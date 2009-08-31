Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus P7P55D Premium; SATA-III destekli ilk anakart yolda!

P7P55D Premium modeliyle Asus, SATA-III destekli ilk anakartı pazara sunacağını açıkladı. İşte detaylar.
9 yıl
9,2b
1
36
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

8 Eylül'de lanse edilecek yeni nesil Core i5 ve Core i7 işlemcileriyle birlikte, P55 yonga setini taşıyan yeni anakartlar da resmen satışa sunulmuş olacak. Lynnfield kod adını taşıyan işlemciler için Intel'in soket değişikliğine giderek LGA1156 formuna geçiş yapması, işlemci güncellemesi düşünen kullanıcıların aynı zamanda P55 çipsetli yeni bir anakart satın almasını gerektirecek. LGA1366 formundaki Core i7 işlemci ailesine alternatif olarak hazırlanan ve geçiş maliyetleri daha düşük tutuluarak yüksek satış rakamlarına ulaşması hedeflenen Lynnfield jenerasyonu için Intel'in hedefleri oldukça büyük zira Nehalem mimarisinin yaygınlaştırılmasında yeni nesil işlemcilerin önemli rol oynayacağı belirtiliyor. Tabii Intel'in yeni nesil işlemciler için öngördüğü yüksek satış hedefi anakart üreticilerinin de iştahını kabartıyor çünkü belirttiğimiz gibi yeni işlemcilerle birlikte soket değişikliğine gidildiği için satılacak hemen her yeni işlemci aynı zamanda yeni bir anakart anlamına gelecek dolayısıyla sektörde yeni bir hareketlilik başlayacak.

Asus P7P55D Premium; SATA-III destekli ilk anakart yolda!
Tam Boyutta Gör

P7P55D Premium, Asus tarafından SATA-III destekli ilk anakart olarak pazara sunuluyor.

P55 çipsetli anakartlar için yüksek satış beklentisi anakart üreticileri arasındaki rekabete yeni bir boyut kazandıracak. Sektör devi isimler yeni nesil teknolojilerle donattıkları P55 anakartlarıyla sektörde liderliğe oynamaaı hedeflerken aynı zamanda teknoloji yarışında sektöre öncülük etmenin planlarını yapıyorlar. Üreticiler tarafında ilk defa Mart ayında yapılan CeBIT 2009, hemen ardından da Haziran ayında Tayvan'da düzenlenen Computex 2009 fuarlarında gösterilen P55 çipsetli anakartların en dikkat çekici özellikleri arasında kuşkusuz SATA-III (SATA 6Gbps) teknolojisi öne çıkıyordu. Günümüzde yaygın olarak kullanılan SATA-II teknolojisi ile kıyaslandığında bant-genişliğini iki kart arttıran dolayısıyla uyumlu sürücülerle birlikte daha hızlı veri transfer performansı vaat eden SATA-III teknolojisinin P55 anakartların öne çıkan özelliklerinden birisi olması bekleniyordu. Ancak Temmuz ayında yaşanan bir gelişme SATA-III teknolojisi için endüstrinin bir süre daha beklemesi gerektiğine işaret ediyordu.

Asus P7P55D Premium; SATA-III destekli ilk anakart yolda!
Tam Boyutta Gör

Anakart 32+3 fazlı Hybrid güç tasarımına sahip.

LGA1156 formundaki Intel işlemciler için geliştirilen P55 yonga seti doğal SATA-III desteği sunmuyor dolayısıyla P55 çipsetli anakartlarda SATA-III desteği için harici bir yonga kullanılması gerekiyor. İşte bu noktada Gigabyte, Asus ve MSI gibi isimler, ES aşamasında olan yani mühendislik çalışmaları devam eden P55 anakartlarında SATA-III desteğini Marvell tarafından hazırlanan 88SE912 kodlu kontrol yongası ile sunmayı planlıyorlardı. Ancak SATA-III destekli "statik" anakart örneklerinin tanıtılmasından kısa süre sonra önce bahsi geçen bu üreticiler P55 yonga setli ilk anakartlar için SATA-III desteğini rafa kaldırdıklarını açıklamış, bu duruma neden olarakta performans beklentilerinin karşılanamasını işaret etmişlerdi. Burada yaşanan sıkıntı, Marvell tarafından hazırlanan SATA-III yongasının sadece PCIe x1 veri yolunu kullanması idi zira uyumlu sürücü ile 600MB/sn hızında haberleşebilen yonganın P55 çipsetiyle irtibatı ise PCIe x1 ara birimi üzerinden sadece 250MB/sn olarak gerçekleşebiliyor.

