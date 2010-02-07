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Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından Asus, Radeon HD 5450 modelini duyurdu. AMD'nin referans tasarımında olduğu gibi düşük profilli baskılı devre kullanan ancak farklı olarak toz tutmayan ve bu sayede %25 daha uzun kullanım ömrü vaad eden özel fanlı soğutucusuyla dikkat çeken ekran kartı, 1GB DDR3 bellek ile geliyor. 64-bit bellek veri yolu desteğine ve 80x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartı, Unified Video Decoder 2.2 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği de sunuyor.

Grafik işlem birimi 650MHz, bellekleri ise 1600MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli yeni ekrna kartı, görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerini kullanıyor. Düşük profilli yapısyla özellikle çoklu ortam amacıyla kullanılacak Micro-ATX sistemleri hedef alan Asus EAH5450, Avrupa listelerine 62 Avro seviyesinden başlayan fiyatlarla giriş yapmış durumda. .