Bu konuda iddialı olan Asus, PLX yongalı P7P55D Premium modelinin gerçek SATA-III desteği sunan ilk anakart olduğunu belirtiyor.

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Asus'un P55 arenasında en güçlü modellerinden birisi olması beklenen P7P55D Premium yukarıda da belirttiğimiz gibi firma tarafındang SATA-III desteği sunan P55 çipsetli ilk anakart olarak tanımlıyor. Güçlü bir görünüme ve uzun bir özellik listesine sahip olan anakart, Intel'in LGA1156 formundaki Core i5 ve Core i7 işlemci modellerinin tamamıyla kullanılabilecek. Dört adet DIMM slotu üzerinden 2133MHz'e kadar DDR3 bellek desteği sunan P7P55D Premium, Asus'un Xtreme Design teknolojisi ile geliştirilirken bu kapsamda Bakır yoğunluğu arttırılmış baskılı devre tasarımı ve yüksek stabilite için Japon üretimi katı kapasitör kullanımı gibi detaylara da sahip. Çoklu ekran kartı kullanımı için ATi Crossfire X ve Nvidia SLI teknolojilerine destek veren anakart, 32+3 fazlı Hybrid güç tasarımı ile yüksek performans tutkunlarının ve hız aşırtmacıları için farklı yük koşullarında ve zorlu overclock denemelerinde yüksek stabilite sağlayacağı da Asus tarafından altı çizilen detaylar arasında yer alıyor.

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Hybrid işlemci olarak tanımlanna TurboV hız aşırtma yongası ile kullanıcıların gerçek zamanlı, hızlı ve etkin bir şekilde hız aşırtma yapabilmesini hedefleyen Asus, P7P55D Premium özel bir kumanda da sunuyor. Kullanıcılar bu kumanda ile işlemci saat hızı gibi bazı temel parametreleri gerçek zamanlı olarak değiştirebilecekler. Geliştirilmiş aktif soğutma teknolojisi için T.probe özelliğine de sahip olan P7P55D Premium, özel soğutucu tasarımıyla da dikkat çekmeyi başarıyor. P55 yonga setiyle gelen standart özelliklerin tamamına destek veren anakart yılın son çeyreği için Asus'un en güçlü modellerinden birisi olacak gibi görünüyor. Asus tarafından SATA-III destekli ilk anakart olarak tanıtılan P7P55D Premium modelinin son kullanıcı satış fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.