Asus P7P55D Premium; SATA-III destekli ilk anakart yolda!
Tam Boyutta Gör

P7P55D Premium'un SATA-III sırrı kullanılan PLX köprü yongasında gizli.

P55 yonga seti üzerinde birinci jenerasyon PCIe x1 ara birimiyle transfer hızının 250MB/sn olarak gerçekleşebilmesi, SATA-III teknolojisi ile vaat edilen 600MB/sn yüksek transfer hızı göz önüne alındığında ciddi bir darboğaz oluşturacaktı. İşte bu durumundan ötürü anakart üreticileri en azından ilk jenerasyon P55 modellerinde SATA-III desteği sunmama yolunu tercih etmişti. Ancak arka arkaya gelen haberler bu durumun değişeceğini ve her ne kadar henüz satışa sunulmuş SATA-III uyumlu herhangi bir depolama sürücüsü (HDD veya SSD) olmasa bile Eylül ayı ile SATA-III destekli bazı anakart modelleri satışa sunulmuş olacak. Bu konuda ilk duyuru ASRock'tan gelmiş ve firma P55 yonga setini taşıyan bazı anakartlarıyla birlikte SATA-III desteği için kutu içeriğine özel bir kart ekleyeceğini ve bu kart ile kullanıcıların SATA-III sürücüleri kullanabileceklerini açıklamıştı. Ancak bu konuda en dikkat çekici açıklama Asus'dan geldi ve firma yeni nesil anakartlarındaki SATA-III desteğine açıklık getirdi.

Asus P7P55D Premium; SATA-III destekli ilk anakart yolda!
Tam Boyutta Gör

Asus tarafından Londra'da düzenlenen bir etkinlikte P55 yonga setli modellerden oluşan P7P55 serisinin tamamında SATA-III desteğinin sunulacağı açıklandı. Açıklanan resmi bilgilere göre Asus, SATA-III desteğini iki method ile sağlayacak ki bunlardan ilki ASRock gibi harici bir kart ile diğeri ise anakart üzerinde kullanılacak yeni bir entegre köprü ile. Aslında her iki çözüm de aynı noktada buluşuyor zira Asus, Marvell 88SE912 yongasının yaşadığı darboğaz sorununu alabilmek için son kullanıcılar tarafından daha çok ATi Radeon 4870 X2 modelinde kullanılan köprü yonga ile tanınan PLX firmasının geliştirdiği özel bir köprü yongayı kullanıyor. İşte bu yongaü Asus P7P55 serisinin amiral gemisi olması beklenen P7P55D Premium modelinde anakarta entegre olarak sunulurken, farklı fiyat segmentleri için hazırlanan alt modellerde ise tercihe bağlı opsiyonel seçenek olarak harici bir kart ile sunulacak. Şimdi gelin hep birlikte köprü yonganın detaylarına ve Asus P7P55D Premium'a yakından bakalım.

Asus P7P55D Premium; SATA-III destekli ilk anakart yolda!
Tam Boyutta Gör

P7P55D Premium modelinin detaylarına geçmeden önce Asus mühendislerinin SATA-III çözümünü masaya yatırmakta fayda var. SATA-III desteği için, darboğaz sorunu yaşayan Marvell 88SE912 yongasını kullanmaya devam eden Asus, PLX 8613 yongası ile SATA-III teknolojisine tam destek sunmaya hazırlanıyor. P55 çipseti ve Marvell 88SE yongası arasında köprü işlevi göre PLX 8613 yongası, destek veren SATA-III sürücülerle 600MB/sn transfer hızını destekleyen Marvell 88SE yongası 500MB/sn'lik transfe hızı ile haberleşebiliyor ve bu bilgiler PCIe x4 ara birimi üzerinden P55 çipsetini gönderilebiliyor. Bu noktada Asus PLX köprüsü ile bağlantı hızı 500MB/sn olarak gerçekleşse bile SATA-III teknolojisi için tam destek sunduğunu zira 600MB/sn'lik hızın teorik bir değer olduğunu ve SATA-IIII sürücüler için yeterli hızın sunulacağını belirtiyor. Bu konuda iddialı olan Asus, PLX yongalı P7P55D Premium modelinin gerçek SATA-III desteği sunan ilk anakart olduğunu belirtiyor.

