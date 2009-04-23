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Asus R.O.G serisi yeni güç kaynaklarını kullanıma sunuyor

10 yıl
7,4b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus R.O.G serisi yeni güç kaynaklarını kullanıma sunuyor
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Donanım dünyasının lider isimlerinden Asus, oyuncular için hazırladığı R.O.G serisi ürün gamını yeni güç kaynaklarıyla genişletmeye hazırlanıyor. Anakartlarla başlayan, ekran kartlarıyla devam eden ve hazır sistemlere kadar olan seri dahilinde hazırlanan G serisi yeni güç kaynaklarının ilk etapta 850 Watt ve 1000 Watt'lık iki farklı model seçeneği olacak. Her ikisi de 80 PLUS sertifikasına sahip olan güç kaynaklarının %86 verimlilik değeri sundukları, aktif PFX özelliğine sahip oldukları ve Japon kapasitörlerle donatıldıkları belirtiliyor.

G-1000HA kod adını taşıyan 1000 Watt'lık modelin 5 adet +12v kanalına (100A) sahip olduğu belirtilirken, 850 Watt gücündeki G-850HA modelinde dört adet +12v kanalı (80A) olduğu belirtiliyor. Ayrıca 1000 Watt'lık modelin çevrebirimleri için için 6 adet konnektöre, 8 adet SATA ve ekran kartı kurulumları için bir adet 4+4 pin ile 6 adet 6+2 pin PCIe konnektörü bulunuyor. 850 Watt'lık modelin ise üst modele göre iki adet çevrebirimi ve iki adet te PCIe konnektörüne sahip olmadığı ifade ediliyor.

Her ikisi de 135mm'lik ısı kontrollü (fan hızı otomatik olarak ayarlanıyor) fan ile serinletilen G serisi yeni güç kaynakları ile başta R.O.G serisi fanatikleri olmak üzere yüksek performans tutkunlarını hedefleyen Asus cephesinden yeni PSU'larla ilgili olarak henüz herhangi bir fiyat veya tarih açıklaması yapılmadı.

Asus R.O.G serisi yeni güç kaynaklarını kullanıma sunuyor
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StreamRolleR 10 yıl
işte saplam bir güç kaynağı :D
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max975 10 yıl
asusun el atmadığı dal kalmayacak herhalde..
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LEON-X 10 yıl
Teşekkürler haber için


5 adet 12v toplamda 100A gayet iyi. Ama şimdi tek rail olsa daha iyi olurdu diyenler olacaktır...
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl
PSU güzel görünüyor. Herhalde bu 1KW olanı alan 5 -6 yıl kullanır

Ayrıca, ASUS bunları kendi başına mı üretiyor yoksa, başka firmaya yaptırıp ASUS amblemini mi vuruyor.

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