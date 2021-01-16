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    Gordon Ramsay tarifleri bu oyunda

    Ünlü şef Gordon Ramsay yeni oyununda özel tariflerini sizler için hazırladı. Bölümleri en yüksek skorla bitirerek topladığınız yıldızlarla bu tariflerin kilidini açabilirsiniz.
    21 dk.
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    Mobil Oyunlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Gordon Ramsay tarifleri bu oyunda
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    Masterchef programlarının vazgeçilmez ismi ve Michelin yıldızlı ünlü restoranların sahibi Gordon Ramsey tecrübesini mobil dünyaya aktarıyor. Oyun oynayarak Ramsey’in özel tariflerine erişebilirsiniz.

    Gordon Ramsay: Chef Blast neler sunuyor?

    Gordon Ramsay: Chef Blast oyunu renk eşleştirme temasına dayanıyor. Aynı renklere dokunarak patlattığınız oyunda rengin sayısı ne kadar fazlaysa o kadar iyi güçlendirmeler alabiliyorsunuz.

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    Gordon Ramsay oyunda size yol gösterirken topladığınız yıldızlara karşılık özel tariflerinin kilidini açıyor. İki haftada yeni bölüm eklenen oyunda skorunuzu geliştirerek Culinary Genius ünvanı için yarışıyorsunuz.

    Oyun eğlenceli ve kolay bir akışa sahip. Yüzlerce bölümde stratejiler geliştirerek farklı görevleri yerine getirmeniz gerekiyor. Gordon Ramsay: Chef Blast iki platform için de ücretsiz sunuluyor.

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