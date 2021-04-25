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    Donanım Haber ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ASUS Ryzen 7 5700Ulu AIO PC’lerini duyurdu

    Uzakdoğulu bilgisayar bileşenleri üreticisi ASUS AMD’nin Ryzen 5000 işlemcisini temel alan kompakt hepsi bir arada bilgisayarını duyurdu. Model tasarımıyla da dikkat çekiyor.
    25 Nisan 2021, 19:30 (8 sa.)
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    Donanım Haber
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    ASUS Ryzen 7 5700Ulu AIO PC’lerini duyurdu
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    AIO sistemler yer sorunu olan ofisler ve evler için kurtarıcı çözümler. ASUS’un son AIO sistemleri Ryzen 5000 ve Intel Comet Lake seçeneklerine sahip.

    Ryzen 7 5700U işlemcisinden güç alan A5401W-R75700LU’da GPU olarak APU’nun Vega iGPU’sundan faydalanılmış.

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    16 GB DDR4 RAM ve 512 GB PCIe 3.0 x2 SSD ile desteklenen kasada gigabit LAN, Wi-Fi AC’ye yer verilmiş. USB3.2 Gen.1 Type-Cx1, USB3.2 Gen.1 Type-Ax2, USB2.0x2, HDMI giriş x1, HDMI çıkış x1 arayüzlerinin konumlandırıldığı AIO PC Windows 10 Home 64 bit ve MS Office Home/Business 2019 ön yüklü geliyor.

    ASUS Ryzen 7 5700Ulu AIO PC’lerini duyurdu
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    Intel tarafında ise seçenekler Core i7-10700T’ye kadar yükseliyor. 16 GB’a kadar DDR4 bellek ve 512 GB NVMe SSD’ye yer verilen kompakt kasaların asimetrik tasarımı dikkatlerden kaçmıyor.

    Ayrıca Bkz. "RTX 3080 Ti Ventus 3X OC Polonyalı e-perakendeci tarafından listelendi"

    Son olarak Harman Kardon sertifikalı dahili stereo hoparlörle medya deneyimi zenginleştirilen AIO’ların fiyat bilgisi paylaşılmamış.



    https://www.guru3d.com/news-story/sus-zen-aio-24-a5401w-all-in-one-pc.html
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    Kablosuz kulaklık temizleyici

    djtomcat 1 gün önce

    Bulaşık makinesi daha güzel temizliyor.

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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    B baybay17 (g. e.) 55 dk. ( Mesaj Silindi )
    Ulu editör, "işlemcili" yazmak o kadar zor değil sanırım, içerikte "işlemcili" yazmışsınız, başlık komik olmuş..
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    CoreXXX (fatih tat) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    ULU ryzen 5700 gibi olmuş. İşlemcilerin atası ulu 5700😄
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