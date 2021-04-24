RTX 3080 Ti Ventus 3X OC Polonyalı e-perakendeci tarafından listelendi

Görünüşe göre Nvidia, RTX 3080 Ti hazırlıklarını sessiz sedasız tamamlamaya çalışıyor. Bununla birlikte kartlar farklı aşamalarda görülmeye başlandı.
RTX 3080 Ti yakın
Polonya’da bir e-perakendecinin sitesinde listelenen RTX 3080 Ti, MSI’ın Ventus 3X OC modeli. Görselleri ve herhangi bir detayı yayınlanmayan kartın hali hazırdaki RTX 3080 ve RTX 3090 tabanlı seçeneklerle aynı soğutucuyu paylaşması bekleniyor.
Ayrıca Bkz. "RTX 3080 Ti’ın çıkış tarihi ve fiyatı gün yüzüne çıktı, RTX 3070 Ti yakın"
Son olarak geçtiğimiz gün paylaştığımız üzere RTX 3080 Ti 12 GB’ın 26 Mayıs’ta 999 dolarlık etiketle satışa sunulmasının beklendiğini hatırlatalım.
https://videocardz.com/newz/msi-geforce-rtx-3080-ti-ventus-3x-oc-listed-by-polish-retailer Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bahaneleri de hazır. "Piyasada kart krizi var"
Burada da kart krizi var ama fiyatı oradaki gibi şişik değil 1050 Euro oldu 3080 şuan. Ben 1000 Euro dan aldım. Muhtemelen 1200 Euro falan olur bizim burada fiyatlar.