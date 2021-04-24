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    RTX 3080 Ti Ventus 3X OC Polonyalı e-perakendeci tarafından listelendi

    Geçtiğimiz günlerde RTX 3080 Ti’ın Los Angeles yolunda olduğu kargo görselleri ortaya çıkmıştı. Şimdi ise üst seviye Ampere kart e-perakende satıcılarının sayfalarında görülmeye başlandı.
    24 Nisan 2021, 17:30 (1 gün)
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    RTX 3080 Ti Ventus 3X OC Polonyalı e-perakendeci tarafından listelendi
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    Görünüşe göre Nvidia, RTX 3080 Ti hazırlıklarını sessiz sedasız tamamlamaya çalışıyor. Bununla birlikte kartlar farklı aşamalarda görülmeye başlandı.

    RTX 3080 Ti yakın

    Polonya’da bir e-perakendecinin sitesinde listelenen RTX 3080 Ti, MSI’ın Ventus 3X OC modeli. Görselleri ve herhangi bir detayı yayınlanmayan kartın hali hazırdaki RTX 3080 ve RTX 3090 tabanlı seçeneklerle aynı soğutucuyu paylaşması bekleniyor.

    RTX 3080 Ti Ventus 3X OC Polonyalı e-perakendeci tarafından listelendi
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    Ayrıca Bkz. "RTX 3080 Ti’ın çıkış tarihi ve fiyatı gün yüzüne çıktı, RTX 3070 Ti yakın"

    Son olarak geçtiğimiz gün paylaştığımız üzere RTX 3080 Ti 12 GB’ın 26 Mayıs’ta 999 dolarlık etiketle satışa sunulmasının beklendiğini hatırlatalım.



    https://videocardz.com/newz/msi-geforce-rtx-3080-ti-ventus-3x-oc-listed-by-polish-retailer
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    Kablosuz kulaklık temizleyici

    djtomcat 1 gün önce

    Bulaşık makinesi daha güzel temizliyor.

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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
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    S SeniorGrandMaster 1 gün ( Mesaj Silindi )
    4090 yada 5090 bekliyorum. bu kart yüksek beklentileri karşılamaz , iş görmez. bakın 8k 3090 gta test videosuna. nasıl kasılıyor. mouse yavaş hareket ediyor. dandik. tırt.
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    O omer1739 (ömer er) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Kaç kazar ki
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    M Mesutzgvn (Mesut Özgüven) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    3080 ti 999 dolar yani her şeyi ekle 10000 TL ama türkiyede 3080 i kaça satıyorlar 24000 TL. Çok güzel...
    Bahaneleri de hazır. "Piyasada kart krizi var"
    Burada da kart krizi var ama fiyatı oradaki gibi şişik değil 1050 Euro oldu 3080 şuan. Ben 1000 Euro dan aldım. Muhtemelen 1200 Euro falan olur bizim burada fiyatlar.
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