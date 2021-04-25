ASUS Ryzen 7 5700Ulu AIO PC’lerini duyurdu

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AIO sistemler yer sorunu olan ofisler ve evler için kurtarıcı çözümler. ASUS’un son AIO sistemleri Ryzen 5000 ve Intel Comet Lake seçeneklerine sahip.

Ryzen 7 5700U işlemcisinden güç alan A5401W-R75700LU’da GPU olarak APU’nun Vega iGPU’sundan faydalanılmış.

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16 GB DDR4 RAM ve 512 GB PCIe 3.0 x2 SSD ile desteklenen kasada gigabit LAN, Wi-Fi AC’ye yer verilmiş. USB3.2 Gen.1 Type-Cx1, USB3.2 Gen.1 Type-Ax2, USB2.0x2, HDMI giriş x1, HDMI çıkış x1 arayüzlerinin konumlandırıldığı AIO PC Windows 10 Home 64 bit ve MS Office Home/Business 2019 ön yüklü geliyor.

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Intel tarafında ise seçenekler Core i7-10700T’ye kadar yükseliyor. 16 GB’a kadar DDR4 bellek ve 512 GB NVMe SSD’ye yer verilen kompakt kasaların asimetrik tasarımı dikkatlerden kaçmıyor.

Ayrıca Bkz. "RTX 3080 Ti Ventus 3X OC Polonyalı e-perakendeci tarafından listelendi"

Son olarak Harman Kardon sertifikalı dahili stereo hoparlörle medya deneyimi zenginleştirilen AIO’ların fiyat bilgisi paylaşılmamış.

https://www.guru3d.com/news-story/sus-zen-aio-24-a5401w-all-in-one-pc.html

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