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Asus Radeon HD 5450 modelini duyurdu

9 yıl
11,6b
1
22
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus Radeon HD 5450 modelini duyurdu
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Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından Asus, Radeon HD 5450 modelini duyurdu. AMD'nin referans tasarımında olduğu gibi düşük profilli baskılı devre kullanan ancak farklı olarak toz tutmayan ve bu sayede %25 daha uzun kullanım ömrü vaad eden özel fanlı soğutucusuyla dikkat çeken ekran kartı, 1GB DDR3 bellek ile geliyor. 64-bit bellek veri yolu desteğine ve 80x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartı, Unified Video Decoder 2.2 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği de sunuyor.

Grafik işlem birimi 650MHz, bellekleri ise 1600MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli yeni ekrna kartı, görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerini kullanıyor. Düşük profilli yapısyla özellikle çoklu ortam amacıyla kullanılacak Micro-ATX sistemleri hedef alan Asus EAH5450, Avrupa listelerine 62 Avro seviyesinden başlayan fiyatlarla giriş yapmış durumda. .


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DH Misafiri 5 yıl
asus radeon hd 5450 bütün oyunları açabilecek kapasitede gta 4 ü bile kasmadan oynıyorum pes 2013 fifa her şeyi açar mükkemmel bir karttır kesınlıkle tavsıye ederım mukkemmel ötesi mükkemmel
1 Yanıt Yanıtla
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Karl_marx 5 yıl DH Misafiri
cok iyi kart heroyunu iltra aciyorr :-))) kardesim ise yaramaz bir kart

Edit:konu 2010 ait.
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DH Misafiri 9 yıl
asustan güzel çalışma
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hsyn2802 9 yıl
bu kart oyun için olmadığı kesin. fakat neden dx11 vurgusu yapmışlar? dx11 diye filim yada videolar mı var?
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TELESCOPE 9 yıl
paylaşım için teşekkürler ASUS
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koxp94 9 yıl
pasif soğutma daha iyi olur
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parka 9 yıl
Vesteli Unutmayım
Intel® Core™ i3 530 İşlemci,Orijinal Windows® 7 Home Premium, 3 GB 1333 Mhz DDR RAM Ekran Kartı : 1 GB ATI HD 4450 ekran kartı 1399 TL

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Trecc11 9 yıl
nimet abicim bu kartlar bazıları için
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hærun 9 yıl

parka

Vesteli Unutmayım

Intel® Core™ i3 530 İşlemci,Orijinal Windows® 7 Home Premium, 3 GB 1333 Mhz DDR RAM Ekran Kartı : 1 GB ATI HD 4450 ekran kartı 1399 TL





arcelik.com.tr/...
bide şuna bak ekran akrtı ne olduğu belli değil çok görünsün diye mb lı yazıyorlar ve 2500 tl
dayanamadım 2500 tlye 5870 li sistem toplayıp mesaj attım
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BoSS03 9 yıl
kardeşim dx11 ya ondan yoksa adamlar nerden para kazancak aynı fx5500 gibi görüntüsü var hehehe o paraya nvdianın güzel bi kartını alırım
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forvet09 9 yıl
fiyatı çok fazla. 84$ 4670 alınır..
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MuwHinny 9 yıl
bellek hızı simdiye kadar cıkan 5450 ler arasında en yüksek bu kartta lakin hava soğutmanın ses konusunda bir problem yaratacağını düşünmemekle beraber aktif soğutmanın ve yüksek bellek hızının getireceği ekstra güç tüketimi kartın bulunduğu segmentin mantığına pek uymuyor.
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subaortik 9 yıl
Fiyatı görünce kimse almayacak bundan emini 64bit ve 62 euro çok saçma olmuş..
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DH Misafiri 9 yıl
eminim casper 5450 leri çoktan stok yapmaya başlamıştır.
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kickboxer_18 9 yıl

DH Misafiri

eminim casper 5450 leri çoktan stok yapmaya başlamıştır.



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akakivanc 9 yıl
herkes gider mersine asus gider tersine :D
butun firmalar bunun pasif sogutmalı olanını yapıyo.asus bu kartı niye hava sogutmalı yapmış giriş seviyesi bi kartı kullansan kullansan download pc de kullanırsın boşuna ses kirliligi.bunu overclock eden de olmaz.hem kendine hemde son kullanıcıya masraf çıkarmış
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