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Asus S121; 512GB SSD'li ilk netbook bilgisayar

10 yıl
13,9b
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8
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus S121; 512GB SSD'li ilk netbook bilgisayar
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Geçtiğimiz sene başlayan mini-bilgisayar furyası bu sene de hız kaybetmeden devam edecek gibi görünüyor. Yarın başlayacak Uluslaraası Tüketici Elektroniği Fuarı'nda çok sayıda firmanın yeni netbook modellerinin tanıtması beklenirken Eee PC modellerini kullanıma sunarak pazarın bugünlere gelmesinde önemli rol oynayan Asus, dünyanın ilk 512GB kapasiteli SSD kullanan netbook modelini duyurdu.

Asus'un S121 kod adlı yeni modeli netbook dünyasının yeni yıl yıldızlarından biri olmaya aday. Intel'in Atom platformunu kullanan ve 1.33GHz'lik Atom işlemcisiyle donatılan sistemde 12" ekran bulunuyor. Tasarımıyla da dikkat çeken yeni modelin 1GB/2GB'lık sistem belleğine sahip olması bekleniyoe. WiFi desteği de bulunacak S121 modelinin tahmin edebileceğiniz üzere öne çıkan detayı SSD'si olacak.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz geçtiğimiz haftalarda Toshiba endüstrinin ilk 512GB kapasiteli SSD modelini duyurmuştu. Asus'un yeni netbook modeli S121 de muhtemelen Toshiba tarafından hazırlanan SSD depolama çözümünü kullanacak fakat bu konuda henüz resmi bir açıkalama yapılmadığını da belirtelim. Yarın başlayacak CES '09 etkinliğinde tanıtılması beklenen S121'in fiyatı ise açıklanmadı.


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UXKN 9 yıl
dizayn süper, performans konusunda asus tan şüphem yok, 12" aslında ideal bir ölçü, çünkü 10" te insan şaşı gibi oluyor, 15,4" te çok büyük, şu anda 13,1 kullanıyorum ve gerçekten ideale yakın. 512gb SSD koyacaklarına, 2tane 256gb koyup yada 4 tane 128gb koyup raid 0+1 yapsalardı daha iyi olurdu düşüncesinyedim, gerçi kaç kişinin netbokta o kadar güvenli ve performanslı bir sabitdisk e ihtiyacı var o da ayrı bir konu. eğer full-hd film oynatamıyor veya hdmi çıkışı yoksa, 512gb aşırı derecede fazla. normal bir netbook kullanıcısına netbook üzerindeki 160gb hdd nin hala daha 60gb yetiyor, 100gb ı boş kalıyor.
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ExECaLiBuR 9 yıl
Bir netbook 512gb ssd ye ne ihtiyaç olur anlayabilmiş değilim. İşlemcisi atom olduktan sonra ne performansı var ki?
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nightsoldier 10 yıl
gerçekten çok iyi bir tasarımı var.bence de bir netbook için 12'' büyük.Kullanışsız olur.Ve pili daha az gider diye düşünüyorum.
İşlemcisi atom z serisi olabilir.genellikle 520 veya 530 kullanılıyor.Ancak bu işlemciler hd film izletir mi takılmadan bilemiyorum,aytrıca n270 işlemcilerin ısınması sorunu giderilmiş midir bilemiyorum.
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trimaxsahinabi 10 yıl
12" ve netbook ,onu da geçtik 512 gb hdd ve netbook
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winnerS 10 yıl
o ssdyi söker kendi pc'me takarım ben be yaw :D 512GB SSD harici olarak yok daha
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yc#1 10 yıl
Düşük hızlı ancak maliyeti uygun bir SSD kullanılmıştır. Yoksa Atom işlemcili bir sisteme 200 MB/sn okuma hızı olan bir SSD koymak mantık dışı.
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aslanemre58 10 yıl
5000-6000 tl olur bunun fiyatı.512 gb ssd süper olmuş ama
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magicool 10 yıl
boyutları bir netbook yakışmıyacak kadar buyuk ben 10" ekranın bile netbooklar için büyük oldugunu düşünüyorum.eminim fiyatlarıda 512 gb ssd kullanılır ise inanılmaz derecede pahalı olacaktır.asus bu netbook olayında iyice gaza gelmiş artık netbooklar tutulma nedeni olan fiyatları ve boyutlarında büyümeye giderek notbooklara yaklaşıyor.
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