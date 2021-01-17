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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Asus ROG Strix Scar 17 oyuncu dizüstüsü tazeleme hızıyla dikkat çekiyor

    Asus ROG Strix Scar 17 oyuncu dizüstü modeli 360Hz tazeleme hızı ile dikkat çekiyor. AMD Ryzen 9 5000 APU ve GeForce RTX 3000 serisi seçenekler arasında yer alıyor.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Asus ROG Strix Scar 17 oyuncu dizüstüsü tazeleme hızıyla dikkat çekiyor
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    CES 2021 fuarında oyuncuların beklentilerini karşılayacak pek çok ekipmanı görücüye çıkaran Asus ROG markasının iddialı ürünlerinden birisi de 360Hz tazeleme hızına ulaşan Asus ROG Strix Scar 17 oldu.

    Asus ROG Strix Scar 17 özellikleri

    Asus ROG Strix Scar 17 son dönemde oyuncu donanımları segmentinde yaşanan tazeleme hızı yarışına katılmak için hazırlanmış. 17.3 inçlik Full HD IPS LCD ekran 360Hz tazeleme hızına ulaşabiliyor. Firma bunun sektörde bir ilk olduğunu ifade ediyor ve 240Hz ile karşılaştırıldığında yüzde 33 daha düşük kare gecikmesi sağlıyor. WQHD panel seçeneği ise 165Hz tazeleme hızı sunuyor.

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    AMD Ryzen 9 5000 serisi APU’lar ve GeForce RTX 3000 serisi ekran kartları ile donatılan modelde sıvı metal destekli soğutma sistemi kullanılmış. Bu sayede daha verimli bir soğutma elde edilmiş.

    Asus ROG Strix Scar 17 oyuncu dizüstüsü tazeleme hızıyla dikkat çekiyor
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    0.2 milisaniye tepki süresi sunan optik mekanik klavye 100 milyon basışa kadar dayanıklı. 12 saate kadar kullanım ömrü sunan batarya 33 dakikada yüzde 50 dolum sağlayabiliyor. 100W USB Tip-C adaptörlerine uygun olan ürün bu sayede taşınabilir şarj istasyonları ile de şarj olabiliyor.

    4 adet hoparlör, çift yönlü yapay zeka gürültü engelleme teknolojisi, Dolby Atmos desteği gibi özellikleri olan Asus ROG Strix Scar 17 yanında 15.6 inçlik 165Hz tazeleme hızına sahip Asus ROG Strix Scar 15 oyuncu dizüstü modeli de yakın dönemde piyasada olacak.



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    Evcil hayvanların yerini almaya aday yapay zekaya sahip tüylü robot

    trustrank

    wqe

    9 saat önce
    Ahayri

    Evcil hayvanlarini oyuncak gibi kullanan insanlar icin yeni bir teknoloji degil.

    16 saat önce
    Xandive

    damn

    16 saat önce
    MetaLisT_

    Tüy döküyor mu ? :)

    1 gün önce
    frostburn

    ürkütücü

    1 gün önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    mrmansonn 13 dk. ( Mesaj Silindi )
    Özellikle beklediğim model. Ne zaman ve ne kadar fiyatla ülkemize gelecek acaba?
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