Asus P7P55D Premium; SATA-III destekli ilk anakart yolda!
Tam Boyutta Gör

Asus'un P55 arenasında en güçlü modellerinden birisi olması beklenen P7P55D Premium yukarıda da belirttiğimiz gibi firma tarafındang SATA-III desteği sunan P55 çipsetli ilk anakart olarak tanımlıyor. Güçlü bir görünüme ve uzun bir özellik listesine sahip olan anakart, Intel'in LGA1156 formundaki Core i5 ve Core i7 işlemci modellerinin tamamıyla kullanılabilecek. Dört adet DIMM slotu üzerinden 2133MHz'e kadar DDR3 bellek desteği sunan P7P55D Premium, Asus'un Xtreme Design teknolojisi ile geliştirilirken bu kapsamda Bakır yoğunluğu arttırılmış baskılı devre tasarımı ve yüksek stabilite için Japon üretimi katı kapasitör kullanımı gibi detaylara da sahip. Çoklu ekran kartı kullanımı için ATi Crossfire X ve Nvidia SLI teknolojilerine destek veren anakart, 32+3 fazlı Hybrid güç tasarımı ile yüksek performans tutkunlarının ve hız aşırtmacıları için farklı yük koşullarında ve zorlu overclock denemelerinde yüksek stabilite sağlayacağı da Asus tarafından altı çizilen detaylar arasında yer alıyor.

Asus P7P55D Premium; SATA-III destekli ilk anakart yolda!
Tam Boyutta Gör

Hybrid işlemci olarak tanımlanna TurboV hız aşırtma yongası ile kullanıcıların gerçek zamanlı, hızlı ve etkin bir şekilde hız aşırtma yapabilmesini hedefleyen Asus, P7P55D Premium özel bir kumanda da sunuyor. Kullanıcılar bu kumanda ile işlemci saat hızı gibi bazı temel parametreleri gerçek zamanlı olarak değiştirebilecekler. Geliştirilmiş aktif soğutma teknolojisi için T.probe özelliğine de sahip olan P7P55D Premium, özel soğutucu tasarımıyla da dikkat çekmeyi başarıyor. P55 yonga setiyle gelen standart özelliklerin tamamına destek veren anakart yılın son çeyreği için Asus'un en güçlü modellerinden birisi olacak gibi görünüyor. Asus tarafından SATA-III destekli ilk anakart olarak tanıtılan P7P55D Premium modelinin son kullanıcı satış fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Haşin_ErKeK 7 yıl
Abi konu 3 senelik be
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
manyak bir tasarım olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ay_erdi 9 yıl
çok güzel bir anakart,özellikleri dudak uçuklatıyor ASUS farkını ortaya koymuş yine 32+3 faz aşaması falan
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
No Way Out 9 yıl

ay_erdi

çok güzel bir anakart,özellikleri dudak uçuklatıyor ASUS farkını ortaya koymuş yine 32+3 faz aşaması falan

Açılış tarihi : 1 Eylül 2009
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rider30 9 yıl
İmreniyorum bu haberleri okuyunca. Adamlar hiç durmadan çalışıyor, teknolojiyi sürekli geliştiriyorlar. Bu alanda keşke Türkiye'de, dünya'da söz sahibi olabilseydik. Araştırma ve teknolojiye önem vermiyoruz, varsa yoksa tüketim.
Not: Görünüşe bakılırsa yakında hız aşırtma çocuk oyuncağı olacak. Üreticiler gittikçe pratik hale getiriyorlar işi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ser_ka_n 9 yıl
Intel Core i5 750 ve Asus P7P55D Premium incelemesi

Emirhan Döngel
Ekim 4 2009, Pazar

pclabs.com.tr/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huseyinn06 9 yıl

Bu baş döndüren teknolojiye yetşebilmek mümkün değil. Kendimize sormamız gereken soru şu: Elimdeki donanım benim ihtiyaçlarımı karşılıyor mu? Cevap evet ise elindekini kullanmaya devam...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
melyyh 9 yıl
yerim 600 mb/s yi. bizim sata2 HDD ler 300mb/s yapıyo mu ki sata3 ler 600 yapsın? sata3 SSD lerin işine yarıyacaktır HDD ler için gereksiz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ajanmemoli 9 yıl
iyide biz nasıl yetişeceğiz bu teknolojiye?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fanc1912 9 yıl
Hmmmm Enteresan
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dhgon 8 yıl

fanc1912

Hmmmm Enteresan



aynen öyle adamlar yapmış tasarım desen tasarım teknoloji desen teknoloji
Asus bu işi iyi yapıyo
sağutma sistemi çok güzel duruyo
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Quad_core2 9 yıl
ne fark ediyor 10 saniye 20 saniye abi alıyoruz alıyoruz tabikide fark ediyor ama okadar yazdıkları kadarda fark yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mustafaf1 9 yıl
taşarımı güzel
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
theboy32 9 yıl
teknoloji bu kadar hızlı gelişmek zorundamı :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
carloska 9 yıl
çok mecbur olmadıkça almayalım.. adamlar resmen sömürüyor bizi... asus, nvidia,intel sömürücü olmuş hepsi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
9219 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
intel, marvell ve
3 etiket daha Anakart amd asus
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim