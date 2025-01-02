Asus, Samsung ve MSI, dünyanın ilk 27 inç 4K 240Hz OLED monitörlerini tanıttı

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Tam Boyutta Gör Asus, Samsung ve MSI, 27 inç boyutu sahip dünyanın ilk 4K OLED 240Hz monitörlerini duyurdu. Her üç monitör de Samsung Display'in dördüncü nesil QD-OLED panellerini kullanıyor.

Monitörler neler sunuyor?

Hem Asus ROG Swift OLED PG27UCDM hem de MSI MPG 272URX QD-OLED, DisplayPort 2.1a'yı destekliyor. Böylece sıkıştırma (DSC) ihtiyacı olmadan 80Gbps bant genişliğiyle 240Hz'de 4K çözünülürlükte görüntü gösterebiliyor. Samsung'un Odyssey OLED G8 (G81SF) monitörünün basın bülteninde DisplayPort 2.1a uyumluluğundan bahsedilmiyor ancak desteklediğini varsayabiliriz.

Tam Boyutta Gör

Tam Boyutta Gör MSI ve Asus'un modelleri DisplayHDR True Black 400'ü destekliyor. Ek olarak Asus'ta Dolby Vision HDR desteği bulunuyor. Hem MSI hem de Asus, ekran yanmasına karşı üç yıl garanti sunuyor. Samsung'un modeli ile ilgili detaylar eksik olduğu için bu özellikleri şimdilik doğrulayamıyoruz.

Samsung, CES 2025 öncesinde yeni nesil monitörlerini tanıttı 8 sa. önce eklendi

Her üç monitör de 0,03 ms tepki süresi, 240 Hz yenileme hızı ve 160 PPI'nin üzerinde yüksek piksel yoğunluğuyla gelişmiş görüntüleme deneyimi vadediyor. Monitörlerin çıkış tarihi ve fiyatları ise açıklanmadı. Yakında başlayacak olan CES 2025 fuarında daha fazla detayın paylaşılması bekleniyor.

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Asus, Samsung ve MSI, 27 inç 4K 240Hz OLED monitörlerini tanıttı