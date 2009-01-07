Asus S121; 512GB SSD'li ilk netbook bilgisayar

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Geçtiğimiz sene başlayan mini-bilgisayar furyası bu sene de hız kaybetmeden devam edecek gibi görünüyor. Yarın başlayacak Uluslaraası Tüketici Elektroniği Fuarı'nda çok sayıda firmanın yeni netbook modellerinin tanıtması beklenirken Eee PC modellerini kullanıma sunarak pazarın bugünlere gelmesinde önemli rol oynayan Asus, dünyanın ilk 512GB kapasiteli SSD kullanan netbook modelini duyurdu.

Asus'un S121 kod adlı yeni modeli netbook dünyasının yeni yıl yıldızlarından biri olmaya aday. Intel'in Atom platformunu kullanan ve 1.33GHz'lik Atom işlemcisiyle donatılan sistemde 12" ekran bulunuyor. Tasarımıyla da dikkat çeken yeni modelin 1GB/2GB'lık sistem belleğine sahip olması bekleniyoe. WiFi desteği de bulunacak S121 modelinin tahmin edebileceğiniz üzere öne çıkan detayı SSD'si olacak.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz geçtiğimiz haftalarda Toshiba endüstrinin ilk 512GB kapasiteli SSD modelini duyurmuştu. Asus'un yeni netbook modeli S121 de muhtemelen Toshiba tarafından hazırlanan SSD depolama çözümünü kullanacak fakat bu konuda henüz resmi bir açıkalama yapılmadığını da belirtelim. Yarın başlayacak CES '09 etkinliğinde tanıtılması beklenen S121'in fiyatı ise açıklanmadı.