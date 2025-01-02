Asus, Samsung ve MSI, dünyanın ilk 27 inç 4K 240Hz OLED monitörlerini tanıttı

Monitörler neler sunuyor?
Hem Asus ROG Swift OLED PG27UCDM hem de MSI MPG 272URX QD-OLED, DisplayPort 2.1a'yı destekliyor. Böylece sıkıştırma (DSC) ihtiyacı olmadan 80Gbps bant genişliğiyle 240Hz'de 4K çözünülürlükte görüntü gösterebiliyor. Samsung'un Odyssey OLED G8 (G81SF) monitörünün basın bülteninde DisplayPort 2.1a uyumluluğundan bahsedilmiyor ancak desteklediğini varsayabiliriz.
Her üç monitör de 0,03 ms tepki süresi, 240 Hz yenileme hızı ve 160 PPI'nin üzerinde yüksek piksel yoğunluğuyla gelişmiş görüntüleme deneyimi vadediyor. Monitörlerin çıkış tarihi ve fiyatları ise açıklanmadı. Yakında başlayacak olan CES 2025 fuarında daha fazla detayın paylaşılması bekleniyor.Kaynakça https://rog.asus.com/monitors/27-to-31-5-inches/rog-swift-oled-pg27ucdm/ https://www.msi.com/Monitor/MPG-272URX-QD-OLED https://news.samsung.com/kr/%ec%82%bc%ec%84%b1%ec%a0%84%ec%9e%90-ces-2025%ec%84%9c-%eb%aa%a8%eb%8b%88%ed%84%b0-%ec%8b%a0%eb%aa%a8%eb%8d%b8-5%ec%a2%85-%ea%b3%b5%ea%b0%9c?utm_source=nr_twitter&utm_medium=social Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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