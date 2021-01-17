Asus ROG Strix Scar 17 oyuncu dizüstüsü tazeleme hızıyla dikkat çekiyor

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CES 2021 fuarında oyuncuların beklentilerini karşılayacak pek çok ekipmanı görücüye çıkaran Asus ROG markasının iddialı ürünlerinden birisi de 360Hz tazeleme hızına ulaşan Asus ROG Strix Scar 17 oldu.

Asus ROG Strix Scar 17 özellikleri

Asus ROG Strix Scar 17 son dönemde oyuncu donanımları segmentinde yaşanan tazeleme hızı yarışına katılmak için hazırlanmış. 17.3 inçlik Full HD IPS LCD ekran 360Hz tazeleme hızına ulaşabiliyor. Firma bunun sektörde bir ilk olduğunu ifade ediyor ve 240Hz ile karşılaştırıldığında yüzde 33 daha düşük kare gecikmesi sağlıyor. WQHD panel seçeneği ise 165Hz tazeleme hızı sunuyor.

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AMD Ryzen 9 5000 serisi APU’lar ve GeForce RTX 3000 serisi ekran kartları ile donatılan modelde sıvı metal destekli soğutma sistemi kullanılmış. Bu sayede daha verimli bir soğutma elde edilmiş.

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0.2 milisaniye tepki süresi sunan optik mekanik klavye 100 milyon basışa kadar dayanıklı. 12 saate kadar kullanım ömrü sunan batarya 33 dakikada yüzde 50 dolum sağlayabiliyor. 100W USB Tip-C adaptörlerine uygun olan ürün bu sayede taşınabilir şarj istasyonları ile de şarj olabiliyor.

4 adet hoparlör, çift yönlü yapay zeka gürültü engelleme teknolojisi, Dolby Atmos desteği gibi özellikleri olan Asus ROG Strix Scar 17 yanında 15.6 inçlik 165Hz tazeleme hızına sahip Asus ROG Strix Scar 15 oyuncu dizüstü modeli de yakın dönemde piyasada olacak.

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