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    Asus, tarihi verdi: Zenfone 12 Ultra geliyor, küresel olarak satışa çıkacak

    Asus, bir sonraki amiral gemisi telefonunun tanıtım tarihini duyurdu. ASUS ZenFone 12 Ultra, yapay zeka ve kamera kalitesine odaklanacak.                        
    Asus ZenFone 12 Ultra tanıtım tarihi duyuruldu Tam Boyutta Gör
    Çok yakında Samsung’un beklenen Galaxy S25 serisi tanıtılacak. Aradan çok geçmeden ASUS’un yeni amiral gemisi modelini göreceğiz. Şirket, kompakt olmayan üst seviye telefon olarak karşımıza çıkacak Zenfone 12 Ultra için resmi lansman duyurusunu yaptı. ZenFone 12 Ultra, yapay zekanın desteğiyle mobil fotoğrafçılıkta yeni bir dönemi başlatacak. Bu iddialı açıklama, ASUS’tan geldi.

    ASUS, geçen yıl kullanıcıların en sevdiği kompakt tasarımı büyük ekranlı, daha üst seviye Zenfone 11 Ultra ile bir kenara bıraktı. Ufak boyutlu Zenfone 12'ye dair hiçbir söylenti olmadığından bu yıl Asus’un geleneği sürdürmesi bekleniyor. Hakkında söylentiler çıkan ve sonunda resmi olarak tanıtılan tek cihaz Zenfone 12 Ultra. Cihazın tasarımı henüz netleşmedi ama bir dizi yapay zeka özelliğini getireceği açık.

    Asus ZenFone 12 Ultra beklenen özellikleri

    Geçtiğimiz yılki Zenfone 11 Ultra'ya bakarak, Zenfone 12 Ultra, yakın zamanda çıkan ROG Phone 9’u temel alacak ancak daha şık ve oyuna odaklanmayan bir tasarıma sahip olacak. Bu bağlamda telefonun 6.78 inç OLED ekran, 16 GB'a kadar RAM, 1 TB'a kadar depolama alanı ve 5800 mAh pile bataryaya sahip olması bekleniyor. Telefonun kalbinde Snapdragon 8 Elite işlemci olabilir. Arkada muhtemelen 50MP (birincil), 13MP (ultra geniş açılı) ve 5MP (makro) kameradan oluşan bir kurulum göreceğiz.

    Asus ZenFone 12 Ultra beklenen fiyatı

    Asus Zenfone 12 Ultra, muhtemelen Android 15 ve bir dizi yapay zeka özelliğiyle piyasaya sürülecek. Asus’un bu modelde daha uzun yazılım desteği sunması bekleniyor. ZenFone 11 Ultra ile iki yıl işletim sistemi güncellemesi vadedilmişti. Telefonun fiyatının 1000 dolar seviyesinde olması bekleniyor.